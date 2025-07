Sol Pérez celebró su primer cumpleaños como mamá: el festejo íntimo en familia y el saludo de su marido

La reflexión de Sol Pérez por su cumpleaños

Sol Pérez no dejó pasar inadvertido su cumpleaños número treinta y dos. Con la sensibilidad a flor de piel, la periodista y conductora decidió abrir su álbum más íntimo en redes sociales, compartiendo imágenes y recuerdos que marcaron su último año.

La cifra, más que un número, marca un ciclo que la periodista y conductora eligió celebrar con una mirada hacia adentro. Pérez publicó su mensaje sin rodeos: “¡Feliz cumpleaños para mí! Hoy cumplo 32. Un cumpleaños distinto, muy distinto…”. Esta vez, la celebración no es solamente sumar un año más. Ella lo resume en una sentencia que acaricia las alegrías más íntimas: “Soy la mamá del nene más hermoso y bueno de este mundo”.

El cumpleaños de Sol Pérez con su marido y su hijo

En un recorrido sentido, Sol seleccionó, una a una, las imágenes que resumen sus últimos meses. Allí aparece su reciente entrevista a Lali Espósito, sentadas bajo el cartel de La Voz Argentina, compartiendo un diálogo fresco, cómplice. “Le hice una nota a la mismísima Lali para el debut en el noticiero de Telefe”, destacó con mezcla de admiración y orgullo profesional. Las luces del estudio, el nerviosismo del estreno, la emoción siempre contenida: todo eso queda en la postal.

De la televisión a lo personal. La cronista rememoró también su debut en el noticiero de Telefe, salto fundamental en su carrera. Las imágenes, elegidas como postales de este nuevo ciclo, la muestran segura ante las cámaras, abrazando el desafío. Hay nervios. Hay orgullo. Hay un deseo silencioso de superarse.

La tierna foto de Marco que eligió Sol Pérez para celebrar su cumpleaños número 32

Quizás el fragmento más emotivo de la galería sea el tierno video cantándole a su hijo Marco. Un momento cotidiano, simple. Voz suave, arrullo de madre a hijo. “No me quiero olvidar de decir que tengo el mejor marido del mundo”, confesó, agregando esos emojis que para el mensaje no son solo decoración, sino un amplificador de alegría y agradecimiento. El círculo íntimo se cierra con un reconocimiento colectivo: “Gracias a ustedes por estar del otro lado, siempre”. Familia, audiencia, amigos; todos sumando en este viaje de transformación y gratitud.

La respuesta de Guido Mazzoni, su marido y padre de su hijo, no tardó en llegar. “Feliz cumple amor, te amamos”, fue todo lo que escribió el empresario en los comentarios. Pero esto no fue todo, sino que también le dedicó un posteo en su feed.

En la foto que eligió se puede ver al matrimonio junto al pequeño Marco: “Feliz cumpleaños Sol Pérez. Siempre juntos, te amo” y la respuesta de la abogada no tardó: “Te amo mucho, mucho”.

El posteo del marido de Sol Pérez

La pareja se encuentra en uno de los momentos más felices luego de la llegada de su primer hijo. Por este motivo, la también abogada estuvo alejada de los medios, con la intención de concentrarse en vincular con el pequeño. Pasados los tres meses, lo presentaron en vivo en el programa de Vero Lozano donde Sol se desempeñó como panelista. Allí había anunciado el embarazo, el sexo del bebé y el nacimiento, por lo que cerraban un emotivo ciclo.

“Yo estoy enamorada. Es un gordo pipón y no puede más de lo bueno. Yo siempre le digo a Guido que no sé a quién salió porque nosotros somos un desastre”, comentó, antes de tararearle una canción que a Marco lo tranquiliza.

“Yo siempre quise ser mamá. Era como un sueño. A Marco lo recontra deseaba. Entonces para mí es rarísimo, pero para mí el mundo es como que perdió todo interés. Mi interés está puesto en él. Capaz que después cambia”, aseguró la influencer, quien había manifestado sus ganas de seguir teniendo más hijos. “Al principio recontra decía que quería tener otro. Ahora es un montón y yo estoy muy enamorada de él”, describió, sonriente con su bebé dormido en sus brazos.