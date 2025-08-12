Teleshow

El conmovedor saludo de los hijos de Gustavo Cerati en su cumpleaños, a casi 11 años de su muerte

Lisa y Benito recordaron a su padre con mensajes e imágenes inéditas en redes sociales, generando reacciones entre fanáticos y artistas que celebran el legado del líder de Soda Stereo

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Lisa Cerati homenajeó a su padre Gustavo Cerati en el día que hubiera cumplido 66 años (Video: Instagram)

El aniversario número 66 del nacimiento de Gustavo Cerati fue ocasión de un homenaje lleno de emoción, protagonizado por el mensaje que su hija, Lisa Cerati, compartió en redes sociales. En una fecha que permanece en la memoria de los seguidores de la música latinoamericana, la joven expresó públicamente el amor, la gratitud y el vacío que dejó la partida del líder de Soda Stereo, generando una ola de reacciones entre seguidores y figuras del ámbito artístico.

En su publicación de Instagram, Lisa inició con una frase que sintetiza el duelo persistente: “Feliz cumpleaños padre. Desde que no estás, el vacío sigue siendo el mismo, y en fechas como esta a veces se hace un poco más profundo”. A través de palabras repletas de sentimiento, la hija del músico reconoció que el paso del tiempo no mitigó la ausencia, pero sí fortaleció su amor y agradecimiento.

El mensaje de Lisa Cerati
El mensaje de Lisa Cerati en redes sociales conmovió a fans y artistas en el aniversario de nacimiento de Gustavo Cerati

“Mi amor y gratitud hacia vos es cada día más grande. Gracias por todo lo que dejaste, somos varios los que fuimos tocados hasta el punto más profundo del alma con tu talento y sensibilidad”, continuó, subrayando el impacto que la obra de Cerati tuvo en su entorno y en quienes lo admiraron. Además, concluyó: “Sos y vas a ser siempre un gran compañero y guía para muchos. Te amo muchísimo y lo sabes donde sea que estés”.

El mensaje estuvo acompañado de un video inédito que muestra a Lisa de pequeña junto a su padre en escenas cotidianas, con la canción “Gone Too Soon” de Michael Jackson como fondo musical. Las imágenes, que retratan momentos de intimidad familiar, aportaron una dimensión aún más personal al homenaje, permitiendo a los seguidores asomarse a la relación entre padre e hija y a la huella que el músico dejó en su familia.

La influencia de Gustavo Cerati
La influencia de Gustavo Cerati en la música latinoamericana sigue vigente a más de una década de su fallecimiento

La publicación de Lisa recibió miles de reacciones. Entre quienes respondieron al mensaje se encontraron tanto fans de su padre como figuras reconocidas del espectáculo, como Celeste Cid, Anita Álvarez de Toledo, Leo García y Fernando Ricciardi, más conocido como Carca, quienes sumaron palabras de cariño y reconocimiento.

Horas después, Benito Cerati también recordó a su padre. Sin palabras de por medio, pero con una foto que retrata su amor incondicional, posteó una imagen en sus historias de Instagram en la que se puede ver al vocalista junto a sus dos hijos. Junto a la postal, añadió un emoji de infinito junto a otro de corazón. Además, su hermana subió la misma imagen, tomada desde el perfil del joven.

Benito Cerati recordó a su
Benito Cerati recordó a su padre con una imagen familiar y un mensaje simbólico en Instagram

El impacto de Gustavo Cerati en la música latinoamericana permanece intacto a más de una década de su fallecimiento. Como líder de Soda Stereo y en su carrera solista, el artista redefinió el pop rock en español, exploró nuevos sonidos y dejó una marca indeleble en varias generaciones. Su influencia se extiende más allá de la música, convirtiéndose en un referente cultural y en una figura de inspiración para músicos y oyentes de toda la región.

Cerati falleció el 4 de septiembre de 2014, a los 55 años, tras permanecer cuatro años en coma debido a un accidente cerebrovascular sufrido en 2010. En el momento de su muerte, sus hijos tenían 16 y 14 años. La relación entre Gustavo y la actual DJ fue especialmente significativa: ella inspiró la canción “Lisa”, incluida en el álbum “Amor Amarillo”, compuesta antes de su nacimiento y considerada una de las piezas más emotivas del repertorio del músico.

