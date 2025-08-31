La vida de Silvina Luna en fotos: la infancia en Rosario, la explosión mediática y el recuerdo imborrable a dos años de su muerte
La modelo tenía apenas 43 años cuando falleció a causa de una insuficiencia renal que se inició luego de una operación a la que se sometió con Aníbal Lotocki. Un repaso en imágenes por una historia de sueños y carencias con el final más injusto posible
Silvina Luna nació el 21 de junio de 1980 en la ciudad de Rosario. Sus papás fueron Sergio "Negro" Luna y Roxana Cheri. Años después, se convirtió en hermana mayor con la llegada de Ezequiel
Silvina junto a su papá con tan solo un año de vida. Los primeros pasos de su carrera los dio en su ciudad natal y no fue hasta entrados los 2000 que alcanzó la fama
Silvina a los cinco años en la puerta del jardín de infantes. En varias entrevistas contó que su infancia estuvo marcada por la falta de cariño y un escenario hostil: "De chica me faltó amor en una casa en la que se vivían momentos de violencia", le dijo a Teleshow
Silvina con seis años y Ezequiel con un año y medio. A lo largo de las décadas, con la tragedia marcando su camino, los hermanos se convirtieron en el sosten del otro y, llegado el momento, Ezequiel haría todo lo posible para salvar a su hermana
Silvina soñando con ser artista: comenzó su carrera como modelo publicitaria, dio sus primeros pasos tentativos en la actuación y se animó a estudiar teatro bajo la tutela de Julio Chávez
Silvina fue creciendo y mientras todo cambiaba a su alrededor sus dos pasiones siguieron intactas: Rosario Central y los Guns N' Roses
Silvina en su cumpleaños de 15 junto a Roxana, Sergio, y Ezequiel. A pesar de las dificultades de la infancia, logró recomponer el vínculo con sus padres
Silvina Luna junto a su papá, Sergio, y a su hermano Ezequiel cuando la fama se asomaba a su vida
En el año 2001 su nombre apareció en todos los titulares al ingresar a la segunda edición de Gran Hermano, programa en el que conocerá a dos de sus grandes amigos. Aquí entrevistada por Mariano Peluffo antes de entrar a la casa
Luna fue la séptima eliminada del certamen más famoso, sin embargo, logró volver a ingresar a la casa con ayuda de la votación del público y consiguió llegar hasta la final del programa, donde se enfrentó a Roberto Parra por el gran premio del reality más famoso de la pantalla chica. Finalmente terminó llevandose el segundo puesto, pero su vida nunca volvió a ser la misma
Dentro de la casa entabló amistad con Ximena Capristo, quien con el paso de los años se convirtió en su gran amiga, compañera y soporte durante su enfermedad. También fue la portavoz de la familia en los momentos más duros
En el mismo programa conoció a Gustavo Conti, quien luego formaría una familia con Capristo. Ambos fueron parte importante de la vida de Luna y en cada aniversario, cumpleaños y fecha importante la recuerdan
La salida de la casa la catapultó a la fama. En el año 2004 deslumbró en la alfombra roja de los MTV Music Awards, donde posó junto a Juanes y Eugenia Rito. Para la ocasión eligió un vestido de encaje color lavanda que dejaba poco a la imaginación y que causo revuelo en la época
En el año 2006, Silvina estaba en la cresta de la ola, con la fama en su punto más álgido. Sus 26 años los celebró lejos de los reflectores que la seguían en todo momento, junto a sus padres con un karaoke en un recuerdo que la acompañará en los años venideros
En el año 2008 sus padres fallecieron con una diferencia de cinco meses. Sergio murió un 10 de marzo de manera súbita. Lo siguió Roxana que, según las declaraciones de su hija, se dejó morir. Este golpe la hermanó definitivamente a Ezequiel
En el año 2010, Silvina se sometió a una cirugía estética con Aníbal Lotocki para agrandar sus glúteos, en un hecho que marcó un punto de inflexión en su vida. Así inició una etapa llena de efectos secundarios y dolor, que supo transformar en una historia de superación y aprendizaje aun cuando le costó la vida. Cuatro años después de esta operación fue internada por primera vez por cálculos renales
En el año 2016 se fue a vivir a Miami, donde permaneció un año. Durante ese tiempo se sometió a una segunda cirugía con la intención de eliminar el producto que Lotocki le había inyectado en el año 2010, pero tan solo pudieron extraer un porcentaje del mismo, quedando restos en su cuerpo
Tras su año fuera del país, regresó para volver a desempeñarse en la actuación. En 2017 estrenó "Abracadabra" en la ciudad de Carlos Paz y en ese mismo momento comenzó una relación con El Polaco, de amplio impacto mediático
El vínculo amoroso con el cantante comenzó luego de que él se separara de Valeria Aquino. Esta relación estuvo marcada por los idas y vueltas, a pesar de esto, se acompañaron en cada paso que dieron hasta que en el 2018 la pareja llegó finalmente a su punto de quiebre, se separaron y no hubo tercera ni vencida
En el año 2017 se animó a ser parte del Bailando por un sueño, haciendo dupla con Leonardo Nimo. Allí brilló no por su talento sino por la felicidad que irradiaba en cada una de las apariciones que hizo
El programa conducido por Marcelo Tinelli fue uno de los últimos proyectos que hizo antes de alejarse de los medios para concentrarse en su salud. Su cuadro poco a poco comenzó a empeorar al punto de traerle complicaciones en los riñones y tener que hacer diálisis tres veces por semana, a la espera de un trasplante de riñón
En el momento que las complicaciones médicas se agravaron, Ezequiel dejó su hogar en Rosario, se radicó en Capital Federal y se ofreció a darle su riñón cuando los médicos le comunicaron que necesitaba un trasplante y estuvo cada segundo al lado de su hermana
Después de años luchando con su salud, se animó a volver a la televisión y eligió hacerlo en El Hotel de los Famosos, programa de El Trece que se emitió en 2022. Sin embargo, su paso por el reality estuvo marcado por sus salidas hasta que las complicaciones en su salud se agravaron y abandonó de manera definitiva el show
Ese mismo año decidió volcar todo lo que vivió en un libro llamado "Simple y consciente: Un viaje sanador, físico, mental y espiritual". Allí contó todo lo que comenzó a vivir luego de la operación a manos de Lotocki, el calvario que tuvo que atravesar con su salud que anticipó su muerte. En estas hojas aseguró que la fortaleza llegó luego de años de luchar y que en ese proceso perdió la vergüenza por ser como era (Franco Fafasuli)
En junio de 2023 sucedió lo que nadie quería que pasara. Los medios y las redes sociales se hicieron eco de la internación de Silvina en terapia intensiva en el Hospital Italiano, intubada y luchando por su vida. Desde su entorno más cercano, formado por su hermano Ezequiel y un grupo incondicional de amigas, eligieron el silencio en medio de este dolor. Esta foto es del último posteo que hizo, el 5 de junio, desde la sala de diálisis
Luego de dos meses internada, el 31 de agosto del año 2023, a los 43 años, Silvina murió a causa de una insuficiencia renal provocada por el metacrilato que tenía en el cuerpo. La confirmación de su fallecimiento la dio Fernando Burlando, el abogado de la modelo, y desde el momento en el que las palabras salieron de su boca, el dolor se apoderó del mundo del espectáculo. Dos años pasaron de este trágico día y Luna sigue en el recuerdo de los que la conocieron a lo largo de su carrera, honrando su memoria en cada ocasión y a cada paso