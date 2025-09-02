Carmen Barbieri volvió a hablar en medio del escándalo: “Tengo mucho para decir de Ayelén Paleo”

Carmen Barbieri habló nuevamente de Ayelén Paleo

La controversia en torno a Ayelén Paleo y su familia se intensificó tras la reciente detención de Elizabeth Rodrigo, madre de la bailarina, acusada de integrar una red dedicada a la captación y explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad, con una recaudación estimada de más de 12 millones de pesos mensuales. En medio de la conmoción mediática, Carmen Barbieri revivió su viejo enfrentamiento con la bailarina y volvió a pronunciarse sobre el caso, aunque optó por la cautela en sus declaraciones públicas.

Durante el fin de semana, Paleo rompió el silencio en el programa Infama (América), donde defendió a su madre entre lágrimas y en un estado de visible angustia. En su intervención, la bailarina rechazó las acusaciones y denunció el hostigamiento que ha sufrido desde su juventud: “Yo sufro bullying desde los 18 años. Dijeron que mi familia había amenazado a una persona, ¿Qué les pasa? A mí no me interesa la tele”. Paleo insistió en la inocencia de su madre y cuestionó la veracidad de las imputaciones que enfrenta.

La feroz respuesta de Carmen Barbieri tras el nuevo escándalo que sacude a Ayelén Paleo: “Hubo justicia divina” fue una de las primeras expresiones de la conductora

Desde que estalló el tema en los medios, la de Carmen Barbieri fue una de las voces más buscadas. En 2011, una infidelidad de Santiago Bal con Paleo derivó en un escándalo mediático y en el fin de su matrimonio. En las últimas horas, la conductora fue consultada nuevamente por la prensa y, aunque reconoció tener información relevante, prefirió no profundizar: “Tengo mucho para decir, pero no voy a decir nada”, afirmó, y añadió: “Tengo a Santiago grabado con todas las cosas que cuenta”. La conductora, al ser interpelada sobre el estado emocional de Paleo, expresó comprensión ante la situación: “¿Cómo no? Tiene a la madre detenida, con esposas… ver esas imágenes es muy doloroso. Yo la entiendo”. Barbieri también aclaró que no tiene intención de iniciar acciones legales contra la bailarina.

En el repaso de su historia personal, Barbieri recordó el vínculo de su exesposo, Santiago Bal, con Ayelén Paleo: “Santiago se fue de casa por ella. Se enamoró de ella. Está bien, cada uno con su historia. Pero pasó hace mucho, yo no quiero remover ni revolver. Ustedes hablan en presente, pero no es presente, esto pasó hace 10 años”. Además, se refirió a la gravedad de las acusaciones que pesan sobre Elizabeth Rodrigo: “Hay una cosa muy fea que es la trata de personas, si realmente es cierto, la Justicia tiene que estar justa. Si no es cierto, la señora tendría que estar en su casa”.

Ayelén Paleo, su madre y su hermano en una reunión familiar

En su defensa, Barbieri sostuvo que desconocía cualquier actividad ilícita relacionada con la trata de personas: “Con respecto a la trata de personas no sabía nada, si no lo hubiese denunciado, soy una mujer de bien. Ellas tenían varios lugares donde preparaban chicas para el modelaje, nada más”. La bailarina también se distanció de la figura de Santiago Bal y minimizó su relevancia en la actualidad: “Para mí no existe esa persona, surgió ahora por el tema de la mamá. Que descanse en paz Santiago, ¿Quién soy yo para perdonar? Lo entendí”.

En su testimonio ante Infama, Paleo describió el impacto personal de la situación: “Estoy en mi peor momento, pero no por mí. Hoy decido hablar porque no puedo seguir callada ante tanta injusticia. Perdón que esté un poco quebrada. Se dijeron cosas horribles sobre mí y sobre mi mamá. Se habló de trata de personas, de pedofilia, de micros con gente encerrada, vulnerable. Por el amor de Dios, o sea, ¿a quién le cabe en la cabeza algo así? Eso es enfermo y es algo gravísimo”.

Durante su testimonio, reiteró la inocencia de su madre y la describió como una mujer dedicada a la fotografía y al acompañamiento de jóvenes: “Elizabeth Rodrigo es inocente. Es mi mamá, la mamá de Ayelén Paleo, de Federico Paleo y de Florencia Paleo. Es absolutamente inocente. Esa morocha que ven ahí con el flequillito, esposada. Esa mujer es una mujer absolutamente inocente”, remarcó.

Ayelén Paleo y su madre Elizabeth Rodrigo

Finalmente, la bailarina destacó el carácter y la trayectoria de su madre: “Por supuesto que hablo como su hija, pero mi mamá es una mujer que lucha, que apoya y que acompaña. Siempre estuvo para las chicas y, por supuesto que para sus hijos, una leona. Siempre trabajó con respeto, ante todo, y es lo que entrega. Ella recibe amor y da ese mismo amor verdadero. Es una persona absolutamente buena e inocente”.