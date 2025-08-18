Valentina Zenere y Ana Garibaldi de En el barro recordaron a Locomotora Oliveras: “Da pena que no se haya podido ver” (Video: Resumido.Info)

En el barro, la serie argentina que sigue los pasos de El Marginal y cuenta esta vez una historia dentro de un penal de mujeres, presenta el debut actoral de Alejandra Oliveras, más conocida como la Locomotora Oliveras, quien murió 17 días antes de que se estrene la ficción.

“Era divina. Me da mucha pena que ella no se haya podido ver. Estaba reenganchada con la actuación. Era una copada”, se lamentó Ana Garibaldi, quien interpreta a Gladys Guerra o “La Borges”, en una entrevista con Resumido.

Valentina Zenere, Marina en la ficción, también tuvo afectuosas palabras para la boxeadora, quien falleció después de sufrir un ACV luego de permanecer dos semanas internada. “Ella tal cual como se la veía en las redes, no era un personaje. ¡Nos hacía entrenar!”, recordó.

Ana Garibaldi, quien interpreta a Gladys Guerra o "La Borges", junto a Locomotora Oliveras (Instagram)

“Lo que hace es espectacular. Aparte era muy divertida”, expresó por su parte la actriz que compone a la viuda de Mario Borges y destacó la incursión actoral de la campeona de boxeo.

“Había un huequito en las grabaciones y decía ‘vamos a entrenar’. Nos decía ‘todas para un lado, todas para el otro’”, recordó Valentina sobre cómo llenaban los momentos en los que no tenían que filmar. “Yo me escabullía todo el tiempo. La veía en el camarín con su tecito y yo pensaba ‘uh, me vio, me vio’. Me decía ‘¿Qué vas a hacer ahora, Anita? Vení un poquito a entrenar’“, rememoró con humor.

Una de las escenas más fuertes de la serie de Netflix tuvo a Garibaldi y a la Locomotora peleando en las duchas en el primer capítulo. “Tuve varias escenas de pelea con ella”, contó. “Ella ayudaba mucho en esas escenas”, detalló Zenere. “En las peleas le decían ‘tenés que pegarle en el hígado a Ana’. Bueno, yo estaba entregada porque sabía que no iba a tocarme. Era divina”, afirmó Garibaldi sobre la confianza que generó con ella.

El sentido mensaje que le dedicó la producción de En el barro a Locomotora Oliveras (Instagram)

La muerte de Locomotora Oliveras causó una profunda conmoción días antes del estreno en Netflix de En el barro, donde encarnó a Rocky. El equipo liderado por Sebastián Ortega y con un elenco de figuras nacionales e internacionales como Valentina Zenere, Ana Garibaldi, Lorena Vega, Carolina Ramírez, Juana Molina, Rita Cortese y Ana Rujas, lamentó la noticia.

Compañeros y compañeras la despidieron con mensajes sentidos en redes sociales y las cuentas oficiales de la serie. “Gracias, Locomotora por enseñarnos a sacar la mejor versión de nosotros mismos. Te vamos a extrañar”, publicó la plataforma de streaming junto a imágenes de la deportista caracterizada como su personaje.

Cecilia Rossetto, actriz del elenco, compartió una foto en la que ambas aparecen abrazadas, acompañada de palabras emotivas: “Todas las actrices del elenco de En el barro estamos muy conmovidas por la muerte de Alejandra. Compartimos con ella muchas horas de grabación diarias y ella fue todo el tiempo una compañera generosa, dulce, honesta, detrás de esa musculatura, había una chica humilde de gran calidad que desparramaba cariño. ¡Hasta siempre!”.

Los detalles de su trabajo en En el barro

La propia Oliveras relató en el programa Almorzando con Juana (Eltrece) su decisión de aceptar el papel, puntualizando que solo accedió cuando comprendió la historia de su personaje: “Cuando me contaron sobre el papel y el motivo por el que estoy en la cárcel, dije que sí. Si me decían que era para interpretar a una narco o a una ladrona no iba a poder hacerlo. Pero, por el motivo por el que mi personaje asesinó, lo acepté”.

