La sorprendente confesión de Darío Barassi en Ahora Caigo: “No puedo creer que hicimos el amor dos veces”

El conductor compartió una imagen junto a su esposa e hijas y bromeó sobre su vida personal en pleno programa

El ambiente en el estudio de Ahora Caigo se transformó en una escena de humor espontáneo cuando Darío Barassi compartió una imagen familiar que llevaba consigo. El conductor, al mostrar la fotografía en la que aparece junto a su esposa Lucía Gómez Centurión y sus hijas Emilia e Inés, provocó carcajadas entre los presentes al lanzar un comentario inesperado: “No puedo creer que hicimos el amor dos veces”.

La situación se desencadenó cuando la productora Luli Latorre le expresó en tono de broma: “no se entiende cómo tu mujer te elige”. Ante esa observación, Barassi respondió con la frase que desató la risa generalizada en el estudio. El conductor explicó que, para la toma de la foto, se había recostado en el suelo con el objetivo de lucir más delgado, un detalle que compartió entre risas con el público y sus compañeros.

El comentario de Barassi sobre su relación con Lucía Gómez Centurión generó carcajadas entre los presentes

Antes de guardar nuevamente la imagen en la solapa de su saco, Barassi le dedicó un gesto de cariño al retrato familiar y expresó conmovido: “Las amo”. La escena, que combinó humor y emotividad, se convirtió en uno de los momentos más recordados de la emisión.

Darío Barassi con su esposa y sus dos hijas

La travesía de Darío y sus amigos por Portugal

La secuencia de imágenes y relatos que Darío Barassi compartió durante su reciente viaje a Portugal reveló una faceta íntima y espontánea, alejada de la rutina televisiva y los compromisos laborales. Acompañado por dos amigos, el conductor documentó su recorrido por Porto a través de sus redes sociales, donde cada publicación ofreció una ventana a la vida cotidiana, la arquitectura y la gastronomía local, así como al valor de la amistad en el contexto de la exploración turística.

Postales del viaje de Darío Barassi en Porto: tradiciones, amigos y sabores portugueses

Desde el inicio del viaje, la presencia del actor en el aeropuerto de Ezeiza marcó el comienzo de un itinerario que se transformó en un registro casi en tiempo real de su experiencia en el extranjero. Barassi optó por dejar de lado la solemnidad habitual de los destinos históricos y enfocarse en los detalles cotidianos que definen la vida urbana europea.

Uno de los primeros momentos destacados fue la escena de un músico callejero interpretando melodías con su guitarra, rodeado de mesas de café y transeúntes relajados. Barassi capturó la atmósfera cálida y distendida de la ciudad, subrayando cómo estos espectáculos espontáneos contribuyen al pulso auténtico del Porto contemporáneo. En la imagen, el conductor vestía ropa cómoda, sandalias y shorts, reforzando la sensación de informalidad que caracterizó todo el viaje. La mirada del grupo se amplió al recorrer una calle peatonal repleta de personas, donde los edificios coloridos de varios pisos, los ventanales altos y los balcones de hierro forjado componían un entorno vibrante.

El conductor argentino recorre Porto junto a amigos y comparte detalles de la vida cotidiana y la arquitectura local

Entre los recuerdos que Barassi eligió compartir, destacó una exhibición de postales que resumía los puntos emblemáticos de la ciudad. Las imágenes de puentes, catedrales y motivos tradicionales en corcho condensaron la dimensión turística del destino y ofrecieron una invitación visual a recorrer sus principales atractivos.

La exploración arquitectónica continuó con una fotografía de una fachada histórica revestida con los característicos azulejos portugueses en tonos celestes y blancos. El texto “Azulejos de oporto” acompañó la imagen, resaltando uno de los símbolos más reconocibles de la arquitectura local y evidenciando la sensibilidad artística de Barassi al capturar la interacción entre el paso del tiempo y el colorido de los ornamentos.

Azulejos, puentes y mesas compartidas: la ruta de Darío Barassi y sus amigos por el corazón vibrante de Porto

El viaje también adquirió un matiz personal y social, reflejado en una imagen donde el presentador posó sonriente junto a sus dos amigos, apoyando los brazos sobre sus hombros en una calle peatonal reconocible por sus casas pintorescas y una iglesia de piedra. La escena transmitió naturalidad y buen humor, destacando la importancia de la compañía en la experiencia de descubrir ciudades desconocidas.

La dimensión cotidiana se manifestó en una instantánea de una mesa con platos típicos de una picada europea: jamón crudo, omelette cortada, papas fritas y una lata de gaseosa. Las manos de los presentes alcanzaban la comida, completando el ritual de compartir sabores y conversación durante una pausa en el paseo.