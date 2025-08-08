La confesión de Eva Bargiela que sorprendió a Pampita en Los 8 escalones: “Grabada en la piel”

El tatuaje de Eva Bargiela que conmovió a Pampita

A pocos días de su debut en Los 8 escalones (eltrece), Pampita continúa adaptándose a la dinámica del programa. Con cada pregunta, juego o respuesta, la modelo deja en claro que se siente más cómoda y que, poco a poco, va haciendo suyo el ciclo, generando un vínculo único con los participantes. Así las cosas, este jueves, la figura del espectáculo vivió un emocionante momento luego de que Eva Bargiela le hiciera una fuerte confesión.

Todo comenzó cuando la modelo presentó una consigna en la que los competidores debían responder, según una encuesta realizada por una consultora en enero de 2025, qué porcentaje de argentinos planeaba al momento de ese relevo realizarse un tatuaje en los próximos doce meses. Luego de comentar que las respuestas posibles eran 27%, 47% o 67%, Eva Bargiela decidió expresar el significado de uno de sus tatuajes. “Dice ‘Imagine’”, expresó la joven mostrando su brazo extendido para que todos los presentes pudieran ver. Luego de mostrar las letras cursivas en un tamaño pequeño, la conductora la elogió diciendo: “Ah, me encanta… una soñadora”.

Con ánimos de dar más detalles, Bargiela continuó: “No lo planeé un año antes, un día fui y me lo hice”. Con la curiosidad a flor de piel, Pampita quiso saber: “¿Y por qué ‘Imagine’, así?”. Pero para sorpresa de la reemplazante de Guido Kaczka, la joven explicó: “En realidad, es como algo más sentimental. Por mi abuela, yo quería tener algo de ella y le pedí que me escriba una palabra, o sea, me escribí su letra en realidad. La palabra no es tanto el significado, sino que tengo escrito algo por ella”.

Pampita se conmovió ante la historia del tatuaje de Eva Bargiela

Conmovida por la historia que unía a Bargiela y a su ser querido, la conductora agregó: “La abuela grabada en la piel”. Acto seguido, los demás presentes acotaron: “Es la canción de John Lennon”, en referencia al título de uno de sus temas más difundidos en el mundo y considerado como el himno pacifista por excelencia.

Así, poco a poco, Pampita sigue asentando su rol como conductora del programa. Este jueves, la modelo habló sobre el cambio que experimentó y reveló cómo se enteró de la decisión de Guido Kaczka de proponerla como su reemplazo.

Minutos después de aterrizar en Córdoba, de cara a sus compromisos laborales, Carolina Ardohain fue recibida por medios locales. “Acabas de debutar. Te vimos en estos dos programas con el pase con Guido también. ¿Cómo te sentiste?”, le consultó una movilera de El Doce. Fiel a su estilo, con buenos ánimos, Pampita respondió: “Muy bien, muy agradecida a Guido por la oportunidad. Es un programa que obviamente la gente está acostumbrada a verlo a él, así que de a poco lo iré haciendo mío, con mis cosas, mis maneras. La producción me da toda la libertad para que me vaya como aclimatando y espero que la gente me sepa esperar hasta que lo pueda hacer mío”.

Luego, la periodista le preguntó si se veía venir esta oportunidad. Sin embargo, Carolina confesó: “Guido me eligió a mí para ese lugar, en ese horario, para que el programa siga estando en la tele. No lo imaginaba, fue una sorpresa. Fue una sorpresa hace dos semanas”.

Con la idea de ahondar más en el tema, la comunicadora quiso saber qué estaba haciendo Pampita cuando le comunicaron la decisión. “Estaba de vacaciones en el sur de Argentina con los chicos. Ahí dije que sí. Imagínate, Guido, todo lo que hace, tiene una producción muy buena. Todo lo que toca es un éxito. Así que estar bajo su mando para mí es un honor”, respondió la nueva conductora del programa.