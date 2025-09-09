La conmovedora foto de Pampita con su hija Blanca a 13 años de su muerte

Cada 8 de septiembre es una fecha muy sensible para Pampita y Benjamín Vicuña, como para toda su familia. A 13 años del aniversario de la muerte de Blanca Vicuña, la conductora de Los 8 escalones le dedicó una publicación muy especial en sus redes como un testimonio del amor eterno que la une a ella.

A través de su cuenta de Instagram, la animadora posteó una foto en la que aparece su primera hija, de pocos meses, abrazada contra su pecho mientras Carolina aparece con su clásica sonrisa. A falta de palabras, a la imagen le sumó un corazón blanco, todo un símbolo de la niña, que falleció en Chile en 2012 producto de una neumonía hemorrágica.

Entre las reacciones que tuvo la imagen en la red social, varias celebridades le expresaron su apoyo dejándole emojis de corazón y otras muestras de cariño. “Por favor esta foto... Te abrazo inmensamente”, le dejó Sofía Zámolo. “Eternamente en vos”, escribió Marcela Coronel, al igual que otras famosas como Paula Chaves, Barby Franco, Carolina Oltra, Ana Rosenfeld, Gisela Bernal, Elina Costantini y Floppy Tesouro.

El emotivo recuerdo de Pampita con su hija Blanca, a 13 años del fallecimiento (Instagram)

Martín Pepa, la actual pareja de Pampita, le dejó un emoji de corazón en los comentarios que se sumó al de cientos de personas que le dedicaron sentidas palabras de apoyo. Unas horas antes, Benjamín Vicuña había hecho lo propio para recordar a Blanquita.

Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca a 13 años de su muerte

El actor compartió un sentido homenaje a su hija Blanca a través de un video publicado en redes sociales, donde aparece junto a su hija menor y Bautista, su hijo mayor, en una escena íntima de risas y juegos. De fondo, la canción “Yo pienso en ti” de Manuel García acompaña estas imágenes.

“Blanca. Estas palabras ya las dije, estos recuerdos ya los tuve, se acaban, se pierden. Y yo como un guardián de la memoria, sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta. Un guardián que esperó demasiado, un guardián al que le aprieta el traje”, escribió el actor, abriendo una ventana al profundo duelo que experimenta desde hace años. A lo largo del texto, se evidencia la lucha por mantener viva la memoria y transformar el dolor en un acto de amor constante hacia su hija.

Benjamín Vicuña y el recuerdo de su hija Blanca (Video: Instagram)

En su carta pública, Vicuña ahonda en la experiencia de habitar el duelo: “El frío me penetra hasta los huesos pero me resisto a cerrar la puerta de la eternidad. Por eso escribo estas palabras, para no olvidar, para dejar la puerta abierta y que corra el viento”, manifestó Benjamín, quien en 2023 escribió un libro dedicado a ella llamado Blanca, la niña que quería volar.

“Sigo escuchando el eco de tu risa en la risa de tus hermanos, sigo leyendo señales, sigo hablando solo, dialogo con la música, con los colores, con los pájaros y con las sombras. Le pregunto a los amaneceres si han visto tus zapatos tirados por ahí”, expresó el actor.

Una dulce postal de Pampita y Benjamín Vicuña junto a Blanca

El mensaje de Vicuña también adquiere una dimensión que trasciende lo personal para abordar el dolor universal de la pérdida infantil: “A veces puedo ser la voz de la tribu aterrada por el misterio de la muerte, más cuando aparece robando zapatos pequeños”, reconoció, dando voz al sufrimiento compartido por muchas familias.

Finalmente, el actor concluyó con una afirmación de resistencia y legado: “Un año más que se pierde en el relato del tiempo, pero acá estoy, más viejo y más fuerte, honrando tu nombre, tu nobleza y la alegría que iluminó cordillera y mar, que pudo enseñar a amar y también llorar. Acá estamos honrando la vida, de pie, sonriendo pero con los ojos cansados de vigilar, sosteniendo el peso de la memoria y tu legado inmortal”.