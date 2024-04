Osvaldo Laport recreó la escena de Amor en custodia que se convirtió en meme con Sofía Martínez: “Necesito hacerte el amor”

Osvaldo Laport recreó una escena clásica con Sofía Martínez

Amor en custodia fue una novela que Telefe emitió durante el año 2005 por las tardes. Protagonizada por Osvaldo Laport y Soledad Silveyra, contaba la típica y remanida historia romántica entre una millonaria (Paz Achaval Urien, encarnada por Solita) y un hombre humilde, de campo, con otro nivel sociocultural (Juan Manuel Aguirre, papel de Laport). Si bien fue uno de los grandes éxitos del canal, ya que logró un promedio de 25 puntos de rating, no es exactamente de las telenovelas más recordadas de la televisión argentina.

Sin embargo, hace algunos años, una escena de esa ficción volvió en forma de meme. En la misma, se lo veía al personaje de Laport arrodillado ante el de Silveyra, agarrándose la cabeza y repitiendo la frase: “¡Necesito hacerte el amor!”. La actitud del actor, la gestualidad y la frase hicieron que funcionara en distintos niveles y para diferentes ocasiones, con lo cual se convirtió en un hit de las redes sociales. Incluso, el propio Laport se rió de la ocurrencia en varias oportunidades.

En este caso, volvió a hacerlo cuando estuvo de invitado este viernes en Perros de la Calle (FM Urbana Play) y recreó la escena con la periodista deportiva Sofía Martínez. Luego la compartieron en las redes sociales de la radio como “Improvisación con Osvaldo Laport”.

En la secuencia, que encabeza esta nota, se los ve a ambos frente a frente emulando el guión de la telenovela, aunque con algunos cambios. “No quiero venir más a terapia”, comenzó diciendo la periodista. “Ya no lo puedo pagar y ya creo que igual estoy bien... Hemos avanzado mucho en el último tiempo. Y que estoy para darme el alta. No sé qué pensás vos, sos el terapeuta y sos quién sabe”, siguió ella, muy compenetrada en su papel. “Es que yo no puedo permitir que te vayas”, le devolvió el actor uruguayo. “¿Cómo que no?”, le preguntó la rubia.

La escena original de Osvaldo Laport con Soledad Silveyra en la novela Amor en custodia

Y poniendo todos los graves de su rango vocal al servicio de su interpretación, Laport soltó lo suyo: “¡Necesito hacerte el amor!”. Al decirlo, tanto Sofía como sus compañeros de programa estallaron en una carcajada y cerraron el divertido momento que no salió al aire, pero sí en las redes sociales del programa.

El año pasado y como invitado en Noche Al Dente (América), Laport recreó la escena junto a Fernando Dente. En la entrevista, que supuso un repaso por su frondosa carrera, el reconocido intérprete uruguayo participó en un sketch en el que evocó una variedad de personajes célebres que interpretó a lo largo de su carrera actoral y en compañía del conductor del programa.

Sin dudas, el momento más esperado por los televidentes fue cuando llegó el turno de Amor en custodia (2005), novela que pese al paso del tiempo se replica a cada minuto en las redes sociales gracias a un extracto que se convirtió en meme y funcional en las más variadas ocasiones.

Osvaldo Laport y Soledad Silveyra en Amor en custodia

En el hilarante fragmento, Fer Dente portó una peluca rubia para interpretar el personaje de Soledad Silveyra y se tapó la boca con las manos para no mostrar la risa contenida. Laport entró en cámara, cabizbajo y pensante, quebrado en sus sentimientos. Se arrodilló y lloró. Se agarró los pelos con las manos y lanzó la frase que ya se volvió icónica: “Necesito hacerte el amor”.

Pero allí no terminaría todo, claro, porque Laport le dio una sorpresa al conductor: lo arrojó al suelo y comenzó a besarlo, en medio de un ataque de risa de Dente.

Luego llegó el turno de relajarse en el sillón, aunque una de las preguntas también lo tomó por sorpresa: “¿Quién besa mejor, Solita o Grecia Colmenares?”, preguntó el conductor. “No sean crueles, soy un caballero”, respondió el invitado, quien luego aclaró que una de las dos besa mejor, pero que se reservaba el nombre.