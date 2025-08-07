Teleshow

El hijo de Cacho Deicas cruzó a Marcos Camino en la guerra sin fin de Los Palmeras: “El tiempo pondrá todo en su lugar”

Luciano se refirió a las declaraciones recientes del acordeonista, quien hizo referencia a la enfermedad que motivó la salida del grupo del histórico vocalista

La palabra del hijo de Cacho Deicas

El escándalo en torno a Los Palmeras parece no tener fin. Una nueva grieta se abre en el icónico grupo de cumbia santafesina, esta vez luego de las declaraciones de Marcos Camino sobre Rubén Cacho Deicas, que motivaron la reacción de Lucho, el hijo del recordado cantante. ¿Quién podría imaginar que, tras tantos años de música y escenario compartido, el presente se oscurecería con tanta velocidad?

Todo empezó cuando, en Mitre Live, el conductor Juan Etchegoyen puso el tema sobre la mesa: “Continúa la guerra de Marcos Camino y Rubén Cacho Deicas de Los Palmeras a tal punto que Marcos dio una nota en los últimos días que ya profundizó mucho más todo”. Las palabras del conductor resonaron en las redes y, casi de inmediato, Lucho Deicas rompió el silencio familiar.

A través de una comunicación leída al aire por Etchegoyen, el joven optó por la cautela, pero no guardó silencio del todo. “Juan, te agradezco tu contacto, pero no doy notas ni hablo porque seguimos la línea de mi viejo, de no querer responder por respeto al grupo y a la gente que lo sigue hace muchos años. El tiempo pondrá las cosas en su lugar. Espero lo entiendas. Saludos”, escribió. ¿Un mensaje de paz o una advertencia velada? La duda quedó flotando en el aire.

Hasta entonces, nadie desde la familia de Cacho Deicas había hecho declaraciones públicas sobre la turbulencia interna. Pero el silencio, al parecer, pesaba cada vez más. “Hasta ahora nadie había hablado de la familia de Cacho después de lo sucedido. Y todo está peor que nunca. La continuidad de Los Palmeras está en peligro. Si no da el ok se tiene que disolver el nombre”, subrayó Etchegoyen, destacando la necesidad de la venia del cantante para la continuidad. Frente a sus seguidores y ante el mundo de la música tropical argentina, surge la pregunta: ¿llegará el final para el legendario grupo?

La preocupación, según subrayó Etchegoyen, crece a cada hora. El conductor interpretó el malestar desde adentro: “Lo que sienten de la familia es bronca porque piensan que Marcos de alguna manera usó los problemas de salud de Cacho para dejarlo afuera y jubilarlo del grupo”. Un dato que, sin pruebas, sacude el clima interno y abre una herida difícil de cerrar.

El conflicto continúa y la escena de la cumbia mira atenta. La respuesta de Lucho Deicas, escueta pero elocuente, pone el foco sobre el futuro: el tiempo tiene la última palabra. ¿Será suficiente para salvar el mito? ¿O estamos ante el ocaso de una de las bandas más queridas de Argentina?

Tras el adiós a Deicas, el grupo se mantuvo en un silencio inusual, limitando las comunicaciones a breves comunicados oficiales. Pero ello cambió en los últimos días cuando, por primera vez de manera pública, Marcos Camino, fundador y líder de la formación, habló con sus compañeros en una entrevista con El Litoral para dar su versión.

Los Palmeras hablaron de la salida de Cacho Deicas

Camino comenzó su testimonio aclarando el modo en que se realizó el alejamiento de Deicas y las versiones que circularon en redes sociales. “Nosotros no hablamos absolutamente con nadie. Es la primera vez que salimos a decir y a desmentir cosas que se han dicho. A mí me duele mucho porque soy amigo de Rubén de muchos años y la verdad estoy dolido porque se han dicho muchas mentiras… como que se le debía dinero y como que él fuera un empleado”.

El fundador y acordeonista de Los Palmeras agregó: “La gente se la agarra conmigo y dice que yo lo eché. ¡Acá no puede echar un socio a otro socio! Tenemos una sociedad que es la marca Los Palmeras de la cual somos dueños 50 por ciento cada uno”.

Camino se detuvo a detallar los problemas prácticos que atravesaba la banda a raíz de estas dificultades médicas: “Tuvimos que hacer las reuniones en planta baja porque no podía subir una escalera. Es más, la gente que lo ve en la calle sabe que no estoy mintiendo. Hay una cosa que la gente no se da cuenta: nosotros no podemos tener a una persona enferma, porque realmente está mal… y correr el riesgo que se nos muera en el escenario. O sea, con todas las cosas que dicen sin saber, ¿te imaginás que pasemos Los Palmeras una situación como esa…?”, se preguntó.

