El llamativo gesto de Mauro Icardi con la China Suárez luego del furibundo posteo de Wanda Nara: “Mi presente”

El futbolista sorprendió con una serie de fotos románticas junto a la actriz desde Turquía, pero una imagen particular generó todo tipo de reacciones por su expresión

Martina Cortés

Por Martina Cortés

El futbolista subió un romántico posteo con la actriz y un incómodo gesto se robó la atención (Instagram)

La relación entre Mauro Icardi y la China Suárez sigue ocupando un lugar central en el universo del espectáculo, cada movimiento bajo la lupa de seguidores y detractores. Pese a que ambos apuestan por un futuro juntos en Turquía, la pareja no logra despegarse de las polémicas mediáticas que han marcado el inicio y la continuidad de su historia de amor. Ni siquiera los fanáticos de ambos logran sortear la marea de rumores y comentarios, que esta semana se potenciaron a partir de un provocador gesto del delantero hacia la actriz, justo después de un polémico posteo de Wanda Nara.

Todo ocurrió en las redes sociales. Desde su cuenta de Instagram, el delantero del Galatasaray sorprendió con una cariñosa declaración: “Mi presente favorito, mi futuro soñado”, escribió junto a una secuencia de fotos románticas con la China. En las imágenes, la complicidad entre ambos es protagonista: se los ve abrazados, primero es la actriz quien rodea a Mauro, luego es él quien la toma entre sus brazos.

No obstante, la foto que más llamó la atención fue la última de la serie. Allí, la pareja se muestra dándose un beso, pero el detalle que no pasó inadvertido fue la expresión del futbolista. Mientras la actriz lució distendida y apoyaba suavemente sus labios en su pareja, el rostro del deportista exhibió una mueca que muchos interpretaron como desagrado o incomodidad. Rápidamente, la imagen se viralizó y desató un aluvión de reacciones entre los usuarios.

La China en los brazos
La China en los brazos de Mauro

Los comentarios no tardaron en multiplicarse. “La cara de Mauro transmite qué siente realmente por ella”, escribió un seguidor. Otro ironizó: “La última foto dice: ‘No sos Wanda’”. También se leyeron frases como “Se nota que no es para nada forzado, chicos”. La ola de interpretaciones incluía: “La cara que pone es mortal”, “Es una vergüenza esa última foto”, “Me destruye cómo no puede ni darle un beso” y “Cierra los ojos e intenta pensar en Wanda”. Los fans y curiosos no dejaron pasar ni el mínimo gesto, amplificando el eco mediático de la publicación.

Este “álbum” romántico emergió pocos días después de que Nara hiciera público un nuevo capítulo en su enfrentamiento con Icardi. En sus historias de Instagram, la empresaria y exesposa del futbolista dejó mensajes directos sobre la exposición y la relación aún vigente entre ambos. “Mucho más digno es trabajar que mirar mis historias todas las noches para saber qué hago”, lanzó en un primer posteo. Wanda agregó: “Mientras incumplís, yo pago todo con mi trabajo. Quizás cuando empieces a cumplir con los derechos de tus hijas pueda trabajar menos”, en referencia a las obligaciones parentales y la situación judicial que los mantiene en tensión.

La expresión facial de Icardi
La expresión facial de Icardi que llamó la atención en las redes (Instagram)

El cruce virtual no se detuvo ahí. Nara profundizó con otra historia: “¿Tanto te preocupan mis viajes? Ocupate de ser padre de las tuyas. Hace tres días, cuando vos y yo hablamos por teléfono, esto no me lo dijiste. Ahora reviso las grabaciones”. Y el mensaje de cierre de la empresaria fue tan directo como el resto: “Me gusta ser clara y hablar de frente”.

Así, la historia que une y, a la vez, separa a Mauro, la China y Wanda sigue generando episodios en tiempo real a través de las redes sociales. Entre declaraciones de amor, gestos que rápidamente se convierten en tendencia y disputas mediáticas, la intimidad, los desencuentros y las nuevas apuestas sentimentales mantienen en vilo a un público que se convirtió, una vez más, en espectador de la vida privada de sus ídolos.

