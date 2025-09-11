El problema de salud de Peluca Brusca, expareja de Laurita Fernández: “Pasé por dos intervenciones”

Laurita Fernández y Peluca Brusca, en una vieja postal familiar

Claudio Peluca Brusca, reconocido productor y expareja de Laurita Fernández, fue internado de urgencia tras sufrir complicaciones de salud que lo mantuvieron alejado de la rutina y del set de Bienvenidos a ganar. Los rumores sobre su estado no se hicieron esperar y el propio Juan Etchegoyen, en contacto directo con el afectado, decidió llevar claridad tras días de incertidumbre y versiones cruzadas.

La salud de la figura de El Nueve venía trastabillando desde hacía dos meses. “Tuve un cólico renal hace dos meses, no pude despedirlo, entonces mi urólogo de toda la vida decidió pulverizarlo”, resumió, sin vueltas, el propio Peluca en diálogo con Etchegoyen durante el ciclo Mitre Live. Nada en su relato es liviano, aunque lo transmita con naturalidad.

El procedimiento, finalmente, se llevó a cabo hace diez días. Fue una operación planificada, pero ineludible: la única opción para terminar con el sufrimiento y seguir adelante. Sin embargo, el final del camino incluyó una molestia inesperada. “Me lo hicieron hace diez días, pero me dejaron un catéter para liberar todo lo que se me había pulverizado, y hoy me sacaron el catéter. Por ahora estoy bien, ya me vine al canal, porque amamos hacer Bienvenidos a ganar”. Así, con el alivio recién alcanzado, volvió con determinación a sus tareas, junto a su equipo.

La imagen compartida por Peluca tras su última internación

La noticia sobre su internación causó estupor, amplificado tras conocerse que Peluca había sido baja de El Nueve en medio de versiones que lo vinculaban aún sentimentalmente con Laurita Fernández, generando sospechas y comentarios en las redes. “Se armó revuelo cuando lo vieron porque lo relacionan a Laurita, pero está bien, fue algo programado, pero fue internado de urgencia por este problema que viene acarreando desde hace dos meses”, explicó Etchegoyen al momento de poner fin a los dramas fuera de pantalla.

La confirmación definitiva llegó por la propia voz de Brusca, a través de una foto publicada en su cuenta de Instagram. Allí, visiblemente recuperado y sonriente, se muestra sentado en la cama del hospital, con su bata azul y el gorro descartable, acompañando al urólogo Matías Caradonti en lo que Peluca llama —sin escatimar emoción— un acto de agradecimiento público.

La imagen, acompañada por un mensaje sentido, retrata la intimidad de la recuperación: “Pasé por dos intervenciones en diez días y no puedo explicar lo bien que me sentí y cómo me trataron en el Hospital Santojanni. ¡Qué gente del BIEN POR FAVOR! ¡Tenemos una salud pública que hay que cuidar tanto! Gracias a la vida que tengo de amigo al mejor urólogo del país”, escribió sobre la fotografía. Puede verse el aire de hospital, la luz de la ventana, el alivio de quien acabó de atravesar un trance urgente.

Claudio Peluca Brusca, reconocido productor actualmente en El Nueve

Hoy, un sentimiento atraviesa cada una de sus palabras: agradecimiento. Reconoce el profesionalismo del nosocomio, la contención de los trabajadores de la salud y, sobre todo, el acompañamiento casi fraternal de un médico que es también su amigo.

Peluca regresó, fiel a su rol, a Bienvenidos a ganar, ese espacio al que identifica como pasión y cable a tierra. En la emoción de sus mensajes queda la lección de los momentos críticos: el sostén invisible de lo público, la labor médica y los lazos personales en el corazón de la adversidad.

Afuera, los rumores pierden fuerza ante la contundencia de los hechos. La noticia no era su vínculo con Laurita Fernández, sino la urgencia médica, la incertidumbre y, finalmente, la superación y el retorno. En la televisión, en la vida, cada quien conoce la importancia de dar las gracias.