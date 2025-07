El divertido blooper de un participante en La Voz Argentina: tropezó, cayó y generó las risas del jurado

Brandon Rivero protagonizó un blooper en La Voz Argentina 2025 al caerse en el escenario antes de cantar (Video: La Voz Argentina, Telefe)

Un episodio lleno de talento, emociones y humor inesperado se vivió en la edición 2025 de La Voz Argentina (Telefe), cuando Brandon Rivero, un joven de 23 años oriundo de Viedma, Río Negro, protagonizó uno de los momentos más comentados del programa. Su presentación sobre el escenario no solo fue recordada por su interpretación de “La gloria eres tú”, el clásico popularizado por Luis Miguel, sino por el blooper que ocurrió minutos antes de comenzar a cantar: una caída estrepitosa que, lejos de avergonzarlo, se transformó en un instante memorable para los coaches, el público y el propio participante.

Como es habitual en las audiciones a ciegas, los participantes ingresan al escenario esperando cautivar con su voz a los exigentes jurados. Brandon, quien aguardaba ese momento desde hacía meses, sufrió un inesperado accidente al ingresar al escenario: tropezó y cayó ante la mirada atónita del público, aunque pasó desapercibido para los coaches, que aún no se habían dado vuelta.

Después de interpretar su canción acompañado por su guitarra, Luck Ra fue el primero en elogiarlo. El flamante coach valoró el color de su voz y su potencial como músico: “Me gusta mucho tu voz y decidí darte un voto de confianza más allá de todo. He notado un parcito de fallas, pero veo un lindo color de voz y siento que vamos a poder trabajar esas dos cosas juntos. Realmente me pone muy feliz”, expresó. Además, destacó su capacidad para tocar la guitarra en vivo, un diferencial en el contexto del certamen.

El clima distendido permitió que Brandon, lejos de ocultar lo sucedido, relatara con sinceridad lo que había pasado segundos antes de su performance: “Me da bronca, qué pel..., cómo me caí”, dijo, entre risas, provocando la reacción inmediata de los presentes. Lali Espósito, atenta a los detalles del show, explicó que no habían visto el accidente porque estaban de espaldas, pero notaron algo extraño por las expresiones del público: “Cuando él estaba entrando, te diste un terrible palo, no lo vimos nosotros porque estábamos dados vuelta”, explicó la cantante y actriz.

Juliana Gattas agregó que la reacción del público fue lo que los alertó sobre lo que había ocurrido. Fue entonces cuando el propio Brandon aportó una descripción que dejó en evidencia su sentido del humor: “Me hice pelota, encima me caí en cámara lenta, no podía creerlo”, confesó. El ambiente relajado facilitó las bromas por parte de los coaches, quienes incluso imaginaron que esa caída podría convertirse en una especie de cábala para sus futuras presentaciones.

Lejos de victimizarse, Brandon demostró una actitud resiliente, agradeciendo la oportunidad que le brindaba el certamen: “Estoy muy contento, Luck Ra gracias. Estoy muy enojado porque practiqué mucho tiempo y salió todo…”, señaló, dejando en claro su dedicación y compromiso con su participación en el concurso.

Antes de retirarse del escenario, pidió saludar a los jurados, quienes aceptaron con amabilidad. En ese momento, la producción mostró en la pantalla gigante la repetición del accidente, provocando nuevas carcajadas en el estudio.

Detrás de este episodio anecdótico, Brandon Rivero presentó una historia de vida atravesada por situaciones complejas. En su presentación previa a la audición, compartió con el público y los coaches aspectos íntimos de su infancia en Río Negro. Reveló que creció en un hogar donde ambos padres son no videntes, y convivió con episodios de violencia familiar. “Mi infancia no fue tan fácil. Mis papás, los dos son ciegos, y tuvimos un conflicto, mi papá era bastante agresivo, hubo situaciones de violencia familiar. La verdad que mi mamá es lo más”, relató, visiblemente emocionado.

Natalia, su madre, también brindó su testimonio en el programa. Recordó que desde pequeño Brandon mostraba una inclinación hacia la música. “Él tenía 4 o 5 años, se inventaba un micrófono y empezaba a cantar, siempre la tuvo clara con la música”, comentó, destacando la pasión temprana de su hijo por el arte.

A pesar de las dificultades económicas y familiares, Brandon encontró en la música un refugio y una vía de expresión personal. Explicó que comenzó a tocar la guitarra de manera autodidacta a los 15 años, cuando descubrió una guitarra en su casa y empezó a sacar canciones por su cuenta. Su formación musical se completó gracias a su paso por una iglesia local: “Desde chico trabajo para ayudar a la familia. Por conflicto de familia nunca fui a canto, nunca toqué la guitarra, nunca nada, hasta los 15 años que me pintó el rebelde y empecé a salir más. Había una guitarra en casa y me puse a tocar, a sacar temas. Hasta que entré a la iglesia, que está lleno de músicos”, explicó, brindando contexto sobre su desarrollo artístico.