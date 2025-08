El inesperado cruce entre Georgina Barbarossa y Pía Shaw ante los rumores de una nueva conquista para la conductora

En pleno programa, Pía Shaw quiso hablar de la nueva conquista de Georgina Barbarossa y la conductora le puso un freno (A la Barbarossa – Telefe)

Las mañanas televisivas nunca están exentas de momentos picantes y este lunes no fue la excepción. Georgina Barbarossa y Pía Shaw protagonizaron un ida y vuelta cargado de chicanas y confesiones en plena emisión de A la Barbarossa (Telefe). Todo comenzó cuando la panelista puso sobre la mesa los rumores que vinculan a la conductora con su profesor de gimnasia, generando sorpresa, risas y nuevas revelaciones amorosas ante la mirada atenta de sus compañeras y del público.

En la emisión de hoy por la mañana, el clima en el estudio se caldeó ante las cámaras. Fiel a su estilo frontal, la panelista señaló: “Ayer estaba mirando Infama y usted fue protagonista”. Sin mucha vuelta, la conductora lanzó un contundente “No puedo hablar de ese tema”. Pero Pía insistió en indagar, haciendo referencia a un reciente encuentro de Georgina en Palermo: “Pero yo le tengo que preguntar porque la encontraron caminando con el profesor de gimnasia por Palermo”. Incómoda por la exposición, Georgina volvió a contraatacar. “¿Pero ustedes están a favor mío o en contra?”, mientras la conversación se teñía de complicidad y picardía.

La charla subió un tono más cuando Analía Franchín aprovechó para preguntar por el famoso surfer, otro de los rumores que rodean la vida sentimental de Georgina. Fue entonces cuando la conductora confirmó lo que muchos sospechaban. “No, con el surfer la corté”, admitió sin rodeos. Y ante la sorpresa de sus compañeras, se despachó: “Me cansé. Me llama cuando se le da la gana... Yo tengo una agenda muy apretada. Así, no puedo”. Las risas y los comentarios cruzados sellaron la secuencia, dejando en claro que la vida personal de Georgina sigue siendo un tema central, tanto adentro como fuera del aire.

La conductora intentó zanjar la conversación sobre su vida amorosa

Cabe recordar que no es la primera vez que la presentadora deja en claro su fuerte personalidad y su capacidad para enfrentarse a la polémica en vivo. La semana pasada, la conductora quedó en el centro de la escena, no por un rumor amoroso, sino por el revuelo en torno a la muerte de Alejandra Locomotora Oliveras. El fallecimiento de la exboxeadora conmovió al mundo del deporte y también a la televisión, pero una noticia inesperada puso en pausa el dolor y el duelo: la Justicia de Santa Fe suspendió la cremación de la deportista tras la denuncia presentada por el fisicoculturista mendocino Aldo Parodi, quien puso sobre la mesa la posible incidencia de esteroides y anabólicos en la muerte de Oliveras.

La situación sumó tensión cuando Georgina, frente a las cámaras de su programa, no ocultó su enojo y cruzó telefónicamente al denunciante. “A mí me va mal porque siento que usted se está colgando de una persona súper famosa, muy querida y metiéndose en la privacidad, de una manera espantosa, en un momento tan doloroso”, encaró la conductora con voz firme. Todo comenzó tras la denuncia de Parodi, que vinculaba la muerte de Oliveras con el uso indebido de sustancias, suficiente para que la Justicia frenara el último adiós. De la resignación del velorio, el clima cambió de golpe a la tensión judicial.

Georgina Barbarossa protagonizó un fuerte cruce con el denunciante de Locomotora Oliveras (A la Barbarossa - Telefe)

Sin embargo, el cruce con Parodi no terminó allí. “¿Por qué lo hace ahora?”, disparó Georgina durante la charla al aire, buscando entender el trasfondo de la denuncia y defendiendo el respeto por el duelo. Parodi se defendió: “Primero, yo no me cuelgo de nadie. Segundo, hace treinta años que investigo esto. Cuando muchos aplaudían a Maradona, yo lo denunciaba para salvarle la vida. Investigue un poquito más de mí para saber que no me cuelgo de nadie. No me hace falta”, insistió el fisicoculturista. Georgina fue por más: “¿Y por qué no le salvaste la vida antes? ¿Por qué no hablaste con Locomotora? ¿Por qué no le dijiste: ‘Gorda, pará si estás consumiendo anabólicos’?”.

Parodi remarcó que su lucha es “contra la muerte, contra la droga”, y que la denuncia “no es en contra de nadie en particular”. Aseguró que el expediente es antiguo: “La denuncia es de 2012, en Santa Fe. Interiorizate”, retrucó. Pero Georgina, lejos de retroceder, insistió: “¿Por qué la Justicia no determinó nada mientras estaba viva y lo hace ahora?” y cerró la conversación marcada por la indignación: “Me enojo porque es una persona muy querida... No te metas con una persona que ya no puede defenderse. Entonces no te agarres de esa denuncia que no era contra la Locomotora porque irrumpen en el velorio y paran una cremación”. Así, volvió a dejar en claro que en su programa no hay lugar para silencios incómodos frente a los temas que movilizan a todos.