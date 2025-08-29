Rocío Pardo reveló quién diseñará su vestido de novia para el casamiento con Nicolás Cabré

El posteo de Rocío Pardo donde mostró quién diseñará su vestido de novia

Rocío Pardo ya eligió a la persona que se encargará de su vestido de novia para el casamiento con Nicolás Cabré y no dudó en contárselo a todos. La bailarina confió esta tarea a Ana Pugliesi, una diseñadora con mucha experiencia en el mundo de las bodas y las fiestas de quince. Pugliesi es conocida por haber vestido a figuras como Mercedes Funes, quien lució uno de sus diseños cuando se casó con Cecilio Flematti en 2019, Florencia Peña, Mariel Anchipi, Lourdes Sánchez y Jésica Cirio, entre otras.

Rocío decidió compartir la noticia usando sus historias de Instagram. En la foto que subió se la puede ver sosteniendo varias hojas con el logo de la diseñadora y un dibujo de una mujer peinada con un recogido, mostrando tanto el frente como la espalda desnudas. Junto a la imagen, la bailarina y directora escribió: “Adivinen quién tuvo la primera prueba”, y acompañó la frase con un sticker de una novia, el usuario de Instagram de Ana Pugliesi y un corazón blanco.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casarán en diciembre

Cómo será el vestido es una incógnita, pero en una entrevista radial en La Once Diez para el programa Agarrate Catalina que conduce Catalina Dlugi y brindó en mayo de este año, Rocío confesó que no sueña con un vestido blanco ni con un evento que siga las convenciones típicas, lo que puede dar una incipiente pista sobre el estilo que tendrá el atuendo. Según sus propias palabras, se identifica más con un estilo sencillo y familiar: “Yo no soy muy Susanita que digamos. Él quería algo un poquito más arriba, pero yo prefiero algo más tranquilito, bien íntimo, con gente que queremos. Soy de pueblo, nací en Carlos Paz”.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré anunciaron su boda hace varios meses y, de a poco, han ido revelando distintos aspectos del evento. Ya se conoce la fecha oficial: será el 6 de diciembre y la fiesta tendrá lugar en la provincia de Córdoba.

El vestido de novia de Mercedes Funes en su boda con Cecilio Flematti, diseño de Ana Pugliesi, que hará el de Rocío Pardo

El escenario que eligieron tiene un significado especial para ambos, ya que Córdoba es la provincia natal de Rocío y el epicentro de varias de sus actividades juntos. En particular, eligieron Villa Carlos Paz, una ciudad reconocida dentro del circuito teatral de verano y con fuertes lazos personales para la novia.

Mientras organizan su casamiento, Rocío Pardo y Nicolás Cabré también tienen proyectos laborales en marcha que los mantendrán ocupados en Córdoba. Ambos serán codirectores de la obra “Ni media palabra”, que se presentará durante el verano en el Teatro Holiday de Villa Carlos Paz, un espacio gestionado por el padre de Rocío, el productor Miguel Pardo.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo en un viaje a la costa argentina este invierno

Esa ciudad, reconocida por su actividad teatral durante la temporada de verano, fue también el marco del inicio de la relación entre Cabré y Rocío. Ambos llegaron a la ciudad con obras diferentes: Cabré formó parte del elenco de “Los mosqueteros del rey”, compartiendo escenario con actores como Jorge Suárez, Nicolás Scarpino y Fredy Villarreal; mientras que Rocío integró el elenco de “Pabellón Tornú”, otra de las propuestas destacadas de la cartelera 2024.

Las señales del vínculo comenzaron a hacerse visibles hacia mediados de febrero, cuando empezaron a ser vistos juntos en diferentes ocasiones fuera del trabajo, lo que llamó la atención del entorno tanto artístico como mediático. A pesar del ambiente público en el que se gestó la relación, durante los primeros meses optaron por mantenerla en discreción.

Rocío Pardo y una foto de sus exóticas vacaciones en Japón junto a Nicolás Cabré

Fue recién en abril cuando Nicolás Cabré decidió dar a conocer oficialmente el noviazgo con Rocío Pardo. Este anuncio marcó un cambio en la exposición pública que le daban a su vínculo, ya que hasta ese momento habían preferido resguardar la intimidad de la pareja. La confirmación terminó de instalar el tema en los medios y permitió que, poco tiempo después, la pareja pudiera compartir abiertamente el proceso hacia su futura boda.

La propuesta de matrimonio entre Nicolás Cabré y Rocío Pardo tuvo lugar en diciembre, durante unas vacaciones en Punta Cana. El momento elegido no fue casualidad, ya que el viaje coincidió con una instancia especial para ambos, acompañados por seres queridos. En esta ocasión, no solo compartieron el espacio el futuro matrimonio, sino que también estuvieron presentes Rufina, la hija de Cabré junto a China Suárez, y la hermana de Rocío.