El doble robo entre Lali y Miranda! que produjo un caos en La Voz Argentina: “No me pueden decir esto”

El inicio de los Knockouts regaló un momento inolvidable cuando la intérprete de Fanático y Juliana Gattas protagonizaron una disputa por sumar a Joaquín Martínez a sus equipos

Sol de María

Sol de María

El Team Miranda! sumó a Joaquín Martínez tras un forcejeo con Lali Espósito, en una noche que reflejó la intensidad de los Knockouts en La Voz Argentina (Video: La Voz Argentina, Telefe)

Un momento de humor y tensión marcó el debut de la etapa de Knockouts en La Voz Argentina (Telefe), cuando Lali Espósito y Juliana Gattas, coach del dúo Miranda!, protagonizaron un divertido cruce por “robar” al joven cantante Joaquín Martínez. El participante, oriundo de Zapala, Neuquén, acababa de ser eliminado del equipo de Soledad Pastorutti, lo que desató una competencia entre el jurado por sumarlo a sus filas. La escena, que combinó risas y rivalidad, mantuvo en vilo tanto al público como a los protagonistas, sin revelar de inmediato cuál sería la decisión final del concursante.

El episodio comenzó con la presentación de Joaquín Martínez, que interpretó “Corazón americano” de Jorge Rojas en el debut de los Knockouts. Su contrincante, Milagros Gerez Amud, eligió “Cuando llora mi guitarra”, una versión que terminó por inclinar la balanza a su favor. Soledad Pastorutti, coach de ambos, decidió quedarse con ella, dejando al neuquino fuera de competencia en esa instancia.

Milagros Gerez Amud brilló con "Cuando llora mi guitarra" en La Voz Argentina (Video: La Voz Argentina, Telefe)

Antes de abandonar el escenario, el joven compartió unas palabras sobre su vínculo con la música: “Es el amor de mi vida, el primero que me inspiró a hacer música fue Jorge Drexler y seguido a eso, una banda llamada Salvapantallas”. Este comentario motivó a Zoe Gotusso, co-coach de Lali y exintegrante de Salvapantallas, a acercarse para abrazarlo, lo que subrayó la conexión emocional del momento.

Las reacciones de los coaches no se hicieron esperar. Lali Espósito y Zoe Gotusso coincidieron en que la voz de Joaquín representaba “la voz del pueblo” y que su timbre resultaba familiar para todos. Cazzu, co-coach de Luck Ra, elogió la proyección del joven al afirmar: “Te vi y vi Latinoamérica atrás tuyo. Sos increíble”, mientras que el propio cuartetero destacó la emoción que le provocó la interpretación de Milagros.

El debut de los Knockouts
El debut de los Knockouts en La Voz Argentina estuvo marcado por un tenso y divertido cruce entre Lali Espósito y Juliana Gattas por el “robo” de Joaquín Martínez

Por su parte, Emmanuel Horvilleur, co-coach de Miranda!, aportó una nota de humor al decir: “Me pongo en modo empresario y armo el Poncho Palooza, los llevo a los dos y la rompen toda”. Soledad Pastorutti, al tomar la decisión, expresó: “Me identifico con los dos, pero me voy a guiar por lo que me han dicho mis compañeros. Me voy a quedar con Milagros”.

Cuando parecía que la participación de Joaquín llegaba a su fin, Miranda! presionó el botón de “robo” para sumarlo a su equipo. El participante corrió a abrazar a Juliana Gattas y Ale Sergi, mientras el conductor Nico Occhiato bromeó con su habitual frase: “Le estaba gustando a Miranda!”, celebrando la continuidad del participante en la competencia.

Joaquín Martínez interpretó "Corazón americano" en La Voz Argentina

La situación se tornó aún más intensa cuando Lali Espósito también accionó el botón de “robo”, generando un divertido forcejeo con el dúo por quedarse con Joaquín. La diva pop intentó “arrebatárselo” al conjunto, lo que provocó risas y una breve gresca en el escenario. Occhiato intervino para poner orden y Joaquín regresó al centro del escenario, donde debía tomar la decisión definitiva. “Qué difícil. No me pueden decir todo esto”, soltó tras escuchar los intentos de convencimiento de los equipos.

Tras varios minutos de incertidumbre y vueltas por el estudio, el concursante optó por sumarse al Team Miranda!, desatando la alegría de Juliana Gattas, que celebró la elección y no perdió la oportunidad de bromear con Lali. La reacción de los coaches y del público reflejó la intensidad y el atractivo de este tipo de instancias en el reality. Aunque no eligió a la cantante de “Fanático” la coach reconoció el talento y carisma del neuquino, celebrando que el joven siga adelante en la competencia.

La competencia entre Lali Espósito
La competencia entre Lali Espósito y Miranda! por sumar a Joaquín Martínez generó risas, tensión y una inesperada decisión final en el reality de Telefe

Los Knockouts prometen batallas aún más intensas que las que se vieron en la etapa anterior. En esta fase, dos participantes del mismo equipo se enfrentarán, cada uno con una canción diferente, y su coach tendrá la responsabilidad de elegir quién sigue adelante. La adrenalina suma un nivel extra gracias a la posibilidad de que cada coach “robe” hasta dos talentos de otra formación, agregando picante e imprevisibilidad en un certamen que día a día supera las expectativas.

