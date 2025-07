Gimena Accardi habló de su separación con Nico Vázquez y fue contundente al referirse al trámite de divorcio

Gime Accardi habló de su divorcio con Nico Vázquez

Hace casi un mes, el mundo del espectáculo se vio golpeado con la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi luego de 18 años de relación. Tras anunciarlo en sus respectivas redes sociales con un comunicado, cada uno siguió con los suyo. Él con las funciones de Rocky, y enfrentando las versiones de infidelidad con dos de sus compañeras, y ella armó las valijas, estuvo unas semanas en Europa y ahora retomó su agenda.

Al aire de Puro Show (El Trece) dio detalles de su separación con Vázquez y la comunicación actual tras la separación, Accardi aclaró: “Nosotros nunca perdimos ni la comunicación ni nada de eso. Estamos bien y organizando cosas.” El tema en cuestión fue rápidamente especificado. “La vida, la vida, fueron dieciocho años”, aclaró, dejando en claro que siguen en contacto con la intención de organizar.

En esta nueva etapa, la actriz describió cómo se posiciona frente a la soltería y la intimidad. Respondió sin vueltas y con una cuota de humor: “No, no sé ni qué es. No sé. ¿Qué es esto? No, nada, no, no, no, no tengo ni tiempo de pensar en la soltería. Estoy abocada al trabajo y con mis amigas y, nada, distrayéndome, voy al teatro”. La búsqueda de actividades para ocupar el tiempo y el apoyo de amistades sobresalen como claves en su cotidianidad posruptura.

Sobre el interés ajeno y la posibilidad de nuevos romances, Accardi fue terminante. Al consultarle si ya había tenido alguna propuesta sentimental, contestó:“Estoy con todo cerrado. Todo, todo”. Cuando le insistieron sobre si no quería saber nada de nuevas relaciones, fue enfática: “Todo cerrado, literalmente”.

"Todo es de todos", Gime aseguró que todavía no comenzó el proceso de divorcio con Nico

El plano legal y el supuesto avance de un divorcio también fueron ejes de la charla. Ante el interrogante acerca de si el trámite ya había comenzado, Accardi respondió: “No, cero”. Y, a la pregunta sobre si ese tema fue motivo de conversación luego de la separación, reafirmó: “No, no, no, no. No hay ningún apuro. Y como nosotros los dos sabemos cómo somos, no nos vamos a poner ahora a pensar en eso porque es sumarle más data a la situación”.

El cronista insistió, señalando la eventual necesidad de hacerlo por cuestiones legales y patrimoniales: “No, por ahora no, te juro que no ¿Se puede estar sin divorciarse? Estoy tranquila”. Cuando la conversación giró hacia cómo manejarían la división de bienes, su respuesta fue sencilla y descontracturada: “Todo es de todos”.

Además de la vida íntima y el plano legal, la actriz también abordó rumores de romance de Vázquez con sus compañeras de Rocky y la actriz de Casi Ángeles dejó en claro que no hay conflicto y que mantiene una relación cordial con ambas: “No, no, son divinas. Son compañeras de laburo de Nico y amigas ambas, y las dos son espectaculares, hermosas, buena onda. Hablé con ellas para tranquilizarlas en medio del quilombo. Les dije: ‘Tranquilas, que acá sabemos nosotros la historia real’. Son lo más, son lo más”.

La pareja le puso fin a su relación luego de 18 años (Foto: Instagram)

En el terreno profesional, Accardi confirmó que la separación no generó conflictos ni desestabilizó el trabajo conjunto con Vázquez. A propósito de la gira de la obra teatral que ambos comparten, aclaró: “Nos queda todo agosto de gira. De hecho, este finde nos toca Córdoba.” Consultada si Vázquez seguía en su rol de director, contestó sin dudas: “Sí, por supuesto, claro. Sí, sí, sí, sí. Sí.” Esto disipó rumores y dejó en claro que las actividades laborales de ambos continuarán según lo previsto.

La cuestión doméstica y el reparto de espacios luego de la ruptura también formaron parte de la entrevista, con un tono distendido y sin conflictos aparentes. Cuando le preguntaron quién se quedó en la casa, Accardi bromeó: “Los gatos se quedaron”. Y, sobre la posibilidad de compartir el espacio en algún momento, lo afirmó sin problemas: “Sí, claro. Nos cruzamos todo el tiempo, obvio”.

Esta tercera aparición pública de Accardi hablando sobre la separación con Nico Vázquez reflejó un proceso que, si bien atravesado por desafíos y cambios, está marcado por el respeto mutuo y la serenidad. Con un tono desdramatizado, la actriz subrayó que ambos priorizan mantener el diálogo, la cordialidad y la gestión razonable del día a día, tanto en lo afectivo como en lo profesional y cotidiano. Las declaraciones dejan entrever una decisión conjunta de no avivar el escándalo y de optar por la tranquilidad, incluso frente a la curiosidad mediática, mostrando así otro modo de transitar el final de una etapa y el inicio de nuevas rutinas y proyectos.