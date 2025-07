Ximena Padilla, la venezolana que brilló en La Voz: la pérdida que la marcó, el arte como refugio y el sueño de Broadway

Ximena Padilla en La Voz Argentina (Telefe)

“Siempre sentí que la música y el arte me completan”, expresó Ximena Padilla, actriz y cantante venezolana, al recordar el motor que la impulsa en cada paso de su carrera. Desde los siete años, el canto ha sido una constante en su vida y, a pesar de los desafíos de emigrar, nunca abandonó su sueño.

Su reciente participación exitosa en La Voz Argentina marcó un nuevo capítulo en su recorrido escénico. Hizo "Cuán lejos voy", del soundtrack de Moana, con la aprobación unánime del jurado y un momento que no se olvidará más. En esta charla con Teleshow, repasa ese camino que supo de alegrías y sinsabores y que hoy encuentra el mayor desafío de su vida.

—¿Cómo descubriste tu amor por la música y el arte?

—Siempre me apasionó, y desde pequeña toda mi familia me acompañó. Empecé canto a los siete años hasta hoy día, y no pienso parar nunca. Siempre es importante perfeccionarse y avanzar.

—¿Cómo influyó tu familia en tu camino artístico?

—Mis padres siempre me impulsaron a creer que podía lograr lo que quisiera, siempre me estimularon. Por eso también estoy en Argentina, porque aquí hay otras posibilidades de poder estudiar y desarrollarse. Tuve que irme de mi país porque no había futuro artístico para lo que me quería dedicar y la situación actual en el país no favorece a prosperar”.

—¿Cómo fue tu infancia en Caracas?

—Crecí con mi papá, mi hermano y mi madre de crianza, ya que mi mamá biológica murió cuando yo tenía un año. Hoy tengo unos tíos que viven aquí en Argentina, pero no vivo con ellos, sino que estoy con otras personas que estudian en diferentes universidades.

—¿Qué desafíos encontraste al instalarte en Argentina?

—Me costó acostumbrarme al clima. Hace mucho frío, hay otros días de mucho calor, tuve que aprender a viajar en transporte público. Allá estaba acostumbrada a que mi padre me llevaba a todos los lados (risas).

— ¿Volverías a Venezuela en algún momento?

—Ahora estoy muy enfocada en estar aquí, aprovechar mi participación en La Voz. Pero claro que volvería de visita a Venezuela, para ver a mi familia y a mis amigos

Ximena Padilla destaca la importancia del arte y la música en su vida desde la infancia (Telefe)

Formación actoral y experiencias escénicas

Padilla destacó que su formación teatral en la UADE le permitió expandir su horizonte creativo y perfeccionar su talento en la actuación. Como parte de ese crecimiento, la joven actriz incursionó en audiciones para algunos cortos universitarios y finalmente obtuvo un papel en The Greatest Showman, una obra que presentó en diciembre del año pasado.

Además, remarcó que disfruta estudiar y ensayar canciones, escenas y coreografías de musicales, en especial las producciones de Broadway.

El Jurado de La Voz: Ale Sergi, Juliana Gattas, Lali, La Sole y Luck Ra con el conductor Nico Occhiato

Gracias a esta dedicación, la cantante ya sueña con interpretar personajes tanto en obras argentinas, como Mamá está más chiquita y Lo quiero ya, como en musicales internacionales del calibre de “Hamilton” e “In the Heights”. “Me quiero dedicar a la par a la actuación, el teatro musical, Broadway y el cine; son parte de esta pasión por el arte que me completa”, aseguró a Teleshow.

—¿Quiénes son tus grandes referentes en la actuación?

—Guillermo Francella es uno de mis actores favoritos.

—¿Qué artistas marcaron tu gusto musical?

—Soy fanática de Charly García por mi padre, él me lo enseñó de pequeña y me encanta su música y sus letras. Otro argentino que me gusta mucho es Milo J.

Su participación en La Voz representó un reto y una oportunidad para mostrarse tal como es. “Elegí esa canción porque me representa, era un desafío”, afirmó. Además, confesó que la emoción de sus padres, que se encuentran en Venezuela, fue fundamental en todo el proceso, ya que siempre la impulsaron a seguir adelante con sus sueños. Tuve una comunicación con ellos y estaban emocionados hasta las lágrimas.

Ximena también contó que disfruta tejer a crochet, escribir, componer y producir sus propias canciones, lo que suma a su proyección como artista integral. La joven dejó en claro que sus proyectos artísticos se construyen desde la perseverancia, el amor al arte y el apoyo familiar y de los amigos.

Cómo fue su gran noche en La Voz Argentina

“Nos sentimos bastante conectados con el universo que a vos te gusta, así que ¿quién te dice? Si nos elegís podríamos hacer un buen equipo", propuso Ale Sergi durante la audición de Ximena Padilla en La Voz Argentina 2025. La joven venezolana, que había mostrado una inclinación inicial por Soledad, finalmente eligió al dúo Miranda! como sus coaches, convencida por la afinidad artística y la propuesta de colaboración.

Un rato antes, las cuatro sillas se habían dado vuelta en señal de aprobación luego de su versión de "Cuán lejos voy", tema de la banda sonora de Moana. “Estaba temblando”, confesó la joven al finalizar, mientras los jurados la observaban con atención.

Lali Espósito fue la primera en destacar la dificultad de la canción elegida y el desempeño de la participante: “En esas situaciones se te puede cerrar la vida y que no te salgan esas notas que clavaste ahí. Yo me di cuenta al final con ese último momento porque realmente muy impresionante lo que hiciste”.

A continuación, Ale Sergi elogió la técnica y la expresividad de Padilla: “Las herramientas las tenés, cantaste impecable y aparte transmitiste mucho. La canción es super difícil y cada parte la afrontaste con absoluta convicción y personalidad. En las comedias musicales siempre hay mucho juego vocal, que con Juli nos gusta hacerlo, y nos encantaría poder trabajar con vos y actuar un poquito”.

Sus palabras parecieron convencer a Ximena que finalmente se unió al equipo de Miranda! Así, cerró la audición en la que la joven demostró su preparación y su proyección hacia el teatro musical internacional. Ahora, empieza un nuevo capítulo en su vida, que el tiempo dirá cómo continúa.

