Las señales de la madre de Cami Homs contra Rodrigo de Paul durante el cumpleaños de su nieto

La mamá de Cami Homs dejó en claro su aversión contra el futbolista

Entre señales de reconciliación entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel alimentadas por imágenes, interacciones virtuales y rumores, Cami Homs eligió el perfil familiar para atravesar un nuevo momento especial junto a sus hijos. Este lunes, el menor de ellos, Bautista, celebró sus cuatro años rodeado del afecto de su entorno materno. Sin embargo, una serie de movimientos virtuales dejó al descubierto el descontento que persiste del lado de la familia de la modelo hacia el futbolista.

El gesto que expuso ese malestar provino de Liliana Fontán, madre de Homs, quien fue señalada por la cuenta oficial del programa Sálvese Quien Pueda (América TV) por haber puesto “me gusta” a dos comentarios críticos hacia de Paul. Las publicaciones estaban en el posteo que ella misma realizó en Instagram para homenajear a su nieto, en el que se mostraba junto al niño y le dedicaba un mensaje afectuoso: “Muy feliz cumpleaños para este polaquito hermoso que comparte nuestras vidas y nos hace tan felices. Que siempre tengas esa sonrisa que nos da felicidad a todos nosotros. Te amamos, bebé Bauti. Y para vos, hijita, @camihoms, me da orgullo cómo lo estás criando. ¡Seguí así, que lo hacés muy bien! ¡Los amo!”.

Entre los mensajes que recibió esa publicación, Fontán indicó su aprobación a dos comentarios con una clara carga crítica hacia el padre del niño. “Qué genia la abuela. Lo disfruta más que el padre. Tenés una hija hermosa y re madraza”, fue uno de los mensajes que recibió el “me gusta” de la abuela. Otro comentario en la misma línea expresó: “Feliz cumple para el polaquito. Cami sí que ganó, la vida le superó todo lo vivido… No se merece tanta indiferencia, con dos hijos hermosos y familia ensamblada con mucho amor”. Ambos fueron destacados por SQP en sus redes sociales.

El emotivo posteo de la mamá de Cami Homs por el cumpleaños de Bautista (Instagram)

El accionar de Fontán no pasó desapercibido entre los seguidores del programa que conduce Yanina Latorre y avivó nuevamente la tensión pública en torno a la ex pareja. Cabe señalar que no es la primera vez que la madre de Homs deja ver su postura crítica hacia el entorno de de Paul.

En marzo pasado, Fontán había sido abordada por un notero de A la Tarde (América) mientras caminaba por la calle. En ese entonces, ya había rumores sobre una posible reconciliación entre su exyerno y la cantante. Consultada sobre el estado anímico de su hija, fue clara: “Todo muy bien, pero no voy a dar notas. Mi hija me dijo que si me llegaban a ver no hablara. Está todo tranquilo”.

A pesar de su intento por mantenerse al margen, el periodista insistió: “¿Por qué estás censurada?”. Ella respondió: “Fijate que ella tampoco da notas, no le gusta que nadie salga a hablar. Cuando pasó todo lo que pasó en su vida, tampoco salió a dar notas y me pidió que no diga nada. Espero que lo sepan entender, no quiero tener problemas con mi hija. Ella está feliz”.

Los "me gusta" de Liliana Fontán en su posteo (Instagram)

La tensión se incrementó cuando el cronista le preguntó: “¿Y esto de la posible vuelta de de Paul y Tini te sorprende?”. Sin ganas de continuar con la entrevista, Fontán cerró con una frase lapidaria: “Ya nada me sorprende a mí”.

En contraste con los rumores de reconciliación del padre de sus nietos, Liliana optó por destacar la labor maternal de su hija en un día clave. Con gestos y silencios, volvió a dejar en claro de qué lado está.