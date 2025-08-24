Las fotos del cumpleaños de Azul, la hija de Dalma Maradona: la fiesta de My Little Pony que organizó Claudia Villafañe

Claudia Villafañe organizó el cumpleaños de Azul, la hija menor de Dalma Maradona, con una fiesta temática de My Little Pony (Video: Instagram)

Un estallido de colores pastel, globos y ponys de fantasía marcó el tercer cumpleaños de Azul Caldarelli, la hija menor de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli. La pequeña celebró su día especial con una fiesta temática de My Little Pony, organizada por su abuela Claudia Villafañe, en un evento que reunió a familiares y amigos en un ambiente de pura alegría.

La organización llevó la impronta característica de la abuela de la homenajeada, quien, a través de su empresa de eventos, transformó el salón en un universo encantado. La decoración, dominada por los tonos lilas, rosas y celestes, incluyó globos multicolores, luces de neón y grandes imágenes de los personajes favoritos de la serie animada. Cada rincón reflejaba la dedicación puesta en crear un entorno mágico, desde la mesa principal hasta los detalles florales que acompañaron la ambientación.

La decoración pastel, los souvenirs personalizados y la participación familiar destacaron en el festejo de Azul

El espacio central estuvo reservado para una torta de varios pisos, decorada con arcoíris, estrellas doradas y figuras de los ponis más famosos, con el nombre de Azul en el frente. Adelante de la torta, una mesa dulce ofreció una selección de delicias: macarons, mini tartas, eclairs, cookies decoradas y tortas en miniatura, todo dispuesto con arreglos florales y colores vibrantes. La ambientación se completó con guirnaldas brillantes y una casita blanca con alfombra rosa, que sirvió de refugio para los juegos de la niña y sus amigos.

Las atracciones infantiles ocuparon un lugar central en la celebración. Un pelotero gigante con toboganes y un castillo inflable llamaron la atención de los más pequeños, mientras que una estación de tatuajes con glitter se convirtió en la favorita de niñas y niños, quienes lucieron orgullosos los brillos multicolores en sus brazos. Animadoras disfrazadas de princesas, entre ellas de La Sirenita, recorrieron el salón, proponiendo juegos, canciones y relatos que sumergieron a los invitados en un auténtico cuento de hadas. La piñata, diseñada especialmente para la ocasión, desató la emoción de los presentes y fue motivo de bromas por parte de Dalma, quien expresó su deseo de conservarla como recuerdo.

La torta de varios pisos, la mesa dulce y las atracciones infantiles fueron protagonistas en el cumpleaños de la hija de Dalma Maradona

El menú contempló opciones para todos los gustos. Los niños disfrutaron de bocaditos saludables y un menú adaptado, mientras que los adultos encontraron mesas repletas de sándwiches, tablas de fiambres y quesos, y dips artesanales. La mesa dulce, con cookies decoradas, tortas de distintos sabores y una isla de frutas frescas, fue el broche de oro para una jornada pensada al detalle.

Cada invitado recibió un souvenir especial: mochilas temáticas y pequeños ponis de colores, que se transformaron en los recuerdos más buscados de la tarde. Estos obsequios, junto con los kits individuales de sorpresas en las mesas infantiles, reforzaron la atmósfera de fantasía y cuidado en cada aspecto del evento.

La familia Maradona participó activamente en la organización y compartió momentos de alegría junto a la cumpleañera

La familia Maradona participó activamente en la organización y el desarrollo de la fiesta. Gianinna Maradona, hermana de Dalma, y su hijo Benjamín colaboraron en los preparativos y compartieron momentos de alegría junto a la cumpleañera. La unión entre las hermanas y la presencia de los seres queridos se reflejaron en las imágenes del evento y mensajes en redes sociales, donde la tía de Azul le dedicó palabras de cariño y mostró instantes de la celebración.

La reacción de Azul, entre risas y gestos de felicidad, fue el reflejo más claro del éxito de la celebración. La dedicación de su madre y su abuela convirtió el festejo en un recuerdo entrañable, rodeado de ternura y del cariño incondicional de quienes la acompañaron.

Cabe aclarar que el cumpleaños de la niña es el 24 de julio, día en el que Dalma le dedicó unas tiernas palabras a través de las redes sociales. De todas formas, la celebración debió ser realizada semanas más tarde debido a la coincidencia de la fecha con las vacaciones familiares. Un día inolvidable para Azul, la hija de Dalma Maradona.