La confesión de Luck Ra en La Voz Argentina: “Me moría por apretar el botón, pero me achiqué”

“Era una guerra muy difícil de ganar, ¿no? Pero también estoy un poco arrepentido de no haber peleado ni un poco”, admitió Luck Ra al finalizar la audición de Tiziana Minotti en La Voz Argentina 2025. La confesión, inesperada y cargada de honestidad, marcó uno de los momentos más comentados de la noche en el programa emitido por Telefe.

En ese instante, el artista cordobés reconoció ante el jurado y el público su indecisión y el impacto emocional que le provocó la actuación de la joven participante. La jornada televisiva comenzó con la presentación de Tiziana Minotti, una cantante de 18 años que eligió interpretar “Don’t Know Why” de Norah Jones.

Su versión, cargada de sentimiento, logró conmover a los Miranda!, que giraron sus sillas y celebraron con entusiasmo la incorporación de la joven a su equipo. La conexión entre los coaches y la participante fue inmediata, generando un ambiente de alegría y complicidad en el estudio.

Mientras Tiziana desplegaba su talento, las cámaras enfocaron a Luck Ra, quien se mostró visiblemente indeciso ante la posibilidad de presionar el botón y competir por la artista. Finalmente, en su devolución, el cantante se sinceró: “Yo realmente me moría por apretar este botón, no te voy a mentir... pero me achiqué, y realmente no tenía ganas de que me apunten con una pistola ni nada de eso. Realmente tenés una voz increíble, me encantó y sinceramente me llevaste a otro lado”.

La frase generó empatía entre los presentes y fue celebrada por la audiencia, que valoró la transparencia del artista al admitir su arrepentimiento. Tras la elección de Tiziana por el equipo de Ale Sergi y Juliana Gattas, Luck Ra volvió a reflexionar en voz alta, dejando en evidencia el efecto que la actuación tuvo en él. Su sinceridad se convirtió en uno de los puntos destacados de la emisión, sumando un matiz emotivo a la competencia.

La noche también estuvo marcada por un momento insólito protagonizado por Nico Occhiato. Durante la audición de Maite Lafarga, una joven de Martínez, el conductor visitó la casa de la participante y compartió con su familia antes de la presentación. En el recorrido, al llegar al cuarto que Maite comparte con su hermana gemela, Occhiato notó un disco sobre la mesa de luz. Al observar la portada, exclamó: “Mirá... ¿a quién tiene ahí? ¿Lady Gaga?”, provocando la inmediata corrección de Maite, quien respondió entre risas: “No, Billie Eilish”. El error del conductor no tardó en viralizarse en redes sociales, donde usuarios replicaron la confusión entre dos figuras del pop internacional.

“Estar dentro del mundo artístico, crear y cantar”, respondió Lafarga sin vacilar cuando le preguntaron por su mayor anhelo. La joven, acompañada por sus tres hermanas, subió al escenario para interpretar “Como eran las cosas” de Babasónicos en una audición. Ninguna de las sillas se giró durante su actuación. En la devolución, Lali le expresó que había elegido una de sus “canciones favoritas de la vida” y sugirió que los nervios pudieron haberle jugado en contra. Pastorutti quiso saber cuál era su sueño, lo que llevó a Lafarga a compartir su deseo de formar parte del mundo artístico y dedicarse a la creación y el canto.

La emisión de La Voz Argentina 2025 dejó así dos momentos memorables: la confesión de Luck Ra sobre su indecisión y el blooper de Nico Occhiato, ambos reflejo de la espontaneidad y el impacto que el programa genera en sus protagonistas y en el público.