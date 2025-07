Militta Bora anunció que está “mucho mejor” luego de su mudanza “al lugar más santo del mundo”

Militta Bora posteó desde Medjujorge, en Bosnia

En los últimos tiempos, la cantante Militta Bora alarmó a sus seguidores con mensajes sobre su estado de salud. En mayo pasado, publicó que atravesaba “una compleja situación de salud” que, según sus palabras, era “muy grave, mortal y aparentemente irreversible’”. No dió mayores precisiones, pero sí se mostró muy angustiada.

Radicada en ese momento en los Países Bajos, después de uno de sus posteos más preocupantes, Militta le contó al periodista Santiago Riva Roy que las causas de su estado se deberían a una suerte de trabajo de brujería: “No puedo entender el daño que me hicieron, no tiene medida. Es peor que una tortura. Espero que la persona esté escuchando esto, que esté feliz, que esté contenta y que deshaga esto, porque hizo mucho daño no solo a mí como ser humano, sino a toda mi familia que desde hace más de 8 meses están rezando, mi familia y mis amigos”. De forma clara, relacionó su sufrimiento con una situación en particular que no detalló, pero que la impactó fuerte tanto a nivel físico como emocional.

El anuncio de la mudanza de Militta Bora

El diagnóstico y malestar físico de Militta Bora también tuvieron consecuencias en su carrera musical. Fue la propia cantante quien lo explicó: “Hace un año, antes de irme a Ámsterdam, ya me empecé a sentir mal. Sentía mucho, mucho cansancio, pero cerca de irme empecé a sentir cosas oscuras en la cabeza”. En uno de sus relatos, Militta detalló lo que tuvo que atravesar durante un viaje de trabajo: “Tenía un viaje por trabajo a París y estaba como disociada, descompuesta, nauseabunda, con escalofríos y sensaciones horribles que no eran como un ataque de pánico”. Estos episodios la obligaron a frenar el ritmo al que estaba acostumbrada.

Pero ahora, luego de atravesar esos momentos difíciles y hasta anunciar la venta de una costosa guitarra, Militta Bora sorprendió a sus seguidores al contar, desde su cuenta de Instagram, una decisión radical: mudarse de país. Dejó atrás los Países Bajos y eligió, según contó, instalarse en Medjugorje, una ciudad de Bosnia que se volvió centro de peregrinaciones por supuestas apariciones de la Virgen.

Su relación con Monseñor Cavalli y el sacerdote Pasqualino Di Dio, señalado como exorcista

En sus publicaciones, Militta comunicó con entusiasmo esta nueva etapa: “Gente hermosa, me mudé a Medjugorje”. La decisión no fue solo un cambio geográfico, sino un movimiento cargado de sentido espiritual. Así lo dejó bien claro al compartir una foto de la Virgen y escribir: “Les cuento que estoy mucho mejor y que me vine a vivir a Medjugorje, el lugar más santo del mundo”. Para la cantante, este cambio representó una búsqueda de paz y contención en medio de su enfermedad, aferrándose a la fe y el simbolismo de este sitio tan particular que la Iglesia Católica recién avaló en forma oficial en el año 2018 por decisión del Papa Francisco.

Militta sumó otra imagen con el cuadro de Nuestra Señora de Medjugorje, mostrándose agradecida. En italiano la llamó “Madonna” y la describió como “Reina de la Paz”. La cantante, además contó, sobre un fondo rosa, que “desde hace unos años, el Papa Francisco designó a toda la pastoral de Medjugorje que pertenece al Vaticano”, y relató su experiencia personal: “Tuve la oportunidad de recibir las bendiciones del obispo enviado del Vaticano por Francisco. Un hombre santo, monsignor Cavalli. Una gracia de Dios”.

La Iglesia de Medjujorge y la explicación que dio Militta Bora sobre la intervención del Papa Francisco que en 2018 oficilizó las peregrinaciones a esa ciudad

En otra publicación, aclaró la historia de Medjugorje con una frase simple y exagerada: “Es un pueblo en Bosnia donde la Virgen Reina de la Paz se aparece desde 1981 todos los días”. A lo largo de estas publicaciones, el mensaje de gratitud y espiritualidad se mantuvo constante.

Una de las imágenes que compartió fue la de una casa que llamó la atención por lo imponente: paredes de piedra, dos plantas, piscina, solarium y una glorieta con vista al valle. Orgullosa, escribió: “Esta es la casa más linda de Medjugorje donde vivo en esta liberación en el nombre de Jesús”. Además, en otra historia reforzó su agradecimiento y alegría: “Gracias Dios por esta casa hermosa que encontramos”.

La casa donde vive Militta Bora en Medjujorge

El entorno espiritual en el que Militta se mueve es muy marcado. Publicó una selfie en la que aparece acompañada por el padre Aldo Cavalli, “nuncio en los Países Bajos”, junto a un grupo de hombres. Entre esas personas está su pareja, un neerlandés a quien conoció en 2023 en la Patagonia. Su rostro aparece cubierto por un corazón rosa, sumando un toque personal a la imagen.

En otra captura, Militta expresó: “Gloria a Dio (SIC)” y sumó la importancia de contar con la visita y bendición de Don Pasqualino Di Dio, definido como “el embajador de la divina misericordia en el mundo designado por el Papa Francisco”. Este sacerdote tiene fama de exorcista en el mundo católico, aunque la cantante nunca dejó espacio para especular que su mejoría tuvo que ver con algún tipo de práctica de ese estilo. En otra toma, la cantante aparece junto a Monseñor Aldo Cavalli, a quien le dedicó un afectuoso “Lo amo mucho” acompañado de un corazón rosa.

Su recorrido por la espiritualidad continúa en cada detalle de sus publicaciones: compartió imágenes de la iglesia de Saint James de Medjugorje durante una misa al aire libre, cuadros religiosos como el de la Divina Misericordia, e incluso cerró sus posteos con palabras hacia sus seguidores: “Muchas gracias a cada uno de los que me siguen que me han mandado durante todos los días bendiciones, rosarios, mensajes de apoyo, que me han puesto en sus oraciones. Hoy les voy a dedicar la misa a cada una de las personas que rezaron por mí y que me ayudaron de una manera u otra en este momento. Amén”.

El insólito posteo, en medio de sus publicaciones espirituales, donde anuncia que compró dos alpacas

El agradecimiento de Militta Bora a sus seguidores

Entre la catarata de actualizaciones en Instagram, Militta Bora también dejó espacio para mostrar el costado más inesperado y simpático de su nueva vida. En dos de sus historias, subió fotos de dos animalitos andinos y lo contó de forma espontánea: “Por último, contarles que nos compramos dos alpacas”, acompañando la frase con varios emojis de corazones. Este detalle, inusual para la vida cotidiana en Bosnia, sorprendió a sus seguidores y sumó un toque divertido al relato de su día a día.

Con estos gestos, la cantante explicó que su Fe y la clase de referentes religiosos que hoy la rodean son un madero en medio del océano de incertidumbre en el que vivía.