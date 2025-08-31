La vida de Silvina Luna en fotos: la infancia en Rosario, la explosión mediática y el recuerdo imborrable a dos años de su muerte

Últimas Noticias

Julio Chávez: “Soy profundamente vulnerable a la mirada del otro” Teleshow conversó con el protagonista de La Ballena. Tras agotar funciones en Buenos Aires, se prepara para expandirse en la temporada de verano en Córdoba y Mar del Plata

El llamativo video de Antonio de la Rúa en el show de Shakira: aumentan los rumores de acercamiento Tras una nueva serie de encuentros recientes, el exmanager de la colombiana fue visto en las tribunas del estadio. Los detalles de una posible reconciliación

La reacción de Vanina Escudero cuando Mirtha Legrand le preguntó si estaba peleada con su hermana La modelo no pudo ocultar su incomodidad ante la consulta de la diva. Sin embargo, sorprendió al revelar la duración de su conflicto

Mirtha Legrand apostó al glamour con un vestido de gasa translúcida, cristales plateados y detalles fucsia La Chiqui eligió una prenda llena de brillos que se llevó todos los halagos de la noche durante su programa