Luli Fernández presenta su ciclo de entrevistas: “Faltaba un espacio donde las mujeres pudiéramos hablar sin tapujos”

Luli Fernández presentó su nuevo ciclo de entrevistas en Infobae (Infobae en Vivo)

Luli Fernández, la nueva conductora de Infobae Estudio, protagonizó un momento central en el periodismo de espectáculos al presentar oficialmente Ellas, el nuevo ciclo de entrevistas que conducirá y que tiene como propósito generar un espacio de reflexión, escucha y visibilidad para voces femeninas de todos los ámbitos.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con la emisión matutina de Infobae en Vivo, el programa con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. En este contexto, Fernández profundizó sobre los motivos que la impulsaron a embarcarse en el nuevo proyecto, enfatizando la importancia de escuchar a mujeres con trayectorias diversas y el desafío que representa moderar entrevistas en un tono intimista, fuera de los formatos tradicionales.

“Me parece que no encontrábamos un espacio en donde se hablara sin tapujos. Hay mucho tabú sobre ciertos asuntos que a las mujeres nos atraviesan toda la vida y en muchos aspectos, desde no querer ser madres y aceptarlo con naturalidad frente a nuestro grupo de amigas hasta la búsqueda a veces eterna de un embarazo que no llega”, resumió Fernández al definir el espíritu del nuevo programa. Y agregó: “Hay un montón de contenido y un montón de iniciativas en este tipo de formato, pero, como público, creo que faltaba un espacio en donde las mujeres habláramos con naturalidad de ciertos temas que a veces no son tan naturales por un tema cultural”.

El primer programa de este nuevo ciclo tuvo como invitada a Sofía Zámolo y en pocas horas logró cosechar una gran cantidad de visualizaciones: “Estábamos muy confiadas de que eran temas que a muchas personas les iba a interesar, porque más allá de que Ellas es un espacio pensado para las mujeres, sin dudas son temas que por supuesto también tocan a los varones, porque en este caso específico, donde se habla de la fertilidad, del embarazo y Sofía cuenta su experiencia, los papás acompañan ahí de la mano, entonces, de hecho es mutuo".

La primera entrevista fue a Sofía Zámolo y ya se encuentra disponible (Foto: Diego Barbatto)

Respecto a la importancia de visibilizar temas poco discutidos, incluso entre amistades, Fernández remarcó: “Uno cuando empieza a hablar de este tema con amigas y cuando le quitás un poco el peso que tiene particularmente en este aspecto, te das cuenta de que las que tuvimos problemas para quedar embarazadas somos mucho más que las que te imaginabas. Y creo que está bueno que la gente que está del otro lado, escuchar en alguien famoso, conocido, su misma experiencia”.

La idea de realizar este nuevo proyecto también va de la mano con reflejar su propia experiencia: “A mí me costó más de dos años quedar embarazada. También tuve que transitar por un montón de tratamientos. Yo estoy casada con Cristián, que ya tiene cuatro hijos, entonces en ese momento yo decía ‘el problema lo tengo yo’ y es una carga emocional que para nosotras, encima que ponemos el cuerpo, que las emociones, el espíritu, el alma, de golpe decís… ‘¿por qué a mí? ¿Por qué no nos llega, por qué no nos toca?’ Y de verdad cada una lo vive a su manera y cada experiencia es propia”.

Cuando le consultaron por las próximas entrevistas, quiso mantener el misterio en cuanto a los nombres, aunque reveló algunos adelantos: “Está enfocado a las chicas, a las mujeres y es transgeneracional. Vamos a grabar una nota con Tere Calandra, a la que amo. Vamos a tener a un montón de otras mujeres que no las voy a ir spoilear, pero que son mujeres que han sido muy escuchadas, que han sido muy vistas a lo largo de muchas décadas y que la vida naturalmente hace que por ahí hayan tomado otros caminos y que quizás no sabes en qué están”.