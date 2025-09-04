Teleshow

Soledad Silveyra recordó la insólita propuesta que le hizo Osvaldo Laport en una telenovela: “Vamos a hacerlo”

La actriz revivió una de las anécdotas más divertidas de su carrera, destacando la complicidad que definió su trabajo con el actor

Andrea Taboada

Andrea Taboada

Soledad Silveyra recordó su trabajo con Osvaldo Laport en su visita a Mario Pergolini (Otro día Perdido. El Trece)

La anécdota que involucra a Soledad Silveyra y Osvaldo Laport durante la grabación de una telenovela volvió a captar la atención del público, luego de que la actriz compartiera detalles inéditos sobre el origen de un meme viral que los tiene como protagonistas. En una reciente emisión de Otro día perdido (El Trece), Silveyra relató cómo la espontaneidad y la complicidad entre ambos actores se tradujeron en escenas memorables que trascendieron la pantalla y se instalaron en la cultura digital.

Durante la conversación con Mario Pergolini, la actriz fue consultada acerca de su presencia recurrente en memes junto a Laport. Al recordar una escena en la que el actor le dice “Necesito hacerte el amor”, Silveyra ofreció una mirada íntima sobre el proceso creativo detrás de esas grabaciones. Según sus palabras, la telenovela se emitía a la una de la tarde y alcanzaba cifras de audiencia notables: “No quiero exagerar, 25, 30 puntos… Hay capítulos que tienen 37 puntos de rating”, precisó la actriz, subrayando el impacto que tenía el programa en ese horario de encendido habitualmente bajo.

La escena original de Osvaldo Laport con Soledad Silveyra en la novela "Amor en custodia"

Silveyra explicó que la dinámica con Osvaldo Laport se caracterizaba por la diversión y la libertad creativa. Ambos solían idear situaciones insólitas para sus personajes, lo que generaba una frescura particular en las escenas. La actriz recordó que Laport proponía constantemente nuevos lugares para que sus personajes vivieran momentos románticos, hasta que en una ocasión le sugirió: “Vamos a hacerlo en un caballo”. Ante la sorpresa de Silveyra, la propuesta se llevó a cabo: “Al trote. Y lo hicimos. Nosotros inventábamos. Había esa libertad en esta novela, en otras, no tanto. Se daba cuenta de la frescura de lo que hacíamos”, relató.

La repercusión de estas escenas no solo se reflejó en los altos niveles de audiencia, sino también en la manera en que el público las adoptó y reinterpretó en las redes sociales, convirtiéndolas en material para memes. La química entre Soledad Silveyra y Osvaldo Laport se consolidó como uno de los elementos más recordados de la telenovela, y su legado continúa vigente en el imaginario colectivo gracias a la viralización de imágenes y frases extraídas de aquellos episodios.

Osvaldo Laport y Sólita Silveyra
Osvaldo Laport y Sólita Silveyra una pareja explosiva

La participación de Silveyra en Otro día perdido permitió conocer el trasfondo de una de las duplas más emblemáticas de la televisión argentina, así como el proceso creativo que dio origen a momentos icónicos que hoy circulan en internet. La actriz destacó la importancia de la libertad artística en la producción de contenidos televisivos y cómo esa apertura se tradujo en escenas que, décadas después, siguen generando repercusión y nostalgia entre los espectadores.

El emotivo reconocimiento para Soledad Silveyra

Soledad Silveyra se emocionó en el homenaje a 40 quilates en el Martín Fierro de Teatro

La emotiva ovación que recibió Soledad Silveyra en la Usina del Arte marcó uno de los momentos más destacados de la primera entrega del Martín Fierro de Teatro. La actriz fue reconocida por su participación en 40 quilates, la obra que en 1970 reunió a figuras como Mirtha Legrand y Arnaldo André bajo la dirección de Daniel Tinayre. El homenaje, que incluyó la entrega de una estatuilla por parte de Luis Brandoni, generó lágrimas y aplausos entre los presentes, consolidando el valor simbólico de una pieza que dejó huella en la escena teatral argentina.

Al recibir la estatuilla, Soledad Silveyra fue ovacionada de pie por colegas como Pablo Echarri, Nicolás Vázquez, Fátima Florez, Arturo Puig, Marcelo Polino y Gimena Accardi. En su discurso, Silveyra evocó recuerdos de la época: “Yo le decía ‘La sala de los astracanes’ porque se veía mucho astracán y yo estaba muy impresionada”, aludiendo a los tapados de piel de cordero recién nacido que predominaban en la sala. También rememoró la figura de Daniel Tinayre: “Siempre estaba ahí al fondo. Lo amaba, lo amaba. Era malísimo, pero yo lo amaba”, dijo entre risas. Finalmente, dedicó unas palabras a Mirtha Legrand: “Y a Chiquita, por supuesto... esto es tuyo. Madame Legrand, gracias porque fuiste una compañera que me enseñó muchísimo. Muchísimo, muchísimo”, concluyó, lanzando un beso al aire.

