Los divertidos comentarios de Ramiro Arias sobre las fotos Noelia Marzol: “Unas ganas de que seas arena y yo sombrilla”

Noelia Marzol y Ramiro Arias protagonizaron un divertido intercambio en redes durante sus vacaciones en Miami

Las playas de Miami fueron el escenario elegido por Noelia Marzol para compartir en Instagram una serie de fotos y videos en traje de baño durante sus vacaciones, lo que generó una reacción humorística de su esposo, Ramiro Arias. La complicidad entre ambos, sumada al estilo veraniego de la artista, provocó furor entre sus seguidores.

Primeramente, la bailarina, actriz e influencer posó en un entorno paradisíaco con una microbikini borgoña de corte clásico y detalles metálicos. “Lo prometido es deuda. Acá andamos”, escribió en uno de los posteos, acompañando las imágenes con emojis y mostrando su carisma característico. El conjunto estaba compuesto por un corpiño triangular de breteles finos que se atan al cuello y la espalda, con una aplicación metálica plateada en el centro del escote. La bombacha colaless, con tiras finas anudadas a los costados, repetía el mismo detalle decorativo. El contraste entre el tono borgoña del bikini y los colores cálidos de la playa generó un resultado visual impactante, ideal para la postal.

Noelia Marzol deslumbró en Instagram con una microbikini borgoña y un look veraniego en la playa

El look de la bailarina se completó con el cabello suelto, ondas naturales y un leve efecto húmedo por el agua del mar. El maquillaje fue sutil, con énfasis en una piel luminosa, labios con brillo rosado y un toque de máscara de pestañas. En algunas imágenes, la influencer sumó una gorra negra lisa, reforzando su impronta como referente de la moda estival.

La publicación acumuló miles de “me gusta” y cientos de comentarios, tanto de seguidores como de figuras del espectáculo. El mensaje que más llamó la atención fue el de Ramiro Arias, su marido, quien escribió: “LPM, unas ganas de ser tu corazón”. Noelia Marzol le respondió con complicidad: “Subo las fotos para que vos las veas”.

Ramiro Arias sorprendió con comentarios humorísticos que se volvieron virales en las publicaciones de su esposa

La secuencia de mensajes continuó en las siguientes publicaciones. En una de ellas, la influencer lució un traje de baño enterizo y el futbolista lanzó una frase que provocó risas entre los usuarios: “Paaaaa, unas ganas de que seas arena y yo sombrilla”. Más adelante, la artista subió un video modelando en la playa y animó a su esposo a participar con otro comentario. Ella misma fue quien tituló su publicación: “Espero tu comentario, @ramiroarias13″. Por su parte, Arias respondió con humor: “Me voy a dormir más duro que turrón de Navidad”, lo que incrementó la repercusión y el tono de la conversación en redes.

El intercambio entre Marzol y Arias llamó la atención de sus seguidores y generó una ola de reacciones. Los usuarios celebraron la complicidad de la pareja con mensajes como “La pareja argentina más linda, con una onda tremenda y unos hijos maravillosos” y “Se viene el tercero”, en alusión a la familia que ambos formaron. Otros comentarios, destacaron el carisma y la frescura de la artista, así como la naturalidad con la que comparten su vida cotidiana.

El estilo de Noelia Marzol, con detalles de moda y maquillaje sutil, marca tendencia en redes sociales

Recientemente, durante una entrevista en Puro Show (Eltrece), Noelia reveló que su marido no es celoso, teniendo en cuenta los personajes que interpreta y su perfil público. Ante la pregunta, respondió: “No, cero. Yo a Rami lo conocí haciendo ‘Sex’, así que no. Rami no tiene ningún tipo de celo. De hecho, festeja un montón verme sexy o verme en ese lugar más como sexual”, dijo, refiriéndose a la obra de José María Muscari en la que debutó cuando comenzaron su relación. “Él siempre me apoyó en mi carrera, incluso en los momentos más jugados”, subrayó.

Durante la charla, confesó que le propuso a Arias la posibilidad de tener un tercer hijo, pero él no estuvo de acuerdo. “Se lo planteé y me dijo que no. Directamente, me dijo que no”, relató. Más allá del desacuerdo, el diálogo está abierto. “Yo tengo ganas de tener uno más, pero entiendo que hay que consensuar”, sostuvo. El tema, según sus palabras, “sigue en la mesa”.