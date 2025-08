Nicole Neumann contó por qué se fue de Los 8 escalones cuando comenzó Pampita como conductora

En medio de las versiones de conflicto por la llegada de Pampita, Nicole Neumann salió a esclarecer la situación (Los 8 Escalones - El Trece)

El martes por la tarde fue testigo de un nuevo capítulo en la televisión argentina: Pampita Ardohain debutó como conductora de Los 8 Escalones (El Trece), un ciclo que por cinco temporadas supo tener al frente a Guido Kaczka y que ahora apostó a la frescura de la modelo para encabezar su renovada etapa. Entre la emoción y las ovaciones en el estudio, en el mundo del espectáculo no pasó desapercibido un rumor que venía creciendo fuerte: el presunto conflicto con Nicole Neumann por su inesperada ausencia en el programa.

La figura de Nicole, ausente en el estreno y vinculada históricamente a Pampita por rivalidades y reencuentros, encendió las alertas. El tema fue abordado este martes en LAM (América TV). Tras el informe sobre el debut, Ángel de Brito reveló al aire que contactó directamente a la exjurado del ciclo para consultarle por qué no formaba parte de la nueva etapa. Su respuesta fue terminante: “Antes de ir a Europa había avisado que no volvía por diferentes temas personales y de tiempos”.

Sobre si su salida del ciclo tenía relación con la llegada de Pampita a la conducción, Neumann buscó ponerle fin a los rumores. “Me enteré de que empezaba un nuevo ciclo y era obvio que iban a decir que me bajaba por Carolina, pero ya estaba hablado desde antes con la producción. Estoy manejando los tiempos para hacer mucho desde casa, ya que Cruz demanda mucho”, sentenció sin medias tintas. Así, dejó en claro que la decisión de no regresar al formato había sido tomada antes de la confirmación de la conductora y estuvo motivada por razones personales y familiares.

Pampita tuvo su gran debut como conductora el martes (Prensa El Trece)

Minutos antes, el mismo ciclo había pasado una entrevista a Pampita refiriéndose a la supuesta tensión con Nicole y descartando cualquier tipo de conflicto. “Supongo que algún día va a estar. Es muy querida por la producción y está invitadísima. No creo que sea algo así porque trabajamos muchos años juntas muy bien y se disfruta mucho estar como jurado, por lo menos de mi lado siempre fue así y seguro para ella también. Es una oportunidad de trabajo en un programa lindísimo. Todo eso que están diciendo no doy fe…”, aseguró Ardohain, desactivando versiones y dejando abierta la puerta para un próximo reencuentro profesional.

La estructura del programa también fue tema de debate en otros ciclos, especialmente tras la reestructuración del equipo. Días atrás, fue el propio Kaczka quien aportó su mirada en diálogo con Intrusos (América): “Estaba la idea de seguir haciendo el programa, que en estos años el programa se volvió un clásico. Pensábamos cómo seguirlo, de qué forma. Yo estoy haciendo el programa en vivo a la noche con la radio y todas las cuestiones. Empezamos a pensar y surgió Pampita. Al canal le gustó, lo estuvimos hablando y ahora lo estamos haciendo para que salga de la mejor manera”.

Guido Kaczka dio a conocer el motivo por el que eligió a Pampita como nueva conductora en Los 8 Escalones (Intrusos - América)

En el reportaje, la inquietud sobre si el nombre de Nicole había estado sobre la mesa fue inevitable. “La verdad es que pensamos un poco en todos los nombres. En un momento surgió Pampita porque ya hizo una conducción en el canal que fue la de El hotel de los famosos”, detalló Guido.

Desde el piso del estudio, Adrián Pallares aportó una reflexión. “Y si no viene Nicole tampoco nos vamos a hacer mucho problema. Te vimos la cara y levantaste los hombritos como diciendo ‘y bueno, si no quiere venir Nicole, que no venga’”. Entre risas, Guido bajó la polémica: “No, no, no. De verdad que Nicole es bárbara. Además, está hace mucho con nosotros, al igual que otros, pero no quiero nombrar a nadie porque usted me la devuelve”.