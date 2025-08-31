Teleshow

Mirtha Legrand apostó al glamour con un vestido de gasa translúcida, cristales plateados y detalles fucsia

La Chiqui eligió una prenda llena de brillos que se llevó todos los halagos de la noche durante su programa

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
El look de Mirtha Legrand

La Noche de Mirtha (El Trece) a las 21:30 en punto dio inicio a una nueva emisión del programa de Mirtha Legrand y, fiel al estilo que tiene hace años, dio inicio al programa con su característica elegancia y apostando a un look lleno de brillo y glamour.

Mirtha lució un vestido largo de Claudio Cosano durante el programa del sábado por la noche. La pieza, confeccionada en gasa translúcida, muestra un delicado trabajo de bordado con cristales en tonos plata y detalles fucsia que recorren toda la prenda. El diseño cuenta con mangas largas, también adornadas con un fino entramado de cristales, y una base en color lila claro que aporta luminosidad al conjunto.

El escote redondo enmarca el rostro y resalta el sofisticado estilo que caracteriza a Legrand. Una sutil banda fucsia enfatiza la cintura, sumando un contraste elegante al vestido y reforzando la armonía de colores. El trabajo artesanal visible en la prenda resalta el brillo de los cristales, logrando un efecto visual destacado bajo las luces del estudio. El look se completó con un peinado voluminoso y maquillaje en tonos violáceos combinando con la gama de colores de la prenda, elementos que acompañan la impronta clásica y refinada de la conductora.

Mirtha eligió un vesitdo de
Mirtha eligió un vesitdo de Cosano para el programa del sábado por la noche

En cuanto a los accesorios, La Chiqui eligió cuatro anillos que le robaron el aliento a todos los presentes. Por un lado, eligió una gran piedra sin color, si el tamaño no llamaba la atención el brillo de la pieza si lo haría. A este le sumó tres piezas más en diferentes tonos violetas, haciendo juego a la perfección con el vestido que eligió para la ocasión.

Los invitados para esta gran mezasa fueron: el actor Fredy Villarreal, con una trayectoria consolidada en el humor televisivo y teatral, donde se está desarrollando actualmente. Desde el mundo del periodismo, se suman Diego Cabot y Jesica Bossi. Cabot es reconocido por su labor en la investigación periodística, en especial por la cobertura de casos resonantes que marcaron la agenda pública de los últimos años. Por su parte, Bossi, dedicada a la política y los temas de coyuntura, no solo suma una mirada experta sobre el panorama nacional, sino que también aporta sus vivencias en el ejercicio diario de la profesión en Infobae en Vivo y TN.

La cuarta invitada fue Claribel Medina, con amplio recorrido en la televisión, el cine y el teatro, y quien en el último tiempo vivió un angustiante momento por la salud de Pablo Alarcón, su expareja, padre de sus hijas y actual compañero en la obra de teatro que protagoniza. La mesa se completó con Vanina Escudero, quien está protagonizando Hermanos en Llamas junto a Nito Artaza y Sergio Gonal.

El maquillaje también fue a
El maquillaje también fue a tono con la prenda (Foto: Prensa El Trece)

Durante la emisión del sábado pasado, la Chiqui opinó acerca del tema del momento: la separación de Gime Accardi y Nico Vázquez y la aceptación de la infidelidad de la actriz. Karina Iavícoli, periodista de Intrusos, desarrolló el tema en la mesa más famosa, poniendo el foco en el rol que asumió Gimena al dar la cara.

Los dichos de Iavícoli sirvieron para que la conductora se muestre tajante y con una polémica opinión.“En general una infidelidad se oculta, no se comenta”, apuntó la diva. “¡Cómo habló ella! Largo, eh. Habló, explicó en televisión, a cámara. No se explican esas cosas, se ocultan, no se hablan más", cuestionó Mirtha. “¿Para vos está mal que ella haya hablado?“, indagó la periodista. ”Sí. Porque a él lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, es fea, pero es así”, se despachó con una sonrisa.

Días después, la diva se retractó de sus palabras. “Me pareció fuera de lugar, no quise insultarlo a él para nada. Es una excelente persona” dijo ante las cámaras de Desayuno Americano

Temas Relacionados

Mirtha LegrandLa Noche de MirthaEl TreceClaudio Cosano

Últimas Noticias

Las postales de las vacaciones de Darío Barassi en Portugal: tradiciones, amigos y sabores lusos

El conductor armó las valijas y partió, junto a dos acompañantes, para conocer los paisajes y la gastronomía del país europeo

Las postales de las vacaciones

Alberto Cormillot habló sobre su intimidad y desmitificó prejuicios de la vejez: “Existe la sexualidad después de los 80”

El reconocido médico dio detalles de la última etapa de la vida y sorprendió al contar por qué no teme realizar actividades como baile o acrobacia

Alberto Cormillot habló sobre su

El festejo de la China Suárez luego de que Mauro Icardi convirtiera un gol en el triunfo del Galatasaray

Los hinchas lograron captar la celebración de la actriz en el estadio luego del tanto del delantero

El festejo de la China

Santiago Korovsky visitó la cancha de San Lorenzo junto a Celeste Cid y fue homenajeado en el clásico ante Huracán

La pareja estuvo presente en el Nuevo Gasómetro durante la tarde del sábado. La placa y la camiseta que recibió el director

Santiago Korovsky visitó la cancha

Anita Espasandin celebró la comunión de su hijo: cartas a mano, globos y una torta especial

La empresaria abrió la puerta a su intimidad y mostró el detrás de escena de uno de los momentos más importantes para su pequeño

Anita Espasandin celebró la comunión
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por qué Sabrina Carpenter es

Por qué Sabrina Carpenter es la nueva embajadora del estilo coquette

Ataques de pánico en niños y adolescentes: por qué aumentan las consultas a edades cada vez más tempranas

Venta de muebles y préstamos “gota a gota”: así operaba una banda que explotaba a extranjeros y extorsionaba a clientes

Misiones: rescataron a un chico de 11 años que se había caído a un pozo de agua de 8 metros de profundidad

Menor traslado a precios: pese a la suba del dólar y los alimentos, la inflación de agosto se mantendría cerca del 2 por ciento

INFOBAE AMÉRICA
Ecuador exigirá visa temporal a ciudadanos

Ecuador exigirá visa temporal a ciudadanos de 45 países desde el próximo lunes

Trump puso en duda una reunión bilateral entre Putin y Zelensky: “Quizás necesiten enfrentarse un poco más”

Backstreet Boys en Las Vegas: revelan cuánto ganan por cada concierto en el Sphere

Investigadores desarrollan modelos de IA que predicen brotes de dengue con anticipación

Hungría rechazó una nueva declaración de la UE contra Rusia y reforzó su oposición al apoyo militar y económico a Ucrania

TELESHOW
Las postales de las vacaciones

Las postales de las vacaciones de Darío Barassi en Portugal: tradiciones, amigos y sabores lusos

Alberto Cormillot habló sobre su intimidad y desmitificó prejuicios de la vejez: “Existe la sexualidad después de los 80”

El festejo de la China Suárez luego de que Mauro Icardi convirtiera un gol en el triunfo del Galatasaray

Santiago Korovsky visitó la cancha de San Lorenzo junto a Celeste Cid y fue homenajeado en el clásico ante Huracán

Anita Espasandin celebró la comunión de su hijo: cartas a mano, globos y una torta especial