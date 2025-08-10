Teleshow

El periodista Matías Vázquez contó su experiencia con el sexo tántrico en “Almorzando con Juana”

El conductor de Puro Show captó la atención de la mesa de la nieta de Mirtha con este tema. “Te lo recomiendo, Juana”, le dijo a la conductora

Cómo suele suceder, cada invitado iba contando lo suyo en Almorzando con Juana -la mesa incluía a Luisa Albinoni, Rodrigo Noya, Brenda Asnicar y Axel- cuando el periodista Matías Vázquez, conductor de Puro Show por El Trece, lo dijo: “Sí, estoy en pareja con una chica (Albana Hernández) que me llevó al mundo de lo tántrico, porque yo era más rock and roll...”

Juana Viale, rápida de reflejos, no la dejó pasar: “¡Ah, sexo tántrico, explayá!“, para darle pie al periodista a profundizar el tema que alguna vez tomó estado público gracias a Sting.

—El sexo tántrico es hermoso, pero es verdad que hay que prestar atención a cada movimiento -retomó Vázquez.

—¿Por qué? -preguntó Juana-, ¿porque te quedás duro de la ciática?

—No, porque hay que contener lo que éramos antes. El escenario es clave: la música, el masaje, el aceite, la mirada, el contacto con los ojos. Y tratar de conectar con el alma. Hay que conectar mirada con mirada, aunque de golpe la mirada se te vaya hacia otra partes del cuerpo... ¿No sé si vos hiciste tántrico?- le preguntó a Juana el periodista

—No, pero me interesa muchísimo...

—Lo tántrico es tratar de ver el cuerpo de la otra persona y conectar desde la mirada y el alma... y conectar desde la parte sexual, porque todo termina con el acto. Pero el acto tiene que ser bien cuidado...

—Pará, te hago una pregunta: ¿para empezar con sexo tántrico, es como ¿hoy vamos a tener sexo tántrico?

—¿Viste el dimmer de la luz? Es ir subiéndolo de a poquito hasta que el escenario está iluminado, pero es de a poquito. Es acariciar la piel, notar cada rasgo, cada sensibilidad...

—Aaaaaah, pero tenés que tener mucho tiempo...

—Y, sí, en el sexo tántrico no tenés que estar con el ritmo televisivo. Es algo de paz espiritual, pero después vas a llegar al acto...

Intrigado, de pronto, interviene Axel:

—Una pregunta, ¿y nunca un rapidín?

—Bueno, nosotros tuvimos mucho conflicto porque ella es recontra ese formato y yo venía con otra cosa, más bolichero, más rockstar, nada que ver... Pero es muy bueno, te lo recomiendo, Juana; más vos que hacés esos viajes por el océano

—¿Pero cómo se empieza? -insistió Juana

—Es tratar de hacer el amor con el tacto, con la sensibilidad de la piel, las caricias... De hecho, hay muchos cursos tántricos, donde hay mucha gente al mismo tiempo

—Eso se llama orgía, bebé -contragolpeó Juana entre risas.

—Yo pregunté lo mismo, le digo “Gorda, está todo bien, ¿pero cómo es esto? ¿Vos tenés amigos que hacen tantra?"

—¿Pero fuiste a uno de esos cursos?

—Sí, Juana, lo hice y lo recomiendo -cerró Vázquez, y el tema recién terminaba pero ya amenazaba con hacerse viral.

Cada cual atiende su estreno

Se dijo, también participaron del almuerzo la actriz Luisa Albinoni, lista para un desafío: en pocos días 15 de agosto- se presentará en la avenida Corrientes con la obra Enemigas íntimas, bajo la complicidad de Carmen Barbieri.

Por su parte, el cantante Axel contó detalles de su gira nacional “25 Tour”, con la que está repasando los grandes éxitos de su carrera, recoge aplausos y pone voz a recuerdos que viajaron durante años en la radio y los escenarios.

El estudio tuvo, también, un aire de regreso esperado: el actor Rodrigo Noya vuelve a la Argentina tras unas vacaciones familiares en Italia, donde las imágenes de paisajes, helados y risas agregan una nota de frescura al encuentro. En unos días, el 20 de agosto, Noya también estará de estreno en el Multitabaris con El Secreto.

Brenda Asnicar contó su nueva faceta de streamer en Había que decirlo, a la vez que cerró cualquier tipo de polémica en relación al regreso de Patito Feo: “Fue una etapa hermosa, pero ya pasó; otro momento de mi carrera”, dijo, tajante, la actriz.

