Wanda Nara recordó su cita con un súper famoso y por qué lo rechazó: “El hombre más lindo de Argentina”

Wanda Nara rechazó a un famoso galán argentino tras una cita organizada por su entorno (Video: Ferné con Grego / Telefe)

Wanda Nara sorprendió en su charla durante Ferné con Grego, el segmento de entrevistas conducido por Grego Rosello y emitido por Telefe, al compartir una anécdota inédita sobre su vida sentimental. La empresaria reveló que, tras su separación de L-Gante, tuvo una cita con quien describió como “el hombre más lindo de Argentina”, a quien finalmente rechazó.

La flamante presentadora de MasterChef Celebrity relató que su entorno, incluido su amigo y peluquero Kennys Palacios, ejercía presión para que iniciara una relación con este famoso galán. La confesión se produjo durante el juego “Yo nunca nunca”. Wanda contó que, mientras atravesaba una etapa de separación, comenzó a recibir mensajes de una figura pública muy conocida y atractiva.

“El pibe venía bárbaro, me divertía ver sus fotos de todo. Venía bien de arriba para abajo. Un tipo muy conocido y muy lindo, y ellos (su entorno) me querían sacar del medio al 420 para que me vaya con ese”, relató entre risas. La empresaria aclaró que su círculo más cercano insistía en que aceptara la propuesta del galán, en un intento por alejarla del cantante de cumbia.

La empresaria priorizó la personalidad y la autenticidad sobre la apariencia física y el estatus

La cita, organizada por el estilista en la casa de la animadora, resultó ser todo menos convencional. La conductora recordó que asistió al encuentro sin entusiasmo, vestida con ropa deportiva, descalza, despeinada y sin maquillaje. “Yo estaba con la peor de las ondas, totalmente negada, pero lo hice para contarle la anécdota a ellos”, explicó.

El invitado llegó con dos botellas de vino, que dejó en la entrada, mientras ella permanecía indiferente. Durante la velada, el galán intentó iniciar una conversación más íntima e incluso buscó contacto físico, pero la empresaria se mostró distante. Cuando él le pidió algo para beber, ella le indicó la cocina y le dijo que no sabía dónde estaban las tazas, por lo que el invitado terminó sirviendo dos tés en tazas floreadas que, según la propia Nara, nunca se usaban.

El final de la cita fue tan atípico como su desarrollo. Tras varias horas de charla, el hombre intentó besarla, pero ella se negó y le comunicó que debía levantarse temprano para tomar un vuelo. Los vinos quedaron sin descorchar y, al día siguiente, su estilista notó los detalles de la noche anterior. “Vos sos una estúpida a cuerda”, le reprochó su amigo, según relató la empresaria en el programa.

La cita, organizada por Kennys Palacios, terminó sin romance y con los vinos sin descorchar

La reacción de Kennys y del resto del entorno de Wanda Nara fue de incredulidad ante la falta de interés de la empresaria por el galán. A pesar de la insistencia de sus allegados, ella dejó en claro que no se sentía atraída por la apariencia física ni por el estatus del hombre. La anécdota, que ella misma calificó como un “papelón”, ilustró la distancia entre las expectativas de su círculo íntimo y sus propios deseos.

Durante la conversación, reflexionó sobre sus criterios a la hora de elegir pareja. “Yo creo que cuando te enamora la personalidad, no hay con qué darle”, afirmó con Grego Rosello. Para la empresaria, la autenticidad y la conexión personal pesan más que la belleza o los bienes materiales, una postura que, según contó, mantuvo incluso frente a la presión de su entorno.

En el mismo espacio, también abordó el inicio de su relación con L-Gante, recordando que “todo su entorno estaba en contra” de ese vínculo. La empresaria destacó que, pese a la oposición, priorizó sus sentimientos y la personalidad del cantante por encima de las expectativas ajenas, una actitud que se reflejó tanto en su rechazo al “hombre más lindo de Argentina” como en su decisión de apostar por una relación menos convencional.