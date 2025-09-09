Brenda Asnicar recordó su relación con Duki: “Cuando yo conocí a Mauro, no era una persona rica”

Brenda Asnicar recordó su relación con Duki y destacó la admiración profesional mutua (Video: Martín Cirio)

Brenda Asnicar se abrió sobre la etapa romántica que compartió junto a Duki, durante el inicio de la pandemia de 2020. En diálogo con Martín Cirio durante su stream, la actriz y cantante detalló aspectos íntimos de su vínculo, marcando el tono de la conversación desde la cordialidad y la admiración profesional. Según relató la propia artista, el vínculo comenzó poco después de su ruptura con el empresario colombiano Alejandro de Ángulo, con quien mantuvo una relación de tres años y llegó al matrimonio.

La convivencia entre Asnicar y Mauro Lombardo, el nombre real de Duki, se dio mientras las restricciones sanitarias transformaban la rutina diaria de millones de personas. “Quedamos bien, lo quiero, me gusta su evolución artística”, expresó la intérprete en la entrevista. La artista señaló que nunca se sintió atraída por el poder económico de sus parejas y resaltó que el entorno en el que creció el cantante de “Goteo” contrastaba con su situación actual. “Cuando yo conocí a Mauro, no era una persona rica,” destacó.

El contexto social de Duki, originario de Parque Patricios, fue parte del intercambio distendido en la charla con el streamer, quien mencionó el barrio como un rasgo distintivo, ya que es oriundo del mismo barrio. La artista respondió con humor y sin incomodidad ante los comentarios sobre los inicios humildes del trapero. “Qué sexy eso, ¿no? Es muy bonito”, respondió.

La actriz reveló detalles de su vínculo con Duki durante la pandemia y su evolución artística

La actriz también trazó un perfil sobre el crecimiento profesional de Duki y la evolución de sus intereses. Subrayó el respeto y la valoración por el trabajo de Lombardo, reconociendo: “Me parece que es muy talentoso, yo lo admiraba mucho por cómo arrancó”. Luego, profundizó: “Vos sabés lo que es que una persona se siente así y arranque... Y tres canciones seguidas en un momento. Yo admiraba mucho eso, la verdad”.

La conversación abordó también la relación que Asnicar mantuvo hace más de una década con Carlos Tévez, subrayando que el factor económico no resultó central en sus elecciones sentimentales. Para la cantante, el común denominador en quienes fueron sus parejas fue “que son buenos”, por encima de cualquier otra consideración.

A lo largo de la charla con Cirio, la intérprete puso énfasis en la buena relación que mantiene con Duki tras el fin del romance. “Todo lo mejor”, sintetizó sobre el lazo con el músico, que en la actualidad se encuentra en pareja con Emilia Mernes, estrella del pop latinoamericano. Por su parte, Asnicar permanece soltera y enfocada en su desarrollo profesional, manteniendo un perfil más privado y algo distante del centro de la escena mediática.

Asnicar explicó que prefiere alejarse del personaje de Antonella en Patito Feo (Video: Almorzando con Juana, Eltrece)

Recientemente, tras la confirmación de la nueva obra de Patito Feo, Brenda reveló que no iba a ser parte de este proyecto en un intento por desligarse del rol de Antonella Lamas Bernardi, el rol con el que saltó a la fama. Durante su participación en Almorzando con Juana (Eltrece), Asnicar se explayó sobre su decisión de dar un paso al costado del proyecto: “No. Ya está. Ya estamos en Firenze haciendo rock”, comenzó.

La actriz y cantante remarcó que su vínculo con la ficción ya tuvo un cierre. “Tanto Lauri Esquivel como yo ya lo dimos todo. Hemos trabajado en muchos países. De hecho, yo sigo a veces cantando la canción de Las Divinas, pero le cambio la letra. Como que también ha ido cambiando todo el panorama social y lo que yo como artista quiero, es conducir hacia otro lado. Era una ficción. Entonces me parece hermoso que los escritores sigan haciendo lo mismo. Yo no”, detalló.

La artista subrayó que esa etapa forma parte de su historia, pero prefiere enfocarse en propuestas que le permitan expresarse desde otros lugares. “La verdad es que prefiero estar como en otro mundo. No tengo mucho que decir, porque me han buscado de todos lados”, agregó.