Karina La Princesita reveló qué la sigue motivando después de años de carrera en la música: “Hoy me siento orgullosa”

Karina La Princesita recibió a Tiago PZK como invitado en Algo de Música, su ciclo en Luzu TV, en una emisión marcada por la honestidad y la reflexión sobre lo que implica transitar la industria musical a lo largo de los años. El joven cantante, uno de los artistas urbanos más convocantes de la nueva generación, se mostró interesado en conocer cómo hace la referente de la cumbia para sostener la motivación y la energía después de más de dos décadas en el ruedo. Sin filtro, admitió que él mismo, con apenas algunos años de carrera, a veces se siente cansado o falto de ganas para producir música, componer o subirse al escenario.

La consulta de Tiago abrió la puerta a una conversación profunda sobre los desafíos y los altibajos de una trayectoria extensa. Karina se mostró sincera al rememorar diferentes momentos de su vida, reconociendo que alguna vez llegó a plantearse su continuidad en la música. “Me pasó muchas veces —tocando salud mental y cosas— por momentos decir: ‘Bueno, no estoy en mi mejor momento y a su vez en la carrera no estoy en el momento más explosivo’. Un momento sacaba tema y pegaba, tema pegaba, tema pegaba y de repente dejó de suceder y dije: ‘Listo, me tengo que ir de la música’. O sea, lo pensé”, relató.

Para la cantante de cumbia, las dudas y la sensación de desgaste no solo se vincularon con los vaivenes lógicos de la industria, sino también con cuestiones personales más profundas: “Estaba tal mal que dije: ‘Me voy a hacer, no sé, cualquier trabajo en otro país donde no me conozcan y empezar de cero con tal de yo resguardarme y sentirme bien’”, recordó. Ese proceso de replanteos encontró un quiebre cuando nació su hija, momento que definió como central para su resurgimiento emocional y artístico: “Después vino mi hija y mi hija… Yo siento —bueno, mi psicólogo, que hace cinco años que hago terapia, me dice— ‘La música y tu hija te salvaron la vida’”.

Sol, la hija que tuvo con El Polaco, decidió seguir los pasos de sus padres y eso la impulso a Karina también en su carrera

La maternidad se transformó en un motor poderoso, especialmente en las etapas más difíciles. “Muchas veces cuando no tuve fuerzas por mí, dije: ‘Bueno, le tengo que dar un buen ejemplo a mi hija de que se puede siempre’”, confesó Karina. Este rol de madre la llevó a revisar y reafirmar convicciones, valores y actitudes que hoy percibe en su propia hija: “Hoy me siento orgullosa más como artista que como mamá, porque lo veo en ella, ¿no? Cómo es, sus valores. Tal vez no nació teniendo tantas necesidades como yo sí las tenía, pero sabe que yo las tenía”. Destacó que su hija se caracteriza por la empatía y la solidaridad, una cualidad que Karina asocia directamente con la historia y los valores familiares compartidos.

En el presente, ese círculo virtuoso parece renovarse: “Hoy verla que ya está componiendo sus canciones, todo, y yo me imagino como tu mamá en ese show. Yo voy a estar ahí entre el público, no me importa nada, alentando a mi hija como hizo mi mamá”, celebró, evidenciando el orgullo y la emoción con que acompaña el crecimiento de la próxima generación.

El intercambio en Algo de Música dejó en evidencia el peso del sostén familiar, la importancia de pedir ayuda en los momentos oscuros y cómo la maternidad y la salud mental pueden transformarse en impulso cuando las fuerzas propias flaquean. Para Karina, la perseverancia no se sostiene solo en la fama o el éxito pasajero, sino en una profunda capacidad de reinventarse, buscar ayuda profesional, cuidar el bienestar propio y transmitir a los hijos la certeza de que, pese a los obstáculos y las dudas, siempre se puede volver a empezar en la música y en la vida.