El divertido ida y vuelta de Pampita y Bautista Vicuña en Los 8 Escalones: “Anotá madre”

El ida y vuelta de Pampita y Bautista Vicuña en Los 8 Escalones (Video: El Trece)

Sorpresa y complicidad definieron el clima en la última emisión de Los 8 Escalones (El Trece), el segundo día al mando de la conducción, Carolina “Pampita” Ardohain protagonizó un divertido intercambio con su hijo, Bautista Vicuña. El diálogo se desató a raíz de la historia de una participante llamada Nair, quien compartió que fue su hija quien la inscribió en el reconocido programa televisivo, desencadenando una serie de bromas al aire y devoluciones ingeniosas entre madre e hijo.

La conductora, fiel a su estilo espontáneo, reaccionó con una mezcla de asombro y admiración ante el relato de Nair, quien explicó que su hija decidió inscribirla de sorpresa tras observar sus habilidades para adivinar y cocinar desde casa. Pampita no ocultó su simpatía por el gesto familiar y, sin perder el humor, reclamó en vivo a su propio hijo por no haber tenido nunca una iniciativa similar. “Ay, qué bien. A mí Bauti nunca me inscribió en nada de sorpresa”, expresó, lanzando un guiño a Bautista y generando risas en el estudio.

El adolescente no dudó en recoger el guante y prometió: “Dame una oportunidad”, en una clara muestra del vínculo descontracturado que mantienen. Pampita reforzó la proximidad de la relación destacando que suelen compartir el hábito de mirar el programa de preguntas y respuestas juntos en su hogar, una costumbre que alimenta el ida y vuelta familiar.

La charla, lejos de quedarse en el reclamo amistoso, sumó nuevos ingredientes cuando Nair relató cómo conoció a su esposo en un canto-bar. La anécdota atrajo el interés de Pampita, quien indagó los detalles y se divirtió ante la revelación de que él la conquistó combinando canto y magia en una misma velada. El jurado invitado, Marcelo Polino, resaltó la amplitud de habilidades del marido de Nair, bromeando sobre lo “completito” de su repertorio.

Pampita debutó el martes como conductora de Los 8 Escalones (Foto: Prensa El Trece)

La sorpresa creció al enterarse de la larga historia de amor de la pareja, con dos décadas juntas, lo que llevó a Pampita a pedir con humor las direcciones de los lugares donde se reúnen los cantantes y magos, en busca quizá de una nueva oportunidad sentimental. “Voy a empezar a ir a esos lugares, pasá las direcciones por favor, te lo pido”, lanzó, entre carcajadas, desatando la inmediata réplica de Bautista: “Anotá madre, anotá, por favor”.

La complicidad traspasó la pantalla y sumó un nuevo capítulo cuando Pampita preguntó en voz alta cómo la imaginaría su hijo con un cantante, a lo que él respondió sin dudar: “Estaría bueno, estaría bueno”. Cabe recordar que la modelo acaba de terminar su relación con Martín Pepa, que la obligaba a viajar con mayor asiduidad, alejándola de sus cuatro hijos.

Esta escena televisiva no solo resumió la naturalidad de Pampita para compartir en público aspectos personales y familiares, sino que también evidenció la confianza que sostiene con su hijo. El intercambio, simple, pero cargado de guiños familiares y humor, volvió a confirmar la dinámica informal y el protagonismo de la vida cotidiana entre madre e hijo incluso en contextos de exposición mediática.

Este fue el segundo programa de la modelo a cargo de la conducción, legado que heredó de Guido Kaczka, quien fue el encargado de proponerla para el cargo. “Estaba la idea de seguir haciendo el programa, que en estos años se volvió un clásico el programa. Pensábamos cómo seguirlo, de qué forma. Yo estoy haciendo el programa en vivo a la noche con la radio y todas las cuestiones. Empezamos a pensar y surgió Pampita. Al canal le gustó, lo estuvimos hablando y ahora lo estamos haciendo para que salga de la mejor manera”, contó en una nota con Intrusos (América TV).