Teleshow

La conmovedora foto de Pampita con su hija Blanca, a 13 años de su muerte

La conductora en un nuevo aniversario del fallecimiento de la niña publicó un sentido recuerdo. Las muestras de cariño de los famosos

Iván Basso

Por Iván Basso

Guardar
La conmovedora foto de Pampita
La conmovedora foto de Pampita con su hija Blanca a 13 años de su muerte

Cada 8 de septiembre es una fecha muy sensible para Pampita y Benjamín Vicuña, como para toda su familia. A 13 años del aniversario de la muerte de Blanca Vicuña, la conductora de Los 8 escalones le dedicó una publicación muy especial en sus redes como un testimonio del amor eterno que la une a ella.

A través de su cuenta de Instagram, la animadora posteó una foto en la que aparece su primera hija, de pocos meses, abrazada contra su pecho mientras Carolina aparece con su clásica sonrisa. A falta de palabras, a la imagen le sumó un corazón blanco, todo un símbolo de la niña, que falleció en Chile en 2012 producto de una neumonía hemorrágica.

Entre las reacciones que tuvo la imagen en la red social, varias celebridades le expresaron su apoyo dejándole emojis de corazón y otras muestras de cariño. “Por favor esta foto... Te abrazo inmensamente”, le dejó Sofía Zámolo. “Eternamente en vos”, escribió Marcela Coronel, al igual que otras famosas como Paula Chaves, Barby Franco, Carolina Oltra, Ana Rosenfeld, Gisela Bernal, Elina Costantini y Floppy Tesouro.

El emotivo recuerdo de Pampita
El emotivo recuerdo de Pampita con su hija Blanca, a 13 años del fallecimiento (Instagram)

Martín Pepa, la actual pareja de Pampita, le dejó un emoji de corazón en los comentarios que se sumó al de cientos de personas que le dedicaron sentidas palabras de apoyo. Unas horas antes, Benjamín Vicuña había hecho lo propio para recordar a Blanquita.

Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca a 13 años de su muerte

El actor compartió un sentido homenaje a su hija Blanca a través de un video publicado en redes sociales, donde aparece junto a su hija menor y Bautista, su hijo mayor, en una escena íntima de risas y juegos. De fondo, la canción “Yo pienso en ti” de Manuel García acompaña estas imágenes.

“Blanca. Estas palabras ya las dije, estos recuerdos ya los tuve, se acaban, se pierden. Y yo como un guardián de la memoria, sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta. Un guardián que esperó demasiado, un guardián al que le aprieta el traje”, escribió el actor, abriendo una ventana al profundo duelo que experimenta desde hace años. A lo largo del texto, se evidencia la lucha por mantener viva la memoria y transformar el dolor en un acto de amor constante hacia su hija.

Benjamín Vicuña y el recuerdo de su hija Blanca (Video: Instagram)

En su carta pública, Vicuña ahonda en la experiencia de habitar el duelo: “El frío me penetra hasta los huesos pero me resisto a cerrar la puerta de la eternidad. Por eso escribo estas palabras, para no olvidar, para dejar la puerta abierta y que corra el viento”, manifestó Benjamín, quien en 2023 escribió un libro dedicado a ella llamado Blanca, la niña que quería volar.

“Sigo escuchando el eco de tu risa en la risa de tus hermanos, sigo leyendo señales, sigo hablando solo, dialogo con la música, con los colores, con los pájaros y con las sombras. Le pregunto a los amaneceres si han visto tus zapatos tirados por ahí”, expresó el actor.

Una dulce postal de Pampita
Una dulce postal de Pampita y Benjamín Vicuña junto a Blanca

El mensaje de Vicuña también adquiere una dimensión que trasciende lo personal para abordar el dolor universal de la pérdida infantil: “A veces puedo ser la voz de la tribu aterrada por el misterio de la muerte, más cuando aparece robando zapatos pequeños”, reconoció, dando voz al sufrimiento compartido por muchas familias.

