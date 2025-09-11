Las sensuales imágenes de Wanda Nara, a puro escote y con escenas jugadas en “Tóxica”, su nuevo videoclip (Video: YouTube/ Wanda Nara)

Mientras Wanda Nara se prepara para su vuelta a la conducción de MasterChef, siempre en el ojo de la tormenta por sus conflictos judiciales con Mauro Icardi y China Suárez, sigue empeñada en consolidar su carrera musical. Este jueves lanzó “Tóxica”, su nueva canción con videoclip en donde vuelve a apostar por su lado más sexy.

La cantante tiene una colaboración con el trapero español Kaydy Cain, con el que protagoniza jugadas escenas a los besos, entre caricias, abrazos y toqueteos. El parecido del artista con L-Gante es notorio, ambos con el cuerpo cubierto de tatuajes y con un estilo muy similar, como fieles representantes del género urbano.

Wanda Nara presentó "Tóxica", su nueva canción con un videoclip a pura sensualidad (YouTube, Wanda Nara)

El escotadísimo outfit de Wanda Nara su videoclip de "Tóxica"

La influencer aparece luciendo un conjunto de cuero negro de una sola pieza con cierre al frente, escote pronunciadísimo y mangas largas. El traje marca su silueta y tiene un estilo audaz, que complementó con anteojos de sol oscuros.

Wanda, a los besos y entre "toqueteos" con el trapero español Kaydy Cain

“Tóxica, tóxica, tóxica/ le gusta que yo sea una tóxica/ Que lo ame, lo bloquee porque soy tóxica”, interpreta la influencer bajo un sonido techno, muy cercano a “Bad bitch”, la primera canción con la que se lanzó como cantante. “Me gusta que sea tóxica, posesiva/ que si no hago lo que ella quiere se ponga agresiva/ se ponga bad bitch”, acota el español.

Wanda Nara con Kaydy Cain, el artista urbano con un gran parecido a L-Gante

En el videoclip aparece su Ferrari rosa, sobre la que escribió con un aerosol “Tóxica”, y Wanda con el trapero cuentan una historia de obsesión en donde ella lo vigila a través de diferentes televisores, para después terminar juntos en escenas jugadas donde ella aparece sacándole la remera o él acariciándole la cola. Todo entre imágenes de explosiones y de un líquido verde, ¿un tóxico?, que va invadiendo el lugar.

El lanzamiento de la canción fue celebrado por los fanáticos de Wanda, y un mensaje muy especial no pasó desapercibido: el de Grego Rosello, quien la entrevistó este domingo en Ferné con Grego (Telefe) y se prestó para un juego de seducción. “Amo tu vida”, le dejó el influencer, lo que motivó una larga lista de comentarios en donde le pedían que de un paso más en su acercamiento a la animadora. “Necesito que se vean a escondidas”, “dale, mandale cumbia vos”, “activá, rey”, recibió en un aluvión de pedidos para que se acerque a la animadora.

"Amo tu vida", el comentario de Grego Rosello que le dejó a Wanda Nara

La vida sentimental de Wanda Nara volvió a dar que hablar tras la reciente publicación de imágenes en sus historias de Instagram, donde se la ve acompañada de Martín Migueles. En un fragmento de video de seis segundos, compartido durante la noche del cumpleaños número 37 de su hermana Zaira Nara, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) aparece frente a un espejo luciendo un estilo “cowgirl”. Junto a ella, una persona cuya identidad no fue revelada explícitamente acaricia su vientre; sin embargo, los tatuajes en el brazo permitieron identificar al acompañante como Migueles, señalado como su vecino, y con quien hoy ella estaría saliendo

Horas antes de esta publicación, Wanda subió otro video de una cena realizada el miércoles anterior, en el que se observa a un camarero preparando un postre mientras se distingue nuevamente el brazo tatuado de Migueles apoyado sobre la mesa. Ambas imágenes reforzaron los rumores sobre un incipiente romance, si bien después fueron eliminadas de la cuenta de la empresaria, lo que avivó la curiosidad del público y los medios en torno a la intimidad de la pareja.

Frente a las repercusiones, la empresaria optó por referirse públicamente al vínculo con Migueles ante una consulta del equipo de LAM (América). “No, no tengo novio. Es mi entrenador. No juzgo a la gente que no conozco, así que no tengo nada para decir”, y añadió: “Es falso”, negando no solo la existencia de una relación sentimental, sino incluso la posibilidad de un nuevo comienzo amoroso.