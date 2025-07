La respuesta que dió Ángel de Brito cuando le preguntaron si tendría o adoptaría un hijo

Ángel de Brito abrió la puerta de su intimidad y habló sobre sus planes a futuro

Lejos de los escándalos del mundo del espectáculo, o de las internas entre las angelitas en LAM (América), este martes, Ángel de Brito sorprendió a sus casi cuatro millones de seguidores en Instagram al abrir la cajita de preguntas. En ese ida y vuelta, el periodista opinó sobre diversos famosos, habló de los invitados a su programa y abrió la puerta de su intimidad. Fue en ese intercambio virtual que el comunicador fue consultado sobre sus proyectos familiares.

“Ángel, ¿tendrías un hijo? ¿Adoptarías?”, fue la pregunta que un seguidor le dejó a De Brito en su perfil. Con un fondo mezclado entre colores negros y grises, el conductor respondió de forma tajante y sin muchos detalles: “No”. La postura del periodista, quien se encuentra en pareja hace años, mostró cómo es su proyecto de vida.

Esta no es la primera vez que Ángel se refiere al tema. Tiempo atrás, al ser entrevistado por Carmen Barbieri en Mañanísima, el conductor volvió a abrir, brevemente, la puerta a su intimidad. “Siguiendo con tu vida, estás en pareja por supuesto, con una persona que adoro. Compartimos unos días en Miami, fuimos a cenar, a hacer cosas, y la pasé bárbaro. ¿Tenés una buena relación?¿Discuten?”.

La respuesta de Ángel de Brito cuando le preguntaron si tendría un hijo (Instagram)

Con tono tranquilo, De Brito afirmó: “Sí, discutimos todo el tiempo, obvio. Yo como me muestro en la tele soy mas o menos en la vida. Cuando hay que discutir discuto, no grito ni tiro cosas, no está en mi personalidad, soy re tranquilo. Tengo mamá, papá, hermanas, por suerte. Soy familiero”.

En ese marco, la actriz también le consultó por sus planes a futuro: “¿Te gustaría tener un hijo?”. Sin embargo, lejos de reflexionarlo, el invitado contestó rápidamente: “No”. Con la intención de saber más del tema, Barbieri ahondó: “¿Y tu pareja? ¿Por qué no?”. Fue entonces cuando Ángel se tomó el tiempo para explicar las bases de su decisión: “No, lo tengo clarísimo, me gusta mi vida así como es, con independencia, nunca me surgió. Si surge bueno, surgirá, pero por ahora no pasó. Hay gente que no tienen feeling con nada, con los viejos, con los perros. Es otra vida y quizás no es el proyecto de uno”.

Tiempo atrás, Ángel De Brito había contado por qué no tendría un hijo

Semanas atrás, el conductor celebró sus 49 años de vida y decidió festejarlo abriendo una puerta a su infancia en sus redes sociales. En un carrete compuesto en su totalidad por fotos vintage, escribió: “¡Feliz cumple para mí! ¡Que me lo festejo todos los días! ¡Con mi amor, con mi familia, con mis amigos y con mi trabajo que amo! ¡Gracias por todo el amor que me mandan cada día!”. La selección de fotos invitaba a un recorrido por distintos momentos que marcaron su vida, reflejando la intimidad del hogar y la importancia de los vínculos en su historia personal.

La primera imagen mostraba a Ángel en plena celebración de su cumpleaños. De niño, inclinado sobre una torta decorada como un tren y rodeado de familiares y amigos, soplaba las velitas mientras lo miraban atentos. En la mesa se veían botellas de gaseosa, vasos y la presencia cercana de los seres queridos, reforzando el clima de alegría en una típica reunión familiar.

En otra de las fotografías, el escenario cambiaba hacia el exterior. Allí se lo veía sentado sobre el capó de un Renault color rojo, vistiendo una remera clara y pantalón corto. La casa de fondo, con techo de tejas y un entorno arbolado, aportaba una atmósfera tranquila, propia de una tarde en familia. La expresión relajada de conductor de LAM ante la cámara encerraba la despreocupación de la infancia y la complicidad del entorno.

Entre los recuerdos, aparecía también una tarde al aire libre: un jardín amplio, juegos y la presencia de adultos sentados bajo la sombra de los árboles. Ángel, pequeño y curioso, colocaba sus manos en primer plano junto a un camión y una pelota, mientras el resto de la familia disfrutaba de la jornada en un clima distendido.