La mamá de Daniel Gómez Rinaldi habló de la salud de su hijo y contó cómo se enteró del robo que sufrió

En una mezcla de preocupación y desconcierto, Nélida, la mamá de Daniel Gómez Rinaldi contó cómo se encuentra la salud de su hijo a tan solo horas de ser víctima de un violento robo. Luego de que el periodista hubiera sido apuñalado en el barrio porteño de Recoleta, la mujer también relató la manera en la que se enteró del suceso.

“Fue un gran susto, mucha preocupación por el hecho de que no lo veía, no sabía qué le habían hecho. Ya sabemos que cuando ellos atacan no les importa nada. Y sabía también de la reacción de Daniel, yo ya me imaginaba”, comenzó diciendo el ser querido del periodista en diálogo con C5N.

Luego, la mujer contó cómo es su diálogo con Rinaldi todas las mañanas y qué fue lo que le llamó la atención durante este viernes: “Yo lo llamo casi todas las mañanas, tres y media, cuatro menos veinte, porque se va temprano a Rivadavia. “Mami me estoy bañando, mami estoy saliendo”, siempre me dice. Hoy me dijo: “Me estoy preparando”. Me acomodé y dije voy a dormir hasta que me llame de vuelta. Y en una de esas siento el teléfono, me dio una intranquilidad, tomé el celular y ahí él me puso “me asaltaron”.

La mamá de Daniel Gómez Rinaldi contó la angustia que sintió luego de enterarse del robo que había sufrido su hijo

Al leer ese mensaje, Nélida entró en desesperación. Aún así, su angustia creció aún más cuando su hijo le comentó que había tenido que intervenir la policía y que había recibido dos puntazos en la pierna. “Ahí fue donde más me preocupé porque dije: “A lo mejor me esta mintiendo para que no me inquiete tanto”. Lógico. Y cuando él habló en vivo dijo que estaba bien , también cómo había sido todo, que lo había corrido al ladrón”.

Fue entonces cuando el comunicador le consultó qué siente cuando Daniel sufre algún problema: “Yo cada vez que Daniel, o uno de mis hijos, tiene un problema grave entro como en el espacio. Cuando él estuvo grave por el problema del neumotórax yo estaba con el médico y me dice: “No sé cómo respira Daniel”. Y yo no podía reaccionar, me quedo como en el aire, esperando. Es un shock que me da. Enseguida pienso en Dios que lo va a proteger, lo conozco como es de nervioso. Él es tranquilo pero reacciona rápido”.

En ese contexto, Nélida también crítico la reacción de Daniel luego del asalto: “Le digo a mi hija: “Cómo va a correrlo, no sabe si esta armado, si tenía un cuchillo”. Y con esa mochila que le pesa un montón. Me quedé un poquito más tranquila cuando me dijo que la policía se había ocupado, que había ido la ambulancia, pero yo quería verlo”.

Más allá del relato de los hechos, la madre de Daniel subrayó la incertidumbre y el desconcierto que caracterizan a este tipo de situaciones. Admitió que su primera reacción fue un sentimiento de incredulidad, seguido por una rápida necesidad de buscar información precisa: hablar directamente con Daniel, comprobar su salud y entender exactamente lo que había sucedido. Así, la vivencia de Nélida se convirtió en el fiel reflejo de las emociones contradictorias que suelen atravesar quienes deben enfrentarse a noticias de este tipo en el seno familiar.

El periodista de El Nueve y Radio Rivadavia sufrió un violento hecho de inseguridad cuando esperaba el colectivo para ir a la emisora. Antes de subirse al 39, sintió que le arrebatan el celular. “Fue un segundo de estar desprevenido y me lo arrancó”, contó una y otra vez. Lo que siguió, fueron unos segundos que parecieron eternos: persiguió al ladrón, lo descubrió en un contenedor, se trenzó en un forcejeo y fue apuñalado dos veces. Y lo que pudo haber sido una tragedia, terminó con final feliz: pudo recuperar el móvil y solo sufrió heridas leves.

“¿Fuiste consciente de que pusiste en peligro tu vida?“, le preguntaron en un móvil de Intrusos, cerca del lugar de los hechos. Y el periodista mostró su arrepentimiento. ”Sí, soy consciente de que no hice lo correcto, creo que hay que dejarlos ir. Pero me da tanta bronca... tenemos todo en el celular, la agenda, el médico, la información. Yo quería eso, que me lo devuelva. Jamás pensé que iba a salir del contáiner con el cuchillo“, relató.