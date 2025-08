Pampita disfruta de su soltería en Ibiza y sorprendió a sus seguidores con un video en bikini que se volvió viral

El descanso de Pampita en Ibiza y su video que se volvió viral (Instagram)

El video subido de tono de Carolina Pampita Ardohain en el borde de una piscina en Ibiza no solo encendió las redes sociales: se cargó de comentarios llenos de admiración y se convirtió, una vez más, en un fenómeno viral entre sus millones de seguidores. Basta mirar la repercusión en su cuenta de Instagram —donde la acompañan 8,2 millones de personas— para confirmar el impacto. ¿Quién puede ignorar una imagen que supera el millón de reproducciones en apenas tres horas?

Esta vez, la multifacética modelo, actriz, empresaria y conductora argentina eligió alejarse del invierno porteño y buscar refugio en el verano más radiante de las playas de España. El destino: Ibiza, esa isla mágica donde todavía es posible olvidarse del tiempo. Junto a ella viajaron su hermano Guillermo Ardohain, su cuñada Male Zermoglio y la maquilladora y amiga de confianza Estefanía Novillo. A solas, pero acompañada, Pampita no dudó en compartir cada detalle de sus jornadas de descanso que se parecen mucho a una liberación.

Pampita vive unas jornadas de relax y descanso en Ibiza

En el video —el que desató la ola de elogios— se la ve recostada boca abajo, al filo del agua. Brazo estirado hacia arriba. Pies cruzados. Todo bajo el sol rabioso de la tarde en la isla. Luce un traje de baño de dos piezas y se cubre el rostro con unos anteojos de sol, aguardando el instante de zambullirse o, simplemente, trabajando en ese bronceado dorado que sus seguidores no paran de destacar. “La mujer más linda de Argentina”, “Reina del mundo”, “Sin duda, de otro planeta”, “¿Qué? ¡No! Una sirena”, se lee entre una docena de mensajes que se multiplican sin descanso. Y uno sobresale en letras sencillas: “El verdadero ‘eres arte’”.

¿Hay misterio en esa fórmula? Qué es lo que produce Pampita cada vez que se muestra natural, sin demasiadas poses, con ese desenfado que ya le es propio. Sus vacaciones, dice, son días de descanso y alegría compartida. Así lo contó, feliz: “Llegamos a casa, así se vive Ibiza a modo relax total. Feliz de disfrutar lo mejor de esta isla mágica”. No es solo un viaje: es la celebración de los afectos, del calor compartido con quienes la acompañan en los momentos verdaderos.

Las nuevas imágenes de Pampita en Ibiza dejaron sin aliento a sus seguidores

Pampita, a sus 47 años, acepta el cambio de ritmo europeo sin mirar atrás. Cada posteo desde las playas de Ibiza y Madrid, cada foto o video robado al tiempo, muestra una promesa cumplida: después del frenesí de la ciudad y la rutina de Buenos Aires, unos días de diversión y descanso pueden cambiarlo todo.

Pero mientras las imágenes de sol y pileta se comparten sin filtro, debajo de esa felicidad luminosa, había otra noticia flotando: la reciente separación de Martín Pepa, el polista con quien compartió ocho meses de relación. Fue ella quien confirmó el final, el 9 de julio. ¿Había dolor? Su íntima amiga, la DJ Puli Demaría, lo explicó sin rodeos: “Caro está bárbara y está de viaje, la está pasando divino y muy bien. Ella vivió dolores mucho más profundos, serios y dolorosos en serio. Eso a ella la enseñó a transitar momentos con sus parejas de la mejor manera”.

"Feliz de disfrutar lo mejor de está isla mágica”, destacó la modelo y empresaria

¿Y los motivos de la ruptura? Demaría prefirió el silencio protector: “Los detalles no me importan, a mí me importa que esté bien. No estoy todo el tiempo hablando con ella en el día a día. Sé que está bien y eso me deja tranquila”. Bastó, sin embargo, con una frase deslizada para entender entre líneas: “Caro es una mujer bárbara y tampoco va a estar con un zanguango”.

Ahora, la escena sonríe nítida en la pantalla del teléfono. Bajo el sol de Ibiza, Pampita se reinventa y convierte su descanso en noticia viral, mientras los seguidores solo repiten una consigna: “Preciosa, qué belleza de mujer”.