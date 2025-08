Mirtha Legrand se emocionó al recordar a Alejandra “Locomotora” Oliveras: “Adorable”

En el inicio del programa, justo antes de llamar a Jimena Monteverde para presentar el menú, Mirtha Legrand, visiblemente conmovida, quiso rendir homenaje al recuerdo de Alejandra “Locomotora” Oliveras, que murió el último 28 de julio en el Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, donde llevaba dos semanas internada luego de sufrir unaccidente cerebrovascular (ACV) isquémico. Tenía 47 años y una historia de superación personal tanto en la vida como en el ring,

La conductora y sus invitados evocaron con afecto y admiración a la exboxeadora. “No quiero olvidarme de nombrar a la persona que murió hace unos pocos días. La querida Locomotora Oliveras”.

El exsecretario de Deporte de la Nación, Carlos Mac Allister enseguida contó que trabajó junto a ella, mientras Mirtha subrayaba: “Yo la tuve varias veces en el programa. Adorable, inteligente”. Los recuerdos se mezclaron con frases de admiración sobre su personalidad y su carácter, como cuando Mirtha, emocionada, comentó: “Qué final de vida... impredecible”.

La dimensión de Oliveras fue repasada no solo como boxeadora campeona del mundo, sino por lo que transmitía fuera del ring. “Había encontrado algo, Mirtha, con la gente en el último tiempo... no quiero reducirlo solamente a decir que era un influencer motivacional, pero llegaba a los jóvenes a través de las redes sociales con un mensaje muy profundo”, señaló el periodista Gastón Edul, mientras recordaban cómo ella misma contaba que “había empezado en el boxeo para defenderse de violencia doméstica y siempre empujaba a la gente a ir por más”.

Edul puso en palabras lo que muchos sentían al estar cerca de ella: “Tenía una sensibilidad para llegar a la gente, algo que era innato de ella, que era hipnótica escucharla hablar”. Era una “profe hipnótica”, afirmaba, y resaltó su frase más recordada: “Dale, vos podés”. Incluso contó que ese mensaje tocó no solo a deportistas, sino a personas de su entorno: “La gente lo agarró, por ejemplo, en el caso de mi mamá o gente que conozco para sus vidas cotidianas, no para el deporte”.

Mirtha Legrand se emocionó al recordar a Locomotora Oliveras

En medio de la charla también hubo espacio para recordar anécdotas personales y el reconocimiento de su apodo: “El nombre de Locomotora se lo puso ella misma”, contó Mirtha. Mac Allister añadió: “Era una alegría cuando ella llegaba”. En boca de todos quedó resonando la imagen de una mujer audaz, inteligente y con una energía única que traspasó la pantalla y el cuadrilátero.

La conversación en la mesa de Mirtha Legrand trazó un retrato de Locomotora Olivera como mucho más que una campeona de boxeo. El impacto social de su figura quedó envuelto en relatos y frases de los invitados, quienes destacaron el efecto que tenía su presencia y sus palabras.

Mac Allister también contó en qué consistió el trabajo que hicieron juntos: “Un día me pide una reunión. Le dije que sí. Vino a la oficina con cinco cinturones, todos colgando. Me dijo que necesitaba trabajo, que no quería plata del Estado. Y ahí mismo empezamos a pensar un proyecto que después se hizo realidad, que se llamó Campus con tu Ídolo. A Locomotora todos me la pedían, todas las provincias me pedían ‘mándamela’”.

La influencia de Olivera tampoco pasó desapercibida para Mirtha Legrand. Relató que su hija Marcela había quedado muy afectada tras la muerte: “Marcela la adoraba, tenía un programa, Las Rubias, la había invitado varias veces y quedó destruida con la muerte, le afectó muchísimo y me dijo era un genio. Era tan inteligente, tan, tan rápida mentalmente”.

Para los presentes, Olivera marcaba la diferencia por su mentalidad y por el modo en que se paraba frente a la vida, mientras Cecilia Roth agregó sobre su fuerza y la relación con el apodo que llevaba: “Hay que estar en la punta de un tren, muy fuerte”.