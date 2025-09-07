Teleshow

Mirtha Legrand relató que tuvo un nuevo encuentro con Nico Vázquez y volvió a pedirle perdón

En una nueva emisión de su clásico programa, la diva contó cómo dejó atrás su exabrupto contra el actor en medio de su separación de Gimena Accardi

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Mirtha Legrand contó detalles de su encuentro con Nico Vázquez: "Le pedí disculpas"

A dos semanas de sus duras palabras contra Nico Vázquez y Gimena Accardi, Mirtha Legrand sigue lamentando lo sucedido. A pesar de que el tema parece haber quedado atrás, y el propio actor aceptó las disculpas, la diva aún muestra arrepentimiento por su forma de expresarse. En ese marco, en otro de sus históricos programas, la Chiqui relató un nuevo encuentro que tuvo con el artista.

Todo se dio este sábado cuando la diva se encontraba al frente de un nuevo programa de La Noche de Mirtha (eltrece). Allí, la figura de la televisión comenzó diciendo: “Vieron que Messi fue a ver la obra de Nico Vázquez. Yo estuve con él en el Colón la otra noche, y le di un gran abrazo y él también”.

No contenta con la alegría que mostraba Vázquez al verla, Mirtha reveló las palabras que le dijo en ese entonces. “Y le pedí disculpas por algo que había dicho, que no tendría que haber dicho. Lo demás no lo voy a comentar, lo dejo pasar”, afirmó nuevamente arrepentida por su accionar. Al escucharla, uno de sus invitados comentó: “Imagino que aceptó las disculpas, ¿no?”. Luego, la Chiqui asintió.

Por último, la diva relató la promesa que le hizo a Vázquez tras su encuentro: “Le prometí ir a verlo”. Fue entonces cuando Nora Cárpena opinó sobre el espectáculo: “Dicen que es un espectáculo maravilloso”. En la misma línea, la Chiqui lo confirmó: “Sí, maravilloso, sí”.

Días atrás, luego de que Mirtha se mostrara arrepentido por sus declaraciones, y hasta le pidiera disculpas de forma privada al actor, Vázquez contó cómo fue su charla con la diva. “¿Cómo tomaste las palabras de Mirtha el otro día? Se supo que te pidió disculpas, que se comunicó con vos”, comenzó diciéndole un cronista de Sálvese quien pueda (América) a Vázquez en la entrada del teatro Lola Membrives, horas antes de su actuación. En tono calmado, la expareja de Accardi afirmó: “Me pidió disculpas, no solo públicamente, sino también de forma privada. La quiero mucho”.

Acto seguido, Nicolás explicó por qué las declaraciones de Legrand no lo habían molestado: “Le dije que no sentí que fuera con intención de lastimarnos a mi o a Gime, porque sé el amor que nos tiene. Lo hablé con ella y esta todo más que bien, nos respondimos de mutuo amor. Ya está, no lo tomé con mala intención”.

En ese marco, el periodista le preguntó por los rumores de que Mirtha asistiría a una función de Rocky: “Te dijo que iba a venir, ¿te dijo eso en el llamado?”. Lejos ocultarlo, Vázquez respondió: “Sí, como viene siempre, la estoy esperando”.

Mientras Vázquez avanzaba, con la idea de terminar la nota y entrar al teatro, el comunicador le consultó cómo se sentía tras su divorcio con Accardi. “Acá estoy, laburando, y poniéndole todo”, devolvió Nicolás respecto a cómo afronta el duelo por la separación.

Previamente, la diva había sido interceptada por las cámaras de Desayuno Americano (América) cuando salía de su automóvil en compañía de su amigo Héctor Vidal Rivas. Cuando fue consultada por el cronista acerca de sus dichos, ella misma reconoció su error. “Me pareció fuera de lugar, no quise insultarlo a él para nada. Es una excelente persona”, reiteró la conductora ante las cámaras. Aclaró también que nadie la retó, sino que fue ella misma quien tomó conciencia del daño que sus palabras podían haber causado en la vida personal de Vázquez. La escena resultó inesperada y generó una ovación por parte del público presente, que siempre la acompaña en sus salidas nocturnas.

El capítulo que derivó en el arrepentimiento de Mirtha se había iniciado días antes en su tradicional programa televisivo. Durante su mesa del sábado 23 de agosto en La Noche de Mirtha, la conductora abordó la reciente separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez. En ese intercambio sostuvo: “Lo dejó como un cornudo. Fea palabra, eh. Es feo. Pero, bueno, existe, es así”. En la conversación participó Karina Iavícoli, quien argumentó sobre el derecho de la actriz a hablar públicamente y asumir su responsabilidad. Legrand, lejos de matizar su posición, fue contundente: “En general una infidelidad se oculta, no se comenta. Pero cómo habló ella, largo, a cámara, en la televisión. Habló, explicó. No se explican esas cosas. Se ocultan. No se hablan más”.

