El apoyo de las famosas a Gimena Accardi luego de que confesara su infidelidad a Nico Vázquez

Georgina Barbarossa, Sabrina Rojas, Karina Iavicoli, Galia Moldavsky, Connie Ansaldi y Débora Damato respaldaron a la actriz en medio del escándalo

Georgina Barbarossa opinó del escándalo de Gime Accardi y Nico Vázquez

Después de diversos rumores, y hasta nombres de terceros en discordia, Gimena Accardi decidió aclarar cómo fue el final de su relación con Nicolás Vázquez y admitir su infidelidad. Inmediatamente, la situación se volvió tema de debate en redes, convirtiéndose en tendencia y provocando un fuerte hate hacia la joven. En ese marco, diversas famosas salieron a respaldar públicamente a la actriz luego de que estuviera en el centro de la tormenta.

Con un extenso mensaje, Sabrina Rojas mostró su apoyo a Gimena Accardi (Instagram)

Una de las primeras en tomar la palabra fue Georgina Barbarossa, quien, a través de su programa, analizó el discurso de la actriz y subrayó: “Un amor, me parece re valiente, pero sinceramente reitero no tiene por qué salir a hablar delante de cámara. Quizás para limpiar la imagen de su compañero. Chicos, ¿ustedes se piensan que Nico nunca la cag...? Dejame de j...No sabemos, no se puede juzgar”.

La empatía de Karina Iavicoli
La empatía de Karina Iavicoli al escuchar a Gimena Accardi contar cómo terminó su relación con Nico Vázquez (X)

Otra de las indignadas con la situación mediática que afrontaba Accardi fue Sabrina Rojas. La modelo optó por manifestarse en sus redes sociales y expresarse ante sus 1.3 millones de seguidores: “Estamos viendo un gran ejemplo para reflexionar lo injusto que somos siempre con las mujeres. Ellos son infieles y es casi anecdótico, lo entendemos porque está en su naturaleza, hasta lo tocamos de manera divertida, aún cuando hay hijos de por medio. Ahora cuando la mujer es la infiel, todo se pone serio, se juzga como un gran pecado, a tal nivel que se ve obligada a tener que dar explicaciones y reconocer públicamente su “pecado” (algo que jamás hará un hombre) porque nadie lo presiona por su accionar”.

El análisis de Débora D’Amato
El análisis de Débora D’Amato luego de que Gimena Accardi confesara su infidelidad (X)

Otra figura que destacó la diferencia del hate que recibió Nicolás en su momento, con el odio que recibía Gimena ahora, fue Débora D’Amato. “Una infidelidad que se hace pública expone a las partes a un escarnio público. Ella ahora es la mie...y es foco de hate e insultos. Él, en su momento arruinó a quien hoy se recompuso, pero en su momento arruinó. Un capo que jamás le cayó hate. Ni ella ni él son capos o una mie...La vida misma, un cuerno valorado depende de quién lo meta. Raro”, comunicó en sus redes.

Justamente, ese medio fue el mismo que eligieron Karina Iavicoli y Connie Ansaldi para opinar de la situación respectivamente. “Pobre Gime, ¿quién le pidió que haga esto? Nunca vi a un hombre hacer lo mismo”, comentó la panelista, al tiempo que la comunicadora resaltó: “Le piden más explicaciones a Gime Accardi que a los políticos que ya mataron 100 personas con la corrupción del fentanilo. Dale”.

Connie Ansaldi defendió a Gimena
Connie Ansaldi defendió a Gimena Accardi luego de que se transformara en el blanco de las críticas

Por último, Galia Moldavsky también cuestionó el por qué la actriz debía dar explicaciones sobre el final de su relación: “Es realmente un loco la gente hablando de si Gimena Accardi se “hizo cargo” o no, ¿por qué ver...les tendría que dar explicaciones a ustedes? ¿Qué es esto el mundo del revés de María Elena Walsh?.

Este martes por la mañana, la actriz dio su versión de los hechos que pusieron fin a una relación de más de 18 años, que fue comunicada a comienzos de julio por ambas partes, pero que sigue dando tela para cortar. “Estoy acá, sin dormir, pero siento la necesidad de hablar y aclarar que ayer estuvieron diciendo y me tienen en el ojo de la tormenta”, dijo Accardi al comienzo de Sería increíble (Olga). “Si bien siento que no le debo a nadie explicaciones porque fue hablado por cuatro paredes, en la privacidad e intimidad y que se respondió de esa forma sin ser mediáticas. No nos gusta el show, el circo, que opinen, digan, porque resguardamos la intimidad y nuestra pareja”, agregó.

La palabra de Galia Moldavsky
La palabra de Galia Moldavsky luego de la declaración de Accardi (X)

“Cometí errores, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer”, señaló respecto a lo difundido por Ángel de Brito en LAM (América). “La mitad de las cosas es cierta, la otra mitad no y de eso no me voy a hacer cargo”, agregó, sin hacer mayores referencias. Cabe recordar que en el ciclo de espectáculos hablaron de un “tercero en discordia” descrito como un actor de renombre dentro del ambiente artístico argentino. “Es alguien conocido que tiene hijos”, aseguró Yanina Latorre.

“Sí, en la pareja soy responsable de haberme mandado una cagada en estos 18 años, di las explicaciones a mi marido, que es la persona a la que se lo tenía que explicar”, continuó. Respecto a la reacción de Vázquez, aseguró que “del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos, me dijo ‘esto a vos no te define’“. Según Accardi, las cosas no estaban del todo bien entre ellos: ”En una relación que venía mal, que veníamos en crisis, hace un año con idas y vueltas, no fue el detonante, pero sí la gota que colmó el vaso”.

