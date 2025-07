La nueva vida de Laura Esquivel en Italia: “Esta etapa es única e irrepetible”

Laura Esquivel se instaló en Italia y contó cómo es hoy su vida (Video: TikTok)

Como muchos artistas argentinos que gozan de carreras sólidas y exitosas en el exterior, Laura Esquivel se mudó a Italia para buscar nuevos horizontes y seguir creciendo. En la búsqueda de seguir desarrollando su carrera musical, la recordada protagonista de Patito Feo armó las valijas y viajó al Viejo Continente.

“Mudarse a Italia significó para mí un gran cambio, no solo en lo profesional sino también en lo personal”, se sinceró a través de un video que compartió en su cuenta de TikTok desde el país europeo donde es la invitada especial del festival Teenage Dream que la tendrá recorriendo 13 ciudades hasta fines de agosto.

La artista relató que decidió instalarse temporalmente allí para afrontar una etapa distinta en su carrera musical. Hablando directo con sus seguidores, a través del video que compartió en la red social, contó que su novio, Facundo Cadeira, la acompañó las primeras semanas de esta nueva experiencia antes de tener que despedirse momentáneamente debido a compromisos personales de él. La cantante admitió que la distancia viene siendo uno de los mayores desafíos: “Hoy es mi segundo día sola acá, y obviamente es muy triste. Ambos sabemos lo difícil que es separarnos, pero solo es un detalle. Se fue y no veo la hora de volver a encontrarnos”.

Laura Esquivel, arriba del escenario en el festival Teenage dream en Italia (Instagram)

Laura Esquivel y su novio, Facundo, en Roma con el Coliseo como fondo

La artista ganó gran popularidad por Patito Feo, la serie que protagonizó

"Es una etapa única e irrepetible", aseguró Laura Esquivel sobre su mudanza a Italia

La actriz, que fue parte de la serie Sueño bendito, en donde interpretó a Claudia Villafañe en la biopic de Diego Maradona, abordó la popularidad que ha alcanzado en Italia desde su recordada participación en la serie infantil que la catapultó a la fama. Señaló que “el público italiano siempre me apoyó y para mí es un regalo poder seguir compartiendo música” en ese país. La gran aceptación del público se refleja tanto en sus presentaciones como en la repercusión en redes, donde acumula miles de seguidores.

A lo largo del video, la cantante describió los cambios que ha tenido que implementar en su día a día, como reorganizar sus rutinas y adaptarse a la vida lejos de su hogar y de su entorno habitual en Argentina. “Una de las cosas que más extraño son mis perritas y los momentos familiares. Por eso trato de mantener costumbres, como tomar mate o entrenar, que me ayudan a sentirme conectada con mi hogar”, señaló.

Laura Esquivel habló de sus proyectos musicales en Italia (Video: TikTok)

Durante su estadía, la artista ha cumplido con una apretada agenda de conciertos. Detalló que ya realizó cinco shows en distintas ciudades italianas y que aún le esperan siete fechas más, lo que implica extensos viajes y esfuerzo constante. “El viernes vamos a Napoli, y el domingo a Milano. Son jornadas largas, pero disfruto cada oportunidad que tengo para crecer en esta carrera”, explicó.

En medio de la gira, la cantante presentó su nuevo material musical. “Estrené ‘Un día a la vez’ en italiano, ‘Ogni giorno per me’, y hoy se lanza otra canción con la banda Sonohra. Estoy feliz con la respuesta, porque son temas muy personales”, afirmó. Además, celebró la buena recepción de covers y colaboraciones.

La cantante y su novio en la Fontana di Trevi

Una de las postales que la actriz compartió durante su estadía en Italia

La cantante, en plena actuación. Allí presentó su nueva música y las canciones de su carrera

La cantante también se refirió a la reacción que viene teniendo la gente ante los contenidos que comparte desde ese país. Aclaró que su intención no es “aparentar” o mostrar lujos, sino dar contexto sobre su vida fuera de Argentina: “Básicamente, para quien no me conoce, este fondo no es mi casa; y para quien me sigue en otras redes, sabe que estoy afuera. Pero la gente es así: critica, habla, como si una quisiera aparentar”.

Al reflexionar sobre su crecimiento personal, Laurita expresó la importancia de aprender a equilibrar el trabajo y el bienestar. “Siento que ya viví lo que es correr con los tiempos. No me hace bien a mi salud. Ahora estoy produciéndome de manera independiente, y es un desafío, pero elijo priorizar mi ritmo y la calidad de lo que hago”, señaló.

Por último, anticipó que continúa componiendo y preparando nuevo material. Agradeció a los seguidores que la acompañan en redes sociales y remarcó que esta etapa en Italia “es única e irrepetible”.