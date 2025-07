Flavio Mendoza habló luego de ser hospitalizado tras sufrir un accidente en su espectáculo: “Estoy muy dolorido”

Flavio Mendoza habló luego de su accidente (Video: Instagram)

El viernes por la noche, Flavio Mendoza perdió el equilibrio mientras hacía su espectáculo de circo en el barrio de Puerto Madero. Tras caer de una gran altura fue trasladado a una clínica, donde estuvo hasta la tarde del sábado. Y en sus redes sociales, habló de su estado de salud para llevar tranquilidad a sus seguidores.

“¡Hola a todos! ¿Cómo están? Acá reportándome. Sé que todo el mundo se ha preocupado por el accidente que tuve anoche. Me acaban recién de dejar salir de la clínica, y le quiero agradecer muchísimo a todos los médicos que me atendieron super rápido”, comentó en una historia en su cuenta de Instagram.

“Estoy muy dolorido, con muchas inyecciones, pero no fue algo tan grave, gracias a Dios”, afirmó el coreógrafo. “Quiero también decir que las funciones siguen igual, que yo voy a estar y algunas cositas no voy a poder hacer porque estoy bastante duro, pero voy a estar, voy a hacerlo”, explicó.

“La verdad que no puedo faltar a este exitazo y no soy un inconsciente. Si no lo pudiera hacer, no me arriesgaría”, aclaró Mendoza. “Quiero agradecer muchísimo. Estamos este haciendo un exitazo y la gente a mí me mueve y me hace sentir bien. Así que los espero a todos hoy en el circo”, cerró.

A poco tiempo de comenzar su show, Flavio Mendoza se cayó y golpeó la cabeza (Video: LAM – América)

La noticia de este accidente fue dada a conocer en vivo en LAM (América TV), cuando Ángel de Brito interrumpió el programa para dar detalles de lo sucedido. El conductor se comunicó con Florencia Cabrera, exparticipante de Gran Hermano, quien presenció el momento. “Vine a verlo a Flavio, ocurrió este accidente y nos sacaron a todos del circo. Recién arrancaba el espectáculo, y de repente Flavio se cayó. Estaba colgado, se golpeó con una luz y quedó tendido en el piso. Fue muy feo, todo el mundo empezó a correr”, relató la modelo desde el lugar.

Según pudo saber Teleshow a través del entorno cercano a Mendoza, el artista fue trasladado a la Clínica Zabala, ubicada en el barrio porteño de Belgrano. Allí fue atendido por los golpes que sufrió en la nuca y en la espalda tras chocar contra una luz durante su rutina acrobática. Desde su equipo aclararon que no hubo fallas técnicas en los sistemas de seguridad del circo, sino que Mendoza perdió estabilidad al impactar con dicho dispositivo lumínico, lo que lo desestabilizó en pleno vuelo. La caída fue contenida por una red de seguridad, aunque el golpe ameritó su derivación inmediata a un centro médico para realizar estudios y controlar su estado de salud.

Desde el lugar de los hechos, Cabrera aportó más detalles sobre el dramático momento que se vivió dentro del circo. “Al parecer se golpeó la cabeza con una luz y quedó tendido en el piso. No sabés qué fea la sensación porque corrió todo el mundo, pero quedó ahí tendido”, expresó conmovida. Y agregó: “Hay bomberos, ambulancias, médicos. Ahora nos sacaron para que lo atiendan porque estaba muy alto y tenía la soga floja, por lo que se cayó para atrás y golpeó la cabeza”, describió sobre el caos que se generó tras el accidente que presenció junto a otras personas que integraban el público.

Cabe recordar que la producción de Abre tus alas es una de las propuestas más ambiciosas de Mendoza hasta el momento. En este espectáculo combina acrobacias de alto riesgo, piruetas dentro del agua, efectos visuales inmersivos, escenografía cinematográfica y una banda sonora impactante, buscando generar una experiencia sensorial única para el público, qué noche a noche lo elige como show.