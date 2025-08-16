El video de Evangelina Anderson sobre su vuelta al país, luego de su separación de Martín Demichelis: “La más difícil de todas”

El emotivo video de Evangelina Anderson sobre su regreso a Argentina, luego de su separación de Martín Demichelis

Después de diversas idas y vueltas, rumores y especulaciones, Evangelina Anderson confirmó que estaba separada de Martín Demichelis. En ese marco, la modelo afirmó que estaba intentando salir adelante luego de 18 años de relación y que, por lo pronto, continuaría su vida en Argentina. Así las cosas, este viernes, la influencer compartió un sentido video en el que contaba sus sensaciones por volver a reencontrarse con su tierra luego de años de viajes en el exterior.

“Y un día volvimos”, escribió la modelo en un posteo en su cuenta de Instagram, junto a un emoji de un corazón rojo y una curita, en señal de las heridas que tenía su alma. Luego, a través de un video que reflejaba sus primeros días en el país, Anderson relató cómo se sentía: “Alemania, Inglaterra, España. Sin dudas, esta es la más difícil de todas. La más dolorosa. Todos los que dejamos nuestro país atrás sabemos de esa sensación única de volver a casa”.

En el clip, la modelo también se refirió a los pequeños placeres y a los actos simples, pero acogedores, que extraña de su tierra: “Volver a sentir el calorcito de un abrazo con tu viejo. Volver a probar la comida de mamá. También sus abrazos. Volver a reír a carcajadas con tus amigos. Las charlas infinitas con tus hermanos. Volver a los lugares donde fuiste feliz siendo un niño. Volver a nuestras costumbres, que igual las llevamos a todos lados. Volver a buscar esos pedacitos de tu corazón que quedaron por ahí esperando que algún día vuelvas”.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis se habrían separado luego de años de relación

Para cerrar su video, Evangelina se mostró agradecida con el país, su familia y su gente, por hacer mucho más ameno este momento de tristeza: “Gracias por permitirnos esta hermosa vuelta a casa por un ratito más. No hay día que no nos despertemos y no sigamos valorando lo que tenemos. Por eso siempre agradezco volver a recordar de dónde vinimos y de dónde somos”.

La noticia respecto a su ruptura fue confirmada por la propia Anderson días atrás cuando un gruó de cronistas la abordaron a la salida de las grabaciones de Los 8 Escalones (eltrece). “Yo me quedo acá y Martín está acá también. Estamos en eso (sobre el divorcio). Hace mucho tiempo pasó, estamos tratando de salir adelante”, agregó de manera directa. “Detalles no doy, pero tomamos la decisión hace bastante. 18 años es mucho tiempo, no estoy saltando en una pata, estamos tratando de salir adelante”, afirmó al respecto.

Con respecto a su acercamiento a Wanda Nara, la modelo contó cómo está su relación con la empresaria. “Wanda es mi vecina, hablamos constantemente porque nuestras hijas están juntas, los chicos grandes también, me la encuentro en el ascensor, mirá lo que es la vida”, dijo.

En medio de los rumores de ruptura, Evangelina Anderson habló por primera vez y confirmó el final de su relación con Martín Demichelis (Instagram)

Más adelante, pidió a los medios que no especulen con su vida sentimental. “Dejen de inventar cosas, soy una persona pública. No voy a estar poniendo likes a gente que no conozco”. Para concluir, enfatizó: “Ya no tengo anillo”.

La historia de amor de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Evangelina y Martín se conocieron en diciembre de 2007. Por entonces, ella había iniciado una temporada en Villa Carlos Paz, mientras él aprovechaba una visita a su familia en Córdoba, tras meses en Alemania jugando para el Bayern Múnich. El encuentro se dio en una función de teatro donde ella era la estrella, y al salir, Demichelis recibió un mensaje de un número que no tenía agendado. Durante tres días intercambió mensajes con una supuesta Evangelina Anderson, aunque lo que en realidad desconocía el futbolista es que todo fue una broma de un amigo, quien al verlo tan obnubilado por la modelo quiso jugarle un chiste y hacerlo creer que conversaba con ella.

Ese amigo, ya convertido oficialmente en celestino, también averiguó el itinerario de la rubia y citaba al jugador a sus salidas, aunque ella, sin saber del chiste ni de la supuesta charla telefónica, apenas le prestaba atención. El equívoco duró hasta que el entonces futbolista, convencido, intentó encarar a Evangelina como si fueran viejos conocidos: “Me acerqué a hablar con ella convencido de que había estado tres días intercambiando mensajes”, recordó alguna vez. Quiso saber por qué se hacía la distraída cuando se veían si se suponía que estaban en contacto directo. Ella, desconcertada, no entendía nada.

En 2008, un año después del primer encuentro, Evangelina Anderson optó por dejar su carrera en la Argentina para apostar por la relación. La noticia del embarazo la llevó a abandonar su participación en Bailando por un sueño y mudarse a Múnich para vivir junto a Demichelis, ya una figura del poderoso club bávaro. En mayo de 2009, nació Bastian, el primer hijo de la pareja, quien hoy juega para las inferiores de River Plate, siguiendo los pasos de su papá, quien debutó en primera con la camiseta de la banda roja.

Ese mismo año, la pareja se comprometió en Verona, Italia, aunque recién años más tarde formalizarían su unión. En 2012, mientras vivían en Marbella, enfrentaron una crisis que lograron superar. Eva, embarazada de su segunda hija, volvió temporalmente a la Argentina y finalmente, antes del nacimiento, regresó a España con la autorización del médico para que Martín estuviera presente en el parto de Lola, nacida en enero de 2013.

En julio de 2015, consolidaron el vínculo celebrando una íntima boda civil con setenta y ocho invitados. Al año siguiente, Anderson describió “una campestre, una playera y otra romántica” como los distintos festejos adicionales, incluso compartió un video de la propuesta de casamiento donde Demi, como siempre lo llamó, le entregó un anillo ante familiares y amigos.