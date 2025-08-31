Teleshow

La increíble fiesta sorpresa que le organizó Nico Occhiato a Flor Jazmín por su cumpleaños: “No podía reaccionar”

El conductor se encargó de preparar una celebración para su novia, rodeada de amigos y familiares, quienes disfrutaron de una noche única. Emoción, risas y baile

La divertida fiesta sorpresa que le preparó Nico Occhiato a Flor Jazmín por su cumpleaños (Video: Instagram)

Flor Jazmín Peña vivió una jornada irrepetible el sábado, cuando su novio Nico Occhiato preparó una fiesta sorpresa en su honor. El salón, que en minutos se colmó de abrazos, risas y música, se volvió el epicentro de un festejo donde la joven influencer compartió cada instante con sus amigos y familiares. El ambiente se llenó de alegría en cuanto Flor cruzó la puerta de la mano del conductor y vio a sus seres queridos. “Chicos nunca estuve tan en shock en mi vida, no podía reaccionar, no entendía nada”, aseguró la homenajeada al pie del video que da cuenta de su rostro entre la sorpresa y la felicidad absoluta.

La emoción encontró su pico cuando Flor, móvil entre la multitud, se topó con la presencia de su abuela en una silla de ruedas. La mirada de complicidad entre ambas y la ternura reflejada en la escena quedaron captadas por los celulares de los asistentes. Para la agasajada, ese detalle representó un gesto irremplazable, al punto que las imágenes se convirtieron pronto en uno de los momentos más compartidos de la noche.

La fiesta transcurrió entre anécdotas, abrazos y el esfuerzo manifiesto de Nico Occhiato, pareja de Flor y arquitecto de la sorpresa, quien cuidó cada detalle para que la noche quedara grabada en la memoria de todos. Flor no demoró en sumarse al baile apenas sonó la música. Asumió el rol de anfitriona y marcó las coreografías de cada canción, consiguiendo que la pista de baile no se vaciara durante horas. Cada movimiento y cada sonrisa de la bailarina reflejaban su disfrute pleno y el agradecimiento por la reunión.

La enorme sorpresa que recibió
La enorme sorpresa que recibió Flor Jazmín Peña por la fiesta de cumpleaños que le organizó Nico Ochiatto (Instagram)

Al llegar el turno de soplar las velitas, la panelista de Luzu se detuvo un instante de modo visible y tomó aire antes de cerrar los ojos. Juntó las manos y, con los ojos cerrados, se permitió pensar sus deseos más profundos. “Me los tomo muy en serio”, escribió sobre el video que muestra ese segundo exacto en que toda la atención recaía sobre ella y Flor concentraba su energía en pedir aquello que anhela. El festejo, que por momentos se tornó multitudinario, alternó emoción y euforia en igual proporción, gracias también a la combinación de generaciones y guiños específicos a los afectos más cercanos.

Hace unos días, coincidiendo con la fecha real del cumpleaños de Flor Jazmín Peña, Nico Occhiato eligió utilizar el escenario de Instagram para expresar sus sentimientos. Delante de más de cuatro millones de seguidores, publicó una dedicatoria que pronto se llenó de comentarios y reacciones. Al pie de una serie de fotos que retrataban la intimidad y complicidad compartida –no solo en la vida cotidiana sino también en el set del programa Nadie dice nada–, Occhiato escribió: “Hoy cumple años la mujer más increíble de este planeta. La más luminosa, la que contagia alegría y la que siempre se encarga de generarle momentos hermosos a cada persona que tiene cerca”.

Entre los invitados a la
Entre los invitados a la fiesta de cumpleaños sorpresa de Flor Jazmín Peña, estuvo presente su abuela: el emotivo momento (Instagram)

Su mensaje se despliega en elogios y recuerdos: “Yo tengo la suerte de que esa persona es mi novia y de poder compartir mi vida con ella. Desde que estamos juntos me hace cada día más feliz, porque es la persona que más me hace reír, con la que más me divierto, con la que me encanta charlar de todo porque me puedo abrir, profundizar y aprender de su manera de ver la vida, de su valentía y de su inteligencia”.

Más adelante, concluyó su dedicatoria con una promesa y un anhelo de futuro: “Es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida y construir todo. Feliz cumple mi amor, te merecés ser la mujer más feliz del mundo y ojalá pueda ayudar a que eso suceda siempre”.