Finalmente, el actor concluyó con una afirmación de resistencia y legado: “Un año más que se pierde en el relato del tiempo, pero acá estoy, más viejo y más fuerte, honrando tu nombre, tu nobleza y la alegría que iluminó cordillera y mar, que pudo enseñar a amar y también llorar. Acá estamos honrando la vida, de pie, sonriendo pero con los ojos cansados de vigilar, sosteniendo el peso de la memoria y tu legado inmortal”.

Temas Relacionados

PampitaBlanquitaBlanca Vicuña

Últimas Noticias

Zaira Nara habló de los rumores de romance con Vico D’Alessandro y otra famosa reconoció que salió con el actor

La modelo se refirió en SQP a la versión que la vincula con el ex Casi Ángeles. Una panelista de Yanina Latorre reconoció el romántico vínculo que tuvo

Zaira Nara habló de los

Fede Bal se filmó haciéndose una colonoscopía a 5 años de su cáncer de colon: “A tiempo, te salva la vida”

El actor, a través de sus redes, se grabó realizándose el procedimiento médico para desmitificarlo y destacar su importancia. “Es un estudio necesario y valioso”, destacó

Fede Bal se filmó haciéndose

Furia de Gran Hermano apuntó contra Georgina Barbarossa y la conductora le respondió: “No me gustó su juego agresivo”

El conflicto entre la exparticipante y la animadora sumó un nuevo episodio, tras exigencias de disculpas públicas y acusaciones de falta de autocrítica

Furia de Gran Hermano apuntó

Susana Giménez, entre su vuelta a la televisión y la actualidad política: “El pueblo votó, el pueblo sabrá”

La conductora, que se prepara para su regreso con el formato de humor LOL, se refirió en DDM a los resultados electorales de este domingo y su reencuentro con Arturo Puig

Susana Giménez, entre su vuelta

La emoción de Nico Vázquez al escuchar la canción que escribió para su hermano fallecido: “Soñé con una letra”

El actor vivió un momento emotivo al escuchar por primera vez en público la canción dedicada a su hermano Santiago, interpretada por Benjamín Rojas ante miles de personas

La emoción de Nico Vázquez
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un microorganismo clave para la

Un microorganismo clave para la vida en los océanos está en peligro por el cambio climático

La víctima del ex fiscal Julio Castro cargó contra el juez Axel López: “Prioriza la situación del condenado”

Oscar Liberman, el candidato de LLA que ganó en su sección: “Tenemos que producir cambios”

Emmanuel Álvarez Agis: “Para el mercado financiero lo más difícil de digerir son las sorpresas”

Video: 13 segundos para robar el techo solar de un auto en Vicente López y tres detenidos

INFOBAE AMÉRICA
Corea del Sur da el

Corea del Sur da el siguiente paso en la ONU para el restablecimiento de las sanciones contra Irán

Estados Unidos mantiene la presión sobre el juez del Tribunal Supremo de Brasil que encabeza el proceso contra Bolsonaro

Otra amenaza de Kim Jong-un: supervisó la prueba de un nuevo motor de cohete para misiles balísticos intercontinentales

Investigan al presidente de Bolivia Luis Arce por abandono de mujer embarazada

El dictador Daniel Ortega facultó a su hijo para firmar acuerdos comerciales con territorios ucranianos ocupados por Rusia

TELESHOW
Zaira Nara habló de los

Zaira Nara habló de los rumores de romance con Vico D’Alessandro y otra famosa reconoció que salió con el actor

Fede Bal se filmó haciéndose una colonoscopía a 5 años de su cáncer de colon: “A tiempo, te salva la vida”

Furia de Gran Hermano apuntó contra Georgina Barbarossa y la conductora le respondió: “No me gustó su juego agresivo”

Susana Giménez, entre su vuelta a la televisión y la actualidad política: “El pueblo votó, el pueblo sabrá”

La emoción de Nico Vázquez al escuchar la canción que escribió para su hermano fallecido: “Soñé con una letra”