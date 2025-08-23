Teleshow

El orgullo de Pampita: su hija Anita la acompañó durante las grabaciones de Los 8 escalones

La conductora compartió imágenes de la niña de 4 años de visita en el programa que ella conduce en Eltrece

El tierno video de Anita, la hija de Pampita, en las grabaciones de Los 8 escalones (Video: Instagram)

Hace más de dos semanas Pampita tomó la conducción de Los 8 escalones, el programa de Eltrece que desde hace varios años venía conduciendo Guido Kaczka, además de estar a cargo de la producción. La conductora inauguró una nueva etapa del ciclo y en su nuevo proyecto televisivo, está bien rodeada por sus seres queridos. Entre ellos de Anita, su hija.

La animadora replicó a través de sus redes sociales imágenes que captó su amiga Barbie Simmons, quien también es integrante del programa, de la niña de 4 años en la visita que tuvo en el estudio: allí la captó, divertida, de trenzas y bajo la mirada amorosa de su mamá.

“El estudio hoy se iluminó un poquito más: Anita vino a vernos a mamá y a mí”, escribió la periodista desde su cuenta de Instagram junto a la postal que tomó del paso de la niña por el ciclo de preguntas y respuestas. “¡Te amo, tía!“, exclama la nena en un video, donde también se ve la participación que tuvo Bautista Vicuña en la dinámica del juego.

Anita García Moritán visitó Los 8 escalones. La amorosa mirada de Pampita observando a su hija (Instagram)

Luego de volver a apostar por su relación con Martín Pepa, Pampita participó de un evento en donde fue contundente al abordar su postura sobre las relaciones de pareja, en una entrevista con Puro Show (Eltrece). Ahí habló de la infidelidad, en medio del polémico divorcio de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, y de los famosos a los que fue vinculada en su tiempo de soltería, antes de regresar con el empresario.

“Yo a esta altura de la vida no perdono más infidelidades. No, estoy en una etapa que si estoy con una persona, quiero ser lo más importante para esa persona”, afirmó la conductora de Los 8 escalones (Eltrece) sobre su reciente reconciliación con Martín Pepa, los rumores que la vincularon con otros hombres y su perspectiva sobre el futuro familiar.

Consultada sobre la posibilidad de reconstruir una familia, Pampita expresó sus dudas. “¿Vas a ensamblar tu familia?“, le consultaron. ”No lo creo. Primero que vivimos en países distintos, así que hoy nuestra realidad es esa”, señaló, descartando así cualquier plan inmediato de convivencia o integración familiar, y subrayando la distancia geográfica como un factor determinante.

“Yo a esta altura de la vida no perdono más infidelidades. No, estoy en una etapa que si estoy con una persona, quiero ser lo más importante para esa persona”, expresó Pampita (Puro show, Eltrece). Durante la entrevista, la conductora desestimó los rumores que la relacionaron sentimentalmente con el corredor Juan Manuel López, más conocido como Cochito López, Nicolás Furtado y Joaquín Furriel.

“Ya me inventaron con alguien en España, después me inventaron con un actor, después me inventaron con Joaquín Furriel. Todas las semanas me van a conseguir uno nuevo para inventar. No, no. Estoy muy tranquila y muy feliz de estar de novia con Martín. Nos dimos cuenta que nos queríamos mucho, que había mucho amor y estamos en eso, probando y dando nuestra mejor versión para que funcione”, expresó la animadora, reafirmando su compromiso con su pareja actual y su rechazo a las especulaciones mediáticas.

Pampita junto a Anita en la fiesta por los 4 años de su hija (Instagram)

Sobre la reconciliación con Martín Pepa, la conductora explicó que la decisión se basó en el afecto mutuo: “Acá había mucho amor y muchas cosas para seguir intentando. Y bueno, tomamos esa decisión”, relató, sobre cómo su relación atraviesa una etapa de reconstrucción y esfuerzo conjunto.

La presencia de Martín Pepa y Pampita en un evento anterior, en el que coincidieron con Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich, fue interpretado por algunos como un gesto de reconquista del polista, pero ella relativizó esa lectura: “No hacía falta. No era algo necesario, pero igual, obviamente me encanta que me acompañe a mis cosas”, señaló, mostrando satisfacción por el apoyo recibido.

