La emoción de Tamara Báez por el cumpleaños de Jamaica: “Mamá siempre va a estar para verte brillar”

La influencer usó sus redes sociales para reflexionar acerca del inminente cumpleaños de su hija con el cantante de cumbia 420

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

La emoción de Tamara Báez por el cumpleaños de Jamaica (Video: Instagram)

La cuenta regresiva para el cumpleaños de Jamaica, la hija de Tamara Báez y L-Gante, se vive con alegría y entusiasmo en las redes sociales de la joven madre. A través de varias publicaciones, Tamara mostró no solo cómo creció su hija con el paso del tiempo, sino también su manera de pensar y sentir sobre la maternidad y el paso del tiempo. La expectativa por celebrar una fecha tan especial se refleja en cada historia y en la importancia que le concede al vínculo que tiene con su única hija.

En una selfie divertida con filtro, Tamara expresó el entusiasmo y los nervios propios de la organización previa: “Estoy emocionada por los cumples de Jami porque obvio lo festejo este sábado en casa y después el 21 es el que termino este textito pidiendo literalmente toda la noche, espero tanto un cumpleaños como este así que quiero que salga todo perfecto”. La entrega y las ganas de que todo resulte bien dejan a la vista una dedicación especial en cada detalle, convirtiendo los preparativos en parte esencial del festejo.

Las imágenes acompañan este relato y resaltan los cambios en su hija. Jamaica aparece sonriente, vestida de rosa y jugando, mientras sostiene un corazón rojo. Tamara escribió: “no puedo creer lo rápido que pasa el tiempo”, compartiendo el asombro de ver a su hija crecer tan deprisa. En otra publicación reconoció: “Mamá no fue perfecta muchas veces pero ella me dice que soy la mejor mamá del mundo y para mí eso es suficiente”, reflejando los desafíos y gratificaciones que implica criar.

La emoción de Tamara por un nuevo año en la vida de su hija Jamaica

El tono personal y cariñoso se acentúa con una foto de ambas riendo, a la que Tamara sumó: “Igual de locas las 2, malhumoradas, pero nos encanta amarrarrrr y somos bien tóxicas jajaja”. La complicidad, el humor y la aceptación mutua quedan plasmadas como parte esencial de su día a día. Las muestras de afecto en público se complementan con ilustraciones y promesas: una imagen animada muestra a una niña en el escenario, a la que acompaña la frase “Te prometo que siempre que voltees a ver si estoy ahí, estaré viéndote brillar”. Este compromiso constante resume el papel activo de Tamara, lista para acompañar cualquier logro de su hija.

En presentaciones escolares también se destaca el apoyo incondicional: “Mamá siempre va a estar para verte brillar”, escribe al pie de una imagen de Jamaica bailando en el escenario. Los mensajes privados con seguidores refuerzan este sentimiento. En una de las conversaciones, la influencer decidió contar que esta fecha la celebraran en conjunto con el cantante de cumbia 420, con quien hace tan solo unas semanas había intentando darle una segunda oportunidad al amor: “Todos los años me encargo de que sea el más especial para que sea el más feliz por eso mismo el festejo es el 21, para que en esa fecha sienta que Jami tiene un día solo para ella”. Así, la protagonista es la niña, que a pesar de que sus padres puedan tener problemas, los dejan de lado para acompañarla en los momentos especiales e importantes.

Báez contó que L-Gante será parte del festejo (Foto: Instagram)

Junto a imágenes de Jamaica de distintas etapas, Tamara remarca: “Creciste mucho Jami”, poniendo de relieve la sorpresa y nostalgia que acompaña cada avance de su hija. Cada publicación refuerza la idea de que el cumpleaños no es solo un evento, sino una oportunidad para unir recuerdos, reflexiones y afectos, amplificando la alegría y el orgullo por el crecimiento de Jamaica.

Así, la llegada de un nuevo cumpleaños se convierte en mucho más que una celebración: es un motivo para fortalecer el vínculo y crear nuevas memorias de felicidad compartida.

Temas Relacionados

Tamara BáezL-Gante