El año pasado, Mario Pergolini decidió llevar a cabo una convocatoria, en la cual invita a músicos a sumarse al desafío de interpretar “De música ligera” con el fin de conmemorar el día en que cumpliría el cantautor. Esta celebración, “Once, tu cumpleaños: homenaje a Gustavo Cerati”, se realizó el pasado 11 de agosto de 2024 y contó con más de 1000 participantes.

Temas Relacionados

Gustavo CeratiLisa CeratiSoda StereoBenito Cerati

Últimas Noticias

Darío Cvitanich, separado de Chechu Bonelli, estaría iniciando una relación con Ivana Figueiras: “Él se hinchó”

El exfutbolista y la modelo, según contó Yanina Latorre en SQP, habrían comenzado a verse un mes después de la ruptura con la periodista

Darío Cvitanich, separado de Chechu

Daniel Ambrosino se emocionó por el problema de salud que lo alejó de la TV: “Vivo solo y la cabeza te juega en contra”

El periodista se reincorporó a A la tarde y contó la angustia que vivió luego de su operación por una enfermedad diverticular

Daniel Ambrosino se emocionó por

L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez: “La relación con Wanda Nara fue un pasatiempo”

El cantante anunció en Los profesionales de siempre que volvió a tener una relación sentimental con la madre de su hija, Jamaica. Su fuerte frase sobre el vínculo con la conductora

L-Gante confirmó su reconciliación con

El arte del Museo del Prado como nunca se vivió: la magia de “Art Masters” llega a Buenos Aires

La exposición inmersiva permitirá a los visitantes recorrer cinco obras maestras usando realidad virtual, convirtiendo a cada persona en protagonista de una aventura artística y sensorial sin precedentes. La palabra de Daniel Grinbank en Infobae en Vivo

El arte del Museo del

Julieta Prandi: “Si no le dan una prisión preventiva a mi exmarido, la que no va a poder salir de su casa voy a ser yo”

La actriz compartió cómo atraviesa las horas previas a la decisión judicial contra Claudio Contardi, revelando la ansiedad, el desgaste y la esperanza de cerrar una etapa marcada por el dolor y la lucha familiar

Julieta Prandi: “Si no le
ÚLTIMAS NOTICIAS
El extraño caso de la

El extraño caso de la adolescente que tenía una bola de pelo gigante en el estómago y fue operada de urgencia

Un ex compañero de Diego Fernández Lima hizo una grave acusación que deberá refrendar ante la Justicia

Continúa la polémica en Tucumán por la avenida que pasó de llamarse Julio Argentino Roca a Néstor Kirchner

Christian Asinelli presentó su libro con propuestas para América Latina: revolución tecnológica y pensar a largo plazo

“Superó las expectativas”: revelan detalles inéditos de la expedición submarina en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA
Crisis en Cuba: más de

Crisis en Cuba: más de un millón de personas carecen de servicio de agua potable por la sequía y las averías

De las 60.000 muertes en Gaza, más de 17.000 son niños, advirtió UNICEF

Persecución en Venezuela: la Fiscalía de la dictadura confirmó la detención de la activista Martha Grajales

Crisis en Bolivia: los candidatos de la derecha amplían su ventaja a días de las elecciones

Trump dijo que Ucrania y Rusia tendrán que intercambiar algo de territorio si quieren conseguir la paz

TELESHOW
Darío Cvitanich, separado de Chechu

Darío Cvitanich, separado de Chechu Bonelli, estaría iniciando una relación con Ivana Figueiras: “Él se hinchó”

Daniel Ambrosino se emocionó por el problema de salud que lo alejó de la TV: “Vivo solo y la cabeza te juega en contra”

L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez: “La relación con Wanda Nara fue un pasatiempo”

El arte del Museo del Prado como nunca se vivió: la magia de “Art Masters” llega a Buenos Aires

Julieta Prandi: “Si no le dan una prisión preventiva a mi exmarido, la que no va a poder salir de su casa voy a ser yo”