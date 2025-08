Natasha Rey rompió el silencio en LAM y contó los detalles del conflicto con Mauro Icardi: “Él me expuso”

Natasha Rey reveló detalles del conflicto con Mauro Icardi en LAM (Video: LAM, América TV)

“Me reaccionaba las historias. Desde el año 2021, más o menos. Me hablaba por redes, era un intercambio hot y no lo voy a negar porque en esos años lo hice”, afirmó Natasha Rey durante su esperada participación en LAM (América TV). La vedette uruguaya, envuelta en las últimas semanas en un escándalo junto al futbolista Mauro Icardi, eligió el ciclo conducido por Ángel de Brito para explicar, con sus propias palabras, cómo se inició la charla con el delantero y qué la llevó finalmente a difundir el polémico video íntimo.

Lejos de evadir detalles, Rey describió el origen del vínculo y la posterior escalada virtual que, a su entender, terminó involucrando, incluso, a su propia pareja. “Publico contenido en mis redes y él reaccionaba. Esa dinámica continuó durante un tiempo. Un día me escribió, pero luego borró el mensaje. Le mandé una captura y le pregunté qué había mandado, ahí empezó todo”, relató.

Para la vedette, el conflicto se agravó por su situación sentimental: “Todo se dio justo un fin de semana en el que estaba con mi novio. Le conté enseguida lo que pasó porque esto afectó nuestra relación”. A partir de ese malestar personal, la relación con el delantero derivó en tensión: “Me enojé y lo enfrenté en Instagram”.

La vedette uruguaya explicó el origen y la escalada del intercambio con el futbolista

Cuando el panel consultó sobre la reacción de Icardi, la uruguaya fue directa: “Me desbloqueó de WhatsApp solo para decirme que no mostrara nada de la época anterior. Más tarde, él y su esposa me expusieron en historias de Instagram, y ahí la situación escaló. Asumo la responsabilidad, pero ellos también deberían hacerlo”.

La entrevistada remarcó que su decisión de publicar el video fue una respuesta al sentirse atacada públicamente: “Le escribí: ‘Ahora que se pudra todo’, y él borró lo que le convenía, dejando la historia a su manera”. Natasha insistió en que actuó impulsada por lo que consideró una maniobra para dejarla como mentirosa y minimizó las versiones sobre terceros: “Wanda Nara no me mandó ningún video. No tengo contacto con ella”.

Rey afirmó que la situación afectó su relación de pareja y derivó en tensión pública

Al ser cuestionada sobre la publicación del material y los límites, la vedette aclaró: “No fue una estrategia. Simplemente reaccioné al ser expuesta. Ellos me mostraron primero y respondí”. Y, frente a las críticas sobre su exposición pública, fue categórica: “Yo trabajo de esto. Tengo los mensajes, los chats y el material en manos de mi abogada. Ya está”.

Durante la charla, los panelistas plantearon que Natasha buscaba prensa o fama con el conflicto. Pepe Ochoa señaló: “Empezaste esto con un comentario y si no fuera por eso nadie hablaría de vos”. Rey refutó esa mirada: “No podés conocerme ni opinar tanto. Cada uno habla desde lo que conoce”.

La tensión creció cuando se debatió sobre el contenido de los mensajes. Se mencionó el uso de chats efímeros, pero Rey diferenció: “El video lo recibí por WhatsApp. En mi Instagram estaba mi número disponible y así fue la comunicación”. Cuando le preguntaron si había más material, reveló: “Sí, tengo más conversaciones y pruebas. Pero están en manos de mi abogada. Lo mostrado fue suficiente”.

Natasha Rey negó buscar fama y defendió su postura ante las críticas

Consultada acerca de si buscaba un encuentro real con Icardi o si había algún propósito sentimental detrás, fue taxativa: “No tenía expectativas. Solo surgió una charla, pero nunca fue más allá”. Luego, el panel indagó sobre el enojo y los motivos detrás de la exposición. “No fue algo planeado. Sólo sentí bronca por cómo me expusieron en las redes, y reaccioné”, marcó. Y concluyó: “La decisión de hacer público el video fue mía, porque él me expuso y me enojé”.

A lo largo de la entrevista, Natasha subrayó que su malestar principal no fue sólo la situación con el futbolista, sino el impacto en su vida privada: “Me afectó en mi relación y por eso, sumado a la exposición, tomé la decisión que tomé”. A la pregunta sobre si este episodio buscaba instalarla en los medios, respondió con determinación: “Yo vivo de esto. No fue por hacerme la víctima ni generar prensa. Defiendo mi postura porque ellos me expusieron públicamente primero”.

Finalmente, ante la consulta sobre los detalles íntimos de los chats, Natasha optó por cuidar su privacidad y sentenció: “Hay cosas que no puedo contar ni mostrar, pero lo importante es que todo empezó con mensajes, reacciones y terminó con una exposición por ambos lados”.