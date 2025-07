Marcelo Polino defendió a la China Suárez: “Es una de las mujeres más castigadas del país”

Marcelo Polino defendió a la China Suárez en la mesa de Mirtha Legrand

“El ego de los adultos es el mal de los niños. Inclusive hasta las abogadas están firmando el papel y te lo mandan por WhatsApp al minuto. Se ha llegado a mediatizar tanto”, afirmó Marcelo Polino durante su participación en La Noche de Mirtha. En ese contexto, el periodista abordó el impacto de los conflictos mediáticos entre China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi, señalando la exposición de los hijos de los involucrados y la manera en que estos escándalos afectan a las familias.

Durante la mesa de Mirtha Legrand, Polino defendió a China Suárez y criticó con dureza a Wanda Nara. El periodista sostuvo que “La China Suárez es una de las mujeres más castigadas del país. Castigada por las mujeres”, y consideró injusto el trato que recibe la actriz, especialmente por parte del público femenino. Según su análisis, la exintegrante de Casi Ángeles ha sido estigmatizada como “roba marido” y “mala mujer”, pero Polino remarcó: “Nadie roba a nadie si hay un acuerdo entre dos personas que se eligen”.

Marcelo Polino critica la exposición mediática de los hijos en los escándalos entre China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi

El periodista profundizó en las consecuencias de la exposición mediática, refiriéndose a los hijos de todos los protagonistas del llamado Chinagate, Wandagate y Vicuñagate. Polino advirtió: “Se olvidan de los niños. Los niños de hoy lo van a pagar con terapia en el mañana. Son niños muy expuestos que pasan a ser un botín de guerra”. De este modo, puso el foco en el daño emocional que pueden sufrir los menores por la sobreexposición y los conflictos de sus padres.

El periodista relató un episodio en el que la conductora habría dificultado el contacto entre el exfutbolista y sus hijas, y expresó: “Esas 12 horas que no le entregaba a los niñas parecía una toma de rehenes”.

Polino defiende a China Suárez y cuestiona el trato que recibe por parte del público femenino

La China se defiende en redes

“¿Sos personal trainer? Es verdad, soy flácida, pero estoy buena igual”. Con esta respuesta, China Suárez enfrentó de manera directa las críticas sobre su físico que inundaron su última publicación en redes sociales desde Turquía.

La actriz, que actualmente acompaña a Mauro Icardi durante la pretemporada del Galatasaray, volvió a protagonizar un intercambio encendido con sus seguidores, reafirmando su postura de no dejarse avasallar: “No me van a pisar más”.

La China Suárez disfruta el verano turco

En medio del verano turco, Suárez compartió dos imágenes en su cuenta de Instagram, posando al borde de la piscina con un bikini de animal print. El pie de foto incluyó únicamente dos emojis: un corazón rojo y una llama. La publicación rápidamente acumuló miles de “me gusta” y comentarios, divididos entre muestras de apoyo y mensajes críticos relacionados con los recientes escándalos que la rodean. Antes de que la actriz respondiera a los cuestionamientos, Icardi comentó con un escueto “Mi amor”, mientras que Ivana Icardi, cuñada de Suárez y exparticipante de Gran Hermano, sumó: “Hermosa, buena y talentosa”. La actriz replicó con un simple “Hermosa”.

El periodista advierte sobre el impacto emocional en los niños involucrados en el Chinagate, Wandagate y Vicuñagate

La interacción con los seguidores se intensificó cuando uno de ellos señaló la expresión seria de Suárez en las fotos: “Tu cara no refleja felicidad”. La actriz admitió: “Es verdad. En las fotos pongo cara de or...”. Otra usuaria la criticó con la frase: “Ella jura que devoró”, a lo que Suárez retrucó: “Igual que vos con tu foto de perfil”.

El motivo de su viaje a Turquía también fue objeto de especulación. Ante la consulta sobre una supuesta reunión de trabajo, Suárez respondió en dos ocasiones: “Seguí esperando, no estás invitada Sabri” y “Ya la tuve, no te imaginás lo bien que me fue”.

La China Suárez respondió a las críticas en su Instagram

En los comentarios donde se mencionaba a Wanda Nara, la actriz optó por no responder, aunque sí intervino cuando una joven escribió: “Se siente en ponderada (sic) por estar en casa de la otra”. Suárez corrigió el error ortográfico: “¿Qué es en ponderada?”. Los rumores de embarazo, alimentados desde que confirmó su relación con el delantero del Galatasaray, también aparecieron en los comentarios.