El consejo de Ale Sergi en La Voz Argentina que se volvió viral: “Vivir de la música no es solo llenar estadios”

El valioso consejo de Ale Sergi a los participantes de La Voz Argentina (Video: La Voz Argentina/ Telefe)

La plataforma de La Voz Argentina consigue que personas de todos los rincones del país logren mostrar su pasión por el canto y todo su arte desde el prime time de Telefe y para todo el mundo. Sin embargo, la promesa de la fama y el éxito muchas veces solo quedan en eso. Ale Sergi, integrante de Miranda!, se volvió viral por el consejo que le dio a los participantes de su equipo y fue más allá.

El fragmento del cantante que viene recibiendo miles de Me gusta y comentarios pertenece al encuentro que tuvo con los integrantes de su team, sin Juliana Gattas, su compañera de banda. “Juliana no pudo venir, pero hablé con ella y estuvimos eligiendo las canciones y las batallas. Hoy va a ser el gran momento donde se van a enterar a quién le toca batallar con quién”, comenzó diciendo el músico.

Luego, compartió con ellos una reflexión sobre la oportunidad que tiene los concursantes y el camino que deben recorren quienes buscan trabajar de lo que aman. “Me gustaría que tengan presente que pase lo que pase de acá en más esto es una pantalla para tratar de vivir de la música. Vivir de la música a veces no es necesariamente ser cantante de una banda exitosa que llena estadios”, señaló.

Ale Sergi junto a Valeria Lynch en La Voz Argentina (Prensa Telefe)

“Por ahí tenés un grupo de fiestas, por ahí tocás covers en algún lugar, por ahí te gusta componer o te gusta cantar. Yo les aseguro que pasando por este programa, si están con la cabeza fresca y no ‘flasheando’ superstar, van a conseguir un buen trabajo y les va a cambiar la vida a todos. Después la superestrella viene sola. Eso uno no lo busca, eso aparece”, expresó el cantante, que además es productor y compositor.

“Pero lo que sí puede pasar puntualmente es que pueden cambiar su vida. Así que muy contentos de que nos hayan elegido. Bueno, vamos a empezar a trabajar”, concluyó Ale Sergi. Sus palabras fueron celebradas en las redes, desde quienes destacaron su mirada hasta quienes, simplemente, se declararon sus fans.

“Es así. Desde los 15 que estoy en la música. Tengo 48. Abogado para llevar el pan a la mesa. Pero la música siempre está. Que un laburante musical como Ale Sergi dé ese mensaje es lo que hay que decir. Duro el camino, pero la música está más allá de las luces de la fama”, fue uno de los mensajes. “Un capo, sin vender humo y aparte metió un consejo de humildad con buena onda”, comentó otro usuario.

“Me gustaría que tengan presente que pase lo que pase de acá en más esto es una pantalla para tratar de vivir de la música. Vivir de la música a veces no es necesariamente ser cantante de una banda exitosa que llena estadios”, expresó Ale Sergi

“Es como el profe catedrático que inicia el primer día de la cursada dándote un discurso motivador y lo terminas amando a pesar de que sus exámenes son re difíciles”, destacó otro. “Hermoso mensaje, cable a tierra, sincero, sin caretas. No les vende espejitos de colores”, sumó un comentarista. “Que tipazo, Dios. Cuidemos el planeta es el único lugar donde vive Ale Sergi”, escribió otro con humor. “¡Que buen mensaje! No solo para los cantantes, para todos, Ale siempre dando cátedra", destacó alguien más. “Hermosas palabras”, “qué ser del bien”, “cada vez me cae mejor”, se repitieron, elogiando al cantante.

Miranda! vive una situación muy particular por el éxito que viene cosechando “Tu misterioso alguien”, canción que lanzaron hace 15 años y que se instaló en las primeras posiciones en las plataformas musicales de streaming. La pieza, lanzada originalmente en junio de 2010 en el canal oficial del grupo y producida por Pelo Music Group, había acumulado millones de reproducciones a lo largo de los años.

En las últimas semanas, sin embargo, el impulso fue renovado tras la actuación en vivo de Ale Sergi y Juliana Gattas en La Voz Argentina, lo que consolidó al tema como tendencia entre los internautas. El video oficial superó las 43 millones de visualizaciones en YouTube, alcanzando durante estos días cifras notables y retornando a los primeros lugares en las listas de canciones más oídas en Argentina.