Mirtha Legrand apostó al glamour con un vestido de gasa translúcida, cristales plateados y detalles fucsia

El look de Mirtha Legrand

La Noche de Mirtha (El Trece) a las 21:30 en punto dio inicio a una nueva emisión del programa de Mirtha Legrand y, fiel al estilo que tiene hace años, dio inicio al programa con su característica elegancia y apostando a un look lleno de brillo y glamour.

Mirtha lució un vestido largo de Claudio Cosano durante el programa del sábado por la noche. La pieza, confeccionada en gasa translúcida, muestra un delicado trabajo de bordado con cristales en tonos plata y detalles fucsia que recorren toda la prenda. El diseño cuenta con mangas largas, también adornadas con un fino entramado de cristales, y una base en color lila claro que aporta luminosidad al conjunto.

El escote redondo enmarca el rostro y resalta el sofisticado estilo que caracteriza a Legrand. Una sutil banda fucsia enfatiza la cintura, sumando un contraste elegante al vestido y reforzando la armonía de colores. El trabajo artesanal visible en la prenda resalta el brillo de los cristales, logrando un efecto visual destacado bajo las luces del estudio. El look se completó con un peinado voluminoso y maquillaje en tonos violáceos combinando con la gama de colores de la prenda, elementos que acompañan la impronta clásica y refinada de la conductora.

Mirtha eligió un vesitdo de Cosano para el programa del sábado por la noche

En cuanto a los accesorios, La Chiqui eligió cuatro anillos que le robaron el aliento a todos los presentes. Por un lado, eligió una gran piedra sin color, si el tamaño no llamaba la atención el brillo de la pieza si lo haría. A este le sumó tres piezas más en diferentes tonos violetas, haciendo juego a la perfección con el vestido que eligió para la ocasión.

Los invitados para esta gran mezasa fueron: el actor Fredy Villarreal, con una trayectoria consolidada en el humor televisivo y teatral, donde se está desarrollando actualmente. Desde el mundo del periodismo, se suman Diego Cabot y Jesica Bossi. Cabot es reconocido por su labor en la investigación periodística, en especial por la cobertura de casos resonantes que marcaron la agenda pública de los últimos años. Por su parte, Bossi, dedicada a la política y los temas de coyuntura, no solo suma una mirada experta sobre el panorama nacional, sino que también aporta sus vivencias en el ejercicio diario de la profesión en Infobae en Vivo y TN.

La cuarta invitada fue Claribel Medina, con amplio recorrido en la televisión, el cine y el teatro, y quien en el último tiempo vivió un angustiante momento por la salud de Pablo Alarcón, su expareja, padre de sus hijas y actual compañero en la obra de teatro que protagoniza. La mesa se completó con Vanina Escudero, quien está protagonizando Hermanos en Llamas junto a Nito Artaza y Sergio Gonal.

El maquillaje también fue a tono con la prenda (Foto: Prensa El Trece)

Durante la emisión del sábado pasado, la Chiqui opinó acerca del tema del momento: la separación de Gime Accardi y Nico Vázquez y la aceptación de la infidelidad de la actriz. Karina Iavícoli, periodista de Intrusos, desarrolló el tema en la mesa más famosa, poniendo el foco en el rol que asumió Gimena al dar la cara.

Los dichos de Iavícoli sirvieron para que la conductora se muestre tajante y con una polémica opinión.“En general una infidelidad se oculta, no se comenta”, apuntó la diva. “¡Cómo habló ella! Largo, eh. Habló, explicó en televisión, a cámara. No se explican esas cosas, se ocultan, no se hablan más", cuestionó Mirtha. “¿Para vos está mal que ella haya hablado?“, indagó la periodista. ”Sí. Porque a él lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, es fea, pero es así”, se despachó con una sonrisa.

Días después, la diva se retractó de sus palabras. “Me pareció fuera de lugar, no quise insultarlo a él para nada. Es una excelente persona” dijo ante las cámaras de Desayuno Americano