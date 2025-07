La llamativa frase del buzo de Eugenia Tobal en medio del escándalo de la China Suárez

La particular frase del buzo que lució Eugenia Tobal luego del escándalo de la China Suárez

Eugenia Tobal se animó a jugar con sus seguidores y subió un video a Instagram donde mostró, de manera divertida, cómo se supone que hay que enganchar a la gente en las historias. En el video, fue enumerando con humor diferentes “ganchos” que suelen usarse en redes sociales: primero uno visual, después uno auditivo, más tarde bromeó con un “gancho de pelo”, para finalmente mostrar un alfiler de gancho. Cerró su video agradeciendo a quienes se quedaron mirando y llenó la pantalla de corazones.

Pero lo que realmente dio que hablar no fue solo el video en sí, sino el particular buzo que eligió para la ocasión. Tobal lució uno blanco con letras rojas que decían “Good Karma”, aunque la frase se leía en espejo. La frase no pasó desapercibida porque justo se dio en medio de varios escándalos mediáticos en los que está involucrada La China Suárez, quien no pudo viajar a Turquía junto a sus hijos. Muchas personas interpretaron el detalle del buzo como una indirecta o mensaje dirigido a Suárez, sobre todo por el pasado que comparten las dos actrices y tiene como vértice del triángulo a Nicolás Cabré.

Enseguida, sus seguidoras se engancharon, valga la redundancia. Una le escribió: “El GRACIAS Y ❤️ tiene doble sentido 😂😂 te bancamos a Vos, a Pampa y Wan". Otra fue más directa: “Vos sabes a lo q todos vinimos al video 😂 jajajajajajaja TKM! La gente no quiere ganchos ni algoritmos, quiere ese buzo Tobal". Hubo muchos más mensajes. Entre otros: “El tiempo, el tiempo...👏👏👏 Euge sos una “señora”. “No hay doble sentido...hay solo uno! Te re bancamos Euge!”. “No me canso de mirar tu video.... te faltó: Y ÉSTE 🖕 PARA LA MAS TATIANA 😂😂😂😂😂😂😂“. ”Bien Euge,todo llega en la vida,sobre todo el KARMA,en mi corazón vos, Pampita y Wanda, y ...no sé cuantas más (si lo sé pero no voy a nombrarlas) te amo toda la felicidad del mundo para vos,todo llega en la vida🤗🫶🙏💖👏🙌❤️”.

La relación entre Cabré y Tobal comenzó como un verdadero flechazo. Se conocieron mientras grababan “Los Únicos” y, casi sin darse cuenta, pasaron de compañeros de trabajo a novios. A los pocos meses tomaron una decisión que sorprendió a todos: se casaron. El 20 de mayo de 2011 firmaron el sí en el Registro Civil de Núñez y, apenas una semana después, tiraron la casa por la ventana con una fiesta enorme para 160 invitados en un salón de Pilar.

A pesar de la emoción que se notaba en Eugenia, quienes estuvieron presentes notaron que Cabré no se sentía tan a gusto con toda la atención de la prensa. Lo suyo parecía más incomodidad que otra cosa: se lo veía fastidiado con las cámaras y un poco a la defensiva. En cambio, Tobal soñaba con formar una familia y no ocultaba su alegría en ningún momento.

Pero su vida cambió rotundamente en muy poco tiempo. Justo cuando estaba atravesando una de sus mejores etapas, con una boda reciente y proyectos por delante, le tocó enfrentar un momento durísimo: perdió un embarazo de dos meses. Era una noticia que nadie se esperaba y la golpeó fuerte, sumándole un dolor enorme mientras todavía seguían rodeándola los rumores y el ruido mediático por la relación con Cabré.

En ese contexto, La China Suárez, que era apenas un personaje secundario en la tira, con el tiempo empezó a aparecer más y todos empezaron a mirarla de cerca. Después de que a Tobal la bajaran para la segunda temporada, La China pasó a tener mucho más protagonismo en “Los Únicos”. Este cambio dio pie a un montón de rumores porque, justo en ese momento, comenzaron a decir que había algo entre Suárez y Cabré.

La relación entre Tobal y Cabré se fue desgastando. Para finales de ese 2011, Cabré decidió irse solo al Caribe a pasar las fiestas, usando los mismos pasajes que habían sacado para la luna de miel. Por su lado, Eugenia optó por descansar con su familia en las playas de Cabo Polonio, Uruguay, y hasta en ese viaje los fotógrafos la siguieron a todos lados.

En medio de tanta especulación, Eugenia salió a hablar y fue categórica: aseguró que no estaban separados, que Cabré estaba trabajando y que todo lo que se decía era invento. Sin embargo, en enero de 2012 la pareja terminó confirmando su ruptura. Y poco tiempo después, Cabré y la China Suárez oficializaron su romance. De esa unión, nació Rufina, la hija que tienen en común y tampoco viajó a Turquía. Fue un golpe muy duro, Tobal tuvo que enfrentar el dolor de la pérdida y de la ruptura con la mirada de todos puesta sobre ella.

Luego de muchos años de silencio, Eugenia Tobal habló sin filtro sobre cómo fue salir adelante después de esos momentos tan difíciles. En una charla a fondo con el programa Socios del Espectáculo, se sinceró sobre la exposición que tuvo que soportar cuando todo el mundo opinaba. Contó que en esa época, su forma de defenderse era agarrar el teléfono y llamar uno por uno a los periodistas que sentía que la estaban lastimando. Les decía, de frente: “Vos no me conocés, ¿querés que charlemos? Yo te cuento”.

Sobre la infidelidad de Cabré y el revuelo que eso generó, fue clara: reconoció que ese tipo de situaciones son comunes, pero en su caso la visibilización del caso fue la que detonó en su interior: “Son cosas que le pasan a muchísimas mujeres. A mí se me expuso de una manera muy tremenda, porque yo me guardé y, sin embargo, no hubo mucha piedad”.

Ahora, el video que subió a sus redes, con una prenda que da lugar a muchas interpretaciones, puede generar nuevos comentarios, especulaciones y debates.