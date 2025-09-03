Mirtha Legrand recordó a Antonio Gasalla a casi seis meses de su muerte con un emotivo video de La Abuela

Mirtha Legrand recordó una de las icónicas visitas de Antonio Gasalla a su "mesaza" (Instagram)

El mes de marzo pasado marcó un antes y un después en el ambiente artístico argentino. La noticia de la muerte de Antonio Gasalla, a los 84 años, dejó un vacío imposible de llenar. Con una trayectoria de décadas que alternó escenarios y pantallas, su partida sigue generando homenajes, recuerdos y una profunda sensación de nostalgia no solo entre sus colegas, sino también en el público que lo siguió durante generaciones. Entre las tantas muestras de cariño, Mirtha Legrand le rindió tributo desde sus redes sociales, donde recuperó uno de los tantos momentos memorables que compartieron en su mítico programa, con el actor personificando a la inolvidable la Abuela.

Fue a través de un video entrañable donde Mirtha quiso compartir su admiración y afecto hacia el humorista. “¡Un gran recuerdo de mis programas! En esta ocasión, compartiendo un momento muy gracioso junto al gran Antonio Gasalla”, escribió la conductora, acompañando el posteo con una escena que disparó risas y añoranza, entre quienes aún celebran el humor ácido, la ternura y la inteligencia del artista.

En el registro se los ve a ambos, distendidos y cómplices, protagonizando uno de esos diálogos que quedaron grabados a fuego en la memoria de la televisión argentina. La conductora le preguntaba: “¿Usted conoce a un amigo mío que se llama Antonio Gasalla? Es un actor, que yo lo quiero mucho”. El humorista, en plena caracterización de la Abuela, respondía con picardía: “Lo veo por la televisión”. La charla avanzaba en ese tono inconfundible, con la diva insistiendo: “Es bueno, talentoso”. El actor devolvía: “Boca sucia”. Mientras provocaba risas en el estudio, Mirtha recogía el guante: “¿Boca sucia? Por ahí se le va poquito”.

Antonio Gasalla y Mirtha Legrand junto en una de las ediciones pasadas de los premios Martín Fierro

La interacción se seguía alimentando con esos detalles que hacían única la presencia de Gasalla en la mesa de la conductora. La anfitriona de la “mesaza” notaba en los zapatos de la Abuela: “Dígame, esos zapatos, ¿qué le pasa?”. Gasalla, con el humor que lo distinguía, inventaba: “Porque tomé jugo de naranja hoy a la mañana”. Ella indagaba más: “¿Los zapatos qué les pasaron? Están medios raspados, medios... ¿Qué les pasaron ahí? Están usados, pobre...”. El actor, fiel a su estilo, concluía: “Sabe que yo camino mucho porque colectivo no puedo tomar”. Legrand asentía: “No, no puede”. El actor abundaba: “Y viste que son tan altos los escalones del colectivo y yo no ando bien de la cadera”. Mirtha, preocupada, comentaba: “Pero también las veredas están muy rotas, mamá, para que usted entienda. La ciudad está destruida. Está destruida, realmente”.

La publicación de Mirtha en redes recibió cientos de mensajes llenos de agradecimiento, cariño y emoción. Los seguidores celebraron el recuerdo de ese vínculo inigualable. “Cómo se extraña al gran Gasalla”, “Gracias por recordar momentos tan queridos. Se lo extraña”, “Te extrañamos, Antonio”, y “Eran una dupla genial”, se multiplicaron junto a otras expresiones como “Lindos tiempos de la televisión argentina, se los extraña” y “Antonio se fue demasiado rápido”. En ese muro compartido, la figura de Gasalla cobró vida una vez más, no solo por el brillo de su actuación, sino también por el afecto que supo despertar en colegas como la conductora.

La despedida de la conductora al capocómico (Instagram)

No es la primera vez que la presentadora se expresa públicamente por la partida del inolvidable capocómico. En los días posteriores a su fallecimiento, la diva utilizó sus plataformas para despedirse de manera sentida. En ese entonces, compartió una imagen en blanco y negro que acompañó con la frase: “¡Chau, querido Antonio! Cuántos recuerdos compartidos. ¡Descansa en paz!”. El homenaje contenía una serie de postales de diferentes épocas y encuentros, desde los clásicos almuerzos televisivos hasta eventos de la industria como los premios Martín Fierro.

Así, el legado de Gasalla continúa vigente a través de recuerdos, risas, y la calidez de quienes lo acompañaron en vida y valoran su aporte irremplazable a la escena nacional. En cada anécdota, cada video recuperado y cada palabra de quienes lo extrañan, el actor sigue brillando con luz propia, como si nunca se hubiera ido.