El conmovedor saludo de los hijos de Gustavo Cerati en su cumpleaños, a casi 11 años de su muerte

Lisa Cerati homenajeó a su padre Gustavo Cerati en el día que hubiera cumplido 66 años (Video: Instagram)

El aniversario número 66 del nacimiento de Gustavo Cerati fue ocasión de un homenaje lleno de emoción, protagonizado por el mensaje que su hija, Lisa Cerati, compartió en redes sociales. En una fecha que permanece en la memoria de los seguidores de la música latinoamericana, la joven expresó públicamente el amor, la gratitud y el vacío que dejó la partida del líder de Soda Stereo, generando una ola de reacciones entre seguidores y figuras del ámbito artístico.

En su publicación de Instagram, Lisa inició con una frase que sintetiza el duelo persistente: “Feliz cumpleaños padre. Desde que no estás, el vacío sigue siendo el mismo, y en fechas como esta a veces se hace un poco más profundo”. A través de palabras repletas de sentimiento, la hija del músico reconoció que el paso del tiempo no mitigó la ausencia, pero sí fortaleció su amor y agradecimiento.

El mensaje de Lisa Cerati en redes sociales conmovió a fans y artistas en el aniversario de nacimiento de Gustavo Cerati

“Mi amor y gratitud hacia vos es cada día más grande. Gracias por todo lo que dejaste, somos varios los que fuimos tocados hasta el punto más profundo del alma con tu talento y sensibilidad”, continuó, subrayando el impacto que la obra de Cerati tuvo en su entorno y en quienes lo admiraron. Además, concluyó: “Sos y vas a ser siempre un gran compañero y guía para muchos. Te amo muchísimo y lo sabes donde sea que estés”.

El mensaje estuvo acompañado de un video inédito que muestra a Lisa de pequeña junto a su padre en escenas cotidianas, con la canción “Gone Too Soon” de Michael Jackson como fondo musical. Las imágenes, que retratan momentos de intimidad familiar, aportaron una dimensión aún más personal al homenaje, permitiendo a los seguidores asomarse a la relación entre padre e hija y a la huella que el músico dejó en su familia.

La influencia de Gustavo Cerati en la música latinoamericana sigue vigente a más de una década de su fallecimiento

La publicación de Lisa recibió miles de reacciones. Entre quienes respondieron al mensaje se encontraron tanto fans de su padre como figuras reconocidas del espectáculo, como Celeste Cid, Anita Álvarez de Toledo, Leo García y Fernando Ricciardi, más conocido como Carca, quienes sumaron palabras de cariño y reconocimiento.

Horas después, Benito Cerati también recordó a su padre. Sin palabras de por medio, pero con una foto que retrata su amor incondicional, posteó una imagen en sus historias de Instagram en la que se puede ver al vocalista junto a sus dos hijos. Junto a la postal, añadió un emoji de infinito junto a otro de corazón. Además, su hermana subió la misma imagen, tomada desde el perfil del joven.

Benito Cerati recordó a su padre con una imagen familiar y un mensaje simbólico en Instagram

El impacto de Gustavo Cerati en la música latinoamericana permanece intacto a más de una década de su fallecimiento. Como líder de Soda Stereo y en su carrera solista, el artista redefinió el pop rock en español, exploró nuevos sonidos y dejó una marca indeleble en varias generaciones. Su influencia se extiende más allá de la música, convirtiéndose en un referente cultural y en una figura de inspiración para músicos y oyentes de toda la región.

Cerati falleció el 4 de septiembre de 2014, a los 55 años, tras permanecer cuatro años en coma debido a un accidente cerebrovascular sufrido en 2010. En el momento de su muerte, sus hijos tenían 16 y 14 años. La relación entre Gustavo y la actual DJ fue especialmente significativa: ella inspiró la canción “Lisa”, incluida en el álbum “Amor Amarillo”, compuesta antes de su nacimiento y considerada una de las piezas más emotivas del repertorio del músico.

El año pasado, Mario Pergolini decidió llevar a cabo una convocatoria, en la cual invita a músicos a sumarse al desafío de interpretar “De música ligera” con el fin de conmemorar el día en que cumpliría el cantautor. Esta celebración, “Once, tu cumpleaños: homenaje a Gustavo Cerati”, se realizó el pasado 11 de agosto de 2024 y contó con más de 1000 participantes.